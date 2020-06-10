聯電在第二季表現搶眼，5月營業額創歷年次高、本季毛利率上看20%，產能利用率也達到95%，對於股東呼籲聯電應專注本業的建議，聯電在股東會上怎麼回答？

相較晶圓代工龍頭台積電的全球市占率表現過半（54.1%），二哥聯電的表現（7.4%）似乎讓股東們「恨鐵不成鋼」。今（10）日召開的109年度股東會上，不少股東都呼籲聯電要「專注本業」，有的衝著廈門聯芯轉投資案而來，甚至有股東上台表示：「每次跟聯電談戀愛都很傷心。」

針對廈門聯芯連年虧損一事，洪嘉聰表示主要是因為經濟規模不足所致，目前也積極增資，希望能在明年中達到月產能2.5萬片，有機會損益平衡或獲利。 聯電提供

對此，董事長洪嘉聰解釋，聯電目前除了轉投資新創，主要併購包括日本富士通、廈門聯芯等12吋晶圓廠，是專注於本業技術的布局。而廈門聯芯的連年虧損，肇因於經濟規模不足所致，目前計畫分次增資5億美元（約150億新台幣），就是希望將目前的月產能1.7～1.8萬片，在明年年中增加至2.5萬片，如此將有機會達到損益平衡，甚至獲利。

疫情急單不見得能守住，聯電保守看下半年

面對新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）衝擊及中美貿易戰等外在因素，聯電仍繳出5月營收147.46億元，歷史次高紀錄，預計今年第二季毛利率將突破20%，產能利用率達95%。

劉啟東表示，第二季之所以會有高產能利用率，肇因於醫療相關急單如耳溫槍、體溫感測等需求。但他也不諱言隨著疫情的趨緩，這些需求可能也會降低，聯電目前應該要更著手於能控制的事情上。 蔡仁譯攝影

財務長劉啟東分析，第二季產能利用率表現，主要是8吋晶圓廠湧入居家辦公以及醫療相關急單，讓產能呈現滿載。至於取消訂單所空出的產能，也透過之前排隊等候的客戶補上，才能創造佳績。

此外，針對聯電近來的新客戶，他也說明，14奈米目前占公司營收不到2%，過去主要是比特幣應用為大宗，目前正在接洽通訊領域客戶，預期明年有機會看到成果；28奈米則是以消費性產品，像是手機、相機、觸控螢幕整合晶片等新客戶為主，透過8吋晶圓廠生產，其中以廈門聯芯的大陸客戶比率較高。

但財務長劉啟東保守表示，目前替聯電創造第二季成長動能的醫療、筆電等急單，也可能因疫情的趨緩而放慢，下半年表現受疫情影響，情況並不明朗，客戶砍單情況依舊會發生，且各種挑戰都還在後頭。「產能利用率往下掉，搞不好要比往上提升容易。」他說。

掌握5G、AI需求，積極布局特殊製程研發

劉啟東說，目前聯電能做的就是「強化可控部分」，因此今年資本支出依舊維持10億美元（約合300億新台幣），以南科12吋晶圓廠為重點項目。

聯電雖然放棄與台積、三星等競逐先進製程，但在特殊製程研發上並沒有停下腳步。

在武漢肺炎跟中美貿易戰等不確定因素影響下，技術的研發成了能自主控制的事情，因此聯電也在今年維持10億美金（約合300億新台幣）的資本支出，並以南科12吋晶圓廠為主力目標。 聯電提供

看準了5G、AI等相關應用，包括28奈米高壓製程技術步入量產、22奈米高壓製程技術研發進度符合預期。0.13、0.11微米跟90奈米製程的廣泛量產，滿足4G、5G手機帶動的射頻開關需求。此外，聯電目前也積極投入第三代半導體材料氮化鎵（GaN）開發，布局高效能電源功率元件市場。

美司法部訴訟案進度，聯電：不便對外發言

而近期因惠普與廣明在美國的訴訟案，讓聯電於2018年受到美國司法部控訴涉嫌美光竊密一案再度被關心。

劉啟東對此表示，因為案件仍處於司法程序，不便對外發言，但會積極對員工進行智慧財產教育訓練，提升員工對智慧財產權相關意識。

責任編輯：林美欣