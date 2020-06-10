太和光是國內提供Beacon信標（低功率藍牙發信器）、室內定位方案市占8成的領導廠商。這間成立9年的公司，因為切入接觸史解決方案，獲得海內外大量訂單。

「只要能避免全面停工，企業是很願意投資預算的。」太和光共同創辦人兼執行長吉正然表示。

位於新北市三重的太和光，是國內提供Beacon信標（低功率藍牙發信器）、室內定位方案的領導廠商。這間成立9年的公司，因為切入新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）防疫商機，意外累積創業路上最大量訂單。

太和光整合出一套「接觸史分析方案」，讓原先多用在行銷、導航、器材管理的Beacon擁有人資管理記錄能力。

透過Beacon技術，企業能以類似心智圖方式，檢視員工在特定期間的接觸狀態 iMotion

只要在識別證上方加裝一顆約硬幣大小的防疫記錄器（Beacon），並透過QR code掃描，建立記錄器與所有人員資料的配對，再利用App與後台分析運算，當不幸有確診或疑似案例出現時，企業主可快速分析員工在14天內、距離1.5公尺、接觸時間超過5分鐘的高風險接觸史，了解接觸對象是否還包含訪客、外包人員或施工廠商。

這套方案已成功導入南部科學園區管理局，並在國內三總等多間醫院、科技廠測試中，累計海內外訂單超過10萬顆Beacon。

4千顆Beacon進駐台北車站，背後有太和光技術力

太和光共同創辦人兼執行長吉正然（左），共同創辦人兼業務總監史承幼（右）常互相挑戰觀點，比較誰能將Beacon原理解釋清楚。 蔡仁譯攝影

「不只大量，還是急單！」太和光共同創辦人兼業務總監史承幼指出，台灣因為疫情穩定關係，未出現大量停工現象，其實在歐洲、美國、中國等地企業都「嚇到了」，寧可先投入預算防疫，也不要因無法掌握員工狀況而讓公司停擺。

投資人之一、前華碩執行長沈振來看好Beacon防疫未來，也特地出面協助太和光加速生產，整合原料供應鏈，並讓自己的新創公司創捷前瞻（iMotion Group）成為共同銷售夥伴。

吉正然笑著補充：「其實太和光應該是Beacon圈最沒名氣的公司。」

他解釋，Beacon解決方案重點在應用，榮耀都歸給採用技術的客戶、協力廠商。如指標合作客戶之一的台北火車站，裝設超過4千多顆Beacon，提供旅客穩定的室內導航，但外界很少知道技術與產品來自太和光，「不談示範案，若用實際落地的Beacon合作案來計算，我們的市占率應該有8成。」

相較於同業，吉正然認為太和光Beacon的優勢在於省電且訊號穩定，依照電池大小不同，可使用2~5年，像是與台北車站合作2年多，至今還沒有更換電池。

且因為過去合作業者眾多，雖沒有大打廣告行銷，仍創造不錯的口碑效應，甚至在防疫期間，有部分縣市採用智慧手環管理確診個案，當中的藍牙發信器與接收器就選擇了太和光產品。

他強調，業界過往對Beacon會有迷思，認為既然是用在室內定位的技術，就要比精準度，最好將誤差降到幾公分、幾十公分，其實Beacon用於室內的價值更在於「抓出移動軌跡」，舉凡與紡織廠製程、醫院廢棄物回收合作都是同樣道理，接觸史的例子就更明顯。

受到疫情衝擊，太和光不少合作客戶決定暫緩導入Beacon腳步，但這間低調的MIT技術提供商快速找到新航道：「防疫」，正全力衝刺。