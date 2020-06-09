Google在Google Maps導航功能中，加入更多與新型冠狀病毒疫情相關資訊，在提高民眾的防疫意識的同時，提醒使用者適時改變路徑，確保健康安全。

即使許多國家開始進入後疫情時代，生活逐漸恢復正軌，開始出門工作、上課、社交等等，但為了讓使用者在新冠病毒疫情的威脅下維持安全移動，Google在Google Maps導航功能中，加入更多與新型冠狀病毒疫情相關資訊，提醒使用者適時改變路徑，確保健康安全。

例如在導航行經必須配戴口罩的大眾運輸站點，Google Maps會直接指引使用者行經這些大眾運輸站點內設置健康檢查站點的進出口，而非像往常指引使用者透過距離最近的進出口搭乘車輛。

另外，Google Maps除了透過在地政府提供公開資訊，提醒使用者大眾運輸工具當下呈現擁擠狀態，同時也會加上新型冠狀病毒感染風險警示，讓使用者搭乘時候多加留意社交距離，或是主動配戴口罩保護自己。

而這些功能，預計會在阿根廷、澳洲、比利時、巴西、哥倫比亞、法國、印度、墨西哥、荷蘭、西班牙、泰國、英國與美國地區，接下來也會持續擴展至更多地區提供使用。

若是使用者想透過Google Maps導航前往鄰近醫院進行感染篩檢，Google Maps也會同時提醒使用者確認自己身體狀況是否符合篩檢資格，避免白跑一趟醫院，或是在前往醫院的途中遭到感染或傳染給他人。此項功能將會在印尼、以色列、菲律賓、南韓及美國境內提供。

在上述未提到的國/地區，Google Maps仍會藉由各地政府單位提供公開資訊，顯示各地區大眾運輸工具搭乘擁擠狀況，同時也會用戶使用Google Maps的過程提示留意新型冠狀病毒疫情感染風險。

在許多國家陸續解禁且企業也開始復工的情況下，許多藉著大眾運輸工具往返工作、學校，或是在城市間移動的人數將會回到過去的情況，因此Google希望能藉由擁有許多用戶的Google Maps提高民眾的防疫意識，並且以更直覺地方式提醒使用者做好個人防疫工作。

資料來源：Google、Engadget