蘋果傳將在6月22日登場的WWDC上，公佈Mac將改用自研晶片的消息，正式與Intel分手。

蘋果開發者大會WWDC將在6月22日以遠端的形式登場。根據《彭博社》報導，蘋果預計在這場一年一度的盛會中，宣布新款自行研發的Mac晶片，取代採用多年的Intel處理器。

雖然距今不到兩周的時間內，蘋果就要宣布這個重磅消息，讓外部開發者有時間配合調整；但實際上，消費者不會在短期內見到搭載蘋果晶片的Mac產品，最快也要2021年亮相的Mac才會正式配備。

醞釀兩年的分手：蘋果貨全用自研晶片，需靠台積電實現

此次Mac也將採用與iPhone、iPad同樣屬於ARM架構的處理器，預計將使用台積電的5奈米技術生產，不過《彭博社》也提醒，由於新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）造成的動盪，該晶片正式發布的時間還充滿不確定性。

蘋果與Intel分手的計畫，早從兩年前就在檯面下醞釀。2018年時，市場上就有風聲指出，蘋果祕密籌備名為「Kalamata」的項目，期望在2020年以自研晶片替換Mac中的Intel處理器。

早從2018年開始，蘋果就在祕密謀劃擺脫Intel的處理器。 shutterstock

Mac是蘋果目前為止，碩果僅存搭載外部生產處理器的產品，不光是iPhone及iPad，包括Apple Watch、Apple TV等各項產品，早已全數採用蘋果設計的ARM架構處理器。

如今Mac傳出投奔自研晶片懷抱的消息，或許不是件太讓人意外的事。

Mac採用Intel處理器的歷史且回溯到2005年，當時賈伯斯也在WWDC上宣布，Mac處理器將從PowerPC轉移至Intel，15年後蘋果則再次計畫轉移Intel至自主開發的ARM架構晶片上。

Intel技術發展陷瓶頸，工程師怕影響Mac競爭力

蘋果捨棄Intel的一個重要原因，在於近年來Intel晶片技術發展停滯，至今仍在10奈米苦苦掙扎，性能難有突破。蘋果工程師便擔憂，若繼續採用Intel處理器，恐怕會影響Mac未來的競爭力。

此外，Intel過去一年更陷入產能難關，包括蘋果在內廠商，都將電腦銷售下滑歸咎於Intel供貨不足，Intel甚至在去年底發布公開信，對所有受到影響的客戶致歉。

《彭博社》引述知情人士表示，新開發的Mac晶片較Intel處理器在性能上有顯著成長，這代表著未來的Macbook可以更輕薄，並在運行AI軟體、繪圖性能改善相當大，後者一直以來是Mac的重要賣點。

另外，Evercore ISI分析師Amit Daryanani預估，採用自研晶片後Mac的毛利率可望上升5％，儘管目前Mac在蘋果營收中占比偏小。上一季財報中，Mac營收為53.5億美元，於各類別中排名第4，僅高於iPad業務。

蘋果在個人電腦（PC）市場中，僅有約10％市占率，似乎對整體市場影響有限。然而，鑑於Mac在電腦市場上的重要標誌性，蘋果的舉動被認為有可能起到風向標的效果，引領其餘廠商跟進轉換。

蘋果工程師擔憂，若繼續使用Intel處理器，可能會影響Mac未來的競爭力。 Unsplash

再加上，「靠攏ARM架構晶片」不是蘋果獨家作法，目前微軟、聯想、三星等大廠都推出過搭載ARM架構晶片的筆電產品，顯見Intel處理器早已不是PC的唯一選擇。

且除了中央處理器（CPU）之外，蘋果還著手開發繪圖晶片（GPU）、神經網路引擎（Neural Engine）一共3款晶片。目前Macbook及低階款iMac同樣採用Intel的顯示卡。

蘋果因高通訴訟，一度與Intel升溫的合作關係，近年來愈來愈淡，2019年就傳出iPhone今年將停止使用Intel的數據機晶片（雖然4月推出的iPhone SE還是），後續蘋果更直接以10億美元，收購了Intel的手機晶片業務。

資料來源：Bloomberg、MarketWatch

責任編輯：張庭銉