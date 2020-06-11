防疫機器人是今年熱門應用，連佳世達、鴻海、金寶都來做，微星這個前身為掃地機器人的團隊，憑什麼開發出能比對手能克服10倍面積的自主定位與地圖建立機器人？

研發嵌入式機器人18年，微星創新前瞻中心20人團隊面對新冠肺炎（covid19；俗稱武漢肺炎）一役，要用防疫機器人決勝負。

防疫期間，避免接觸，許多科技公司紛紛發表防疫機器人，替代人力扛起清潔、送藥、迎賓、搬運等工作，包括佳世達、金寶、微星等大廠都開發對應產品，微星的消毒機器人也與清福養老院合作，利用安養護中心展開一年四季驗證。

這個安養護中心由科技人陳意千創立，位於三峽總計有三棟建築，總計16個養老院、816個住戶，加計350名員工，總計樓地板面積超過萬坪，是台灣最大的「長照小型機構」（編按：政府規定小型安養機構不得超過49人，清福由16個養老院組成），現在已有3台微星消毒機器人進駐，9月時計畫增至10台。

清福養老院是台灣最大型長照安養小型機構。 清福養老院官網

10台機器人進駐清福安養院，展開四季驗證

「我們期望在此處驗證殺菌效果，委託明志大學環境工程系助理教授洪明瑞實驗，檢驗四季殺菌後的空氣品質。」客製化產品事業本部協理黃亞密說，而等數據逐季出爐，下一個目標就是朝全台1,600家長照機構做推廣，目標10%安養院市占率。

疫情期間，大家意識到長輩環境消毒的重要性，對消毒機器人需求頻率高，甚至疫情嚴峻時，長照中心都封館不讓親戚探望，就是怕老人家感染，所以不僅長照醫院計畫配置，連醫院都搶著要。

目前只是樣品，微星空氣清淨機消毒機器人手工打造，一台成本150萬元。 王郁倫攝影

目前微星也將消毒機器人送成大醫院驗證，要看殺菌光機器人到底有沒有效，而根據微星內部的檢測，一個20人會議室殺菌光機器人進駐，不到4分鐘，菌數就降低一半。今年算是微星防疫機器人實證年，9月起可以量產交貨，由於客戶需求高，內部也期望拼更早一點將機器人送客戶手中驗證。

除殺菌光機器人，另一個可以跟人共處的是空氣清淨機機器人，利用大功率殺菌燈管繞行空間殺菌，人不必離開。「以微星工廠為例，要全部裝紫外光（UVC）燈管在空調交換器中，大概要花兩千多萬元，還得定期更換（燈管）。」黃亞密說，投資金額太大，而空氣清淨機機器人則可以主動繞行區域消毒。

目標20億元，防疫機器人下一步拚出海

市調機構預估，SLAM（定位和地圖建立）產業正熱門，預計2025年時產值上看25～30億美元，逼近百億台幣，微星這個創新前瞻中心也目標2年內拚出20億元防疫機器人商機。

各科技大廠投入自主定位導航機器人技術發展，甚至日前鴻海看好SLAM技術前景，宣佈與凌華合資新機器人公司，微星何時起也掌握先進的定位和地圖建立（SLAM）技術團隊？這要從當年開發掃地機器人說起，微星10多年前跨足掃地機器人品牌及代工業務，因而建立SLAM技術團隊不斷發展至今。

「大部分SLAM機器人可以應付100坪左右的面積，我們可以加一個零、兩個零都沒問題，我們申請很多SLAM專利，想步入自動化、以長照醫療為鎖定領域，趁大家沒進去前我們先進去！」黃亞密說。

為什麼別人走百坪，微星的機器人可以走千坪空間沒問題？黃亞密解釋，有軟體跟硬體兩層面差異。

微星創新前瞻中心客製化產品事業本部協理黃亞密表示期望取得10%長照中心市佔。 王郁倫攝影

軟體面，因為實際的物理空間是比人工繪製的空間平面圖複雜的，當機器人行走認路時，人工設計的平面圖跟實際空間會有誤差，其次比方一大間AO辦公室，每一個座位其實長得都很像，微星會利用機器視覺輔助，利用算法協助，加上機器人本身的感測器夠多，讓軟體自動校正、找出環境中正確的地理特徵做標記，擴張正確的路徑範圍。

微星目前已在美國申請30篇專利，在德國跟日本也也專利在手，主要以SLAM控制技術、導航、感測為主。

硬體方面，微星的防疫機器人現在除有四個第二代光達，也有英特爾的Real Sense鏡頭，搭配微星軟體進行演算，加上微星機器人設計128G SSD，相對百坪機器人只需要4~8G記憶體儲存算法，微星的防疫機器人就能應付高達萬坪空間。

另一個潛力市場，則是產業數位轉型需求。舉例來說，台灣很多製造工廠仍以AGV（自動導向車；Automated Guided Vehicle）為主，不管是貼磁條或用QR Code方式導引機器人路徑，彈性應變力很差，未來有機會轉為光學雷達機器人，成為微星機會。

為搶吃工廠轉型機會，微星也開發派遣軟體系統，讓工廠可以管理車隊，利用軟體分工。「下一代機器人不只平面遊走，還可以搭電梯！」黃亞密說，結合中控室電梯控制，機器人就能搭電梯上下樓，突破平面限制。

金寶紫外線殺菌機器人有大功率紫外線殺菌光，可以在無人空間做大規模殺菌。 王郁倫攝影

先在台灣場域練兵後，微星野心不止於台灣市場，「我們鎖定二高一低的國家，如義大利跟日本。」黃亞密解釋，高GDP及高齡化社會、低出生率國家，將是防疫機器人未來出海優先鎖定國家。

責任編輯：蕭閔云