蘋果對於產品的外觀在一年間並不會做太大的改變，反倒是性能和功能會做些調整，那麼我們在購買當下應該如何去挑選出自己最中意、適合的產品？

雖然並非果粉，但我這幾年也陸陸續續從筆電、手機、手錶、耳機等幾個領域逐漸組成了蘋果的生態。

在這幾年的更新換代中，我逐漸意識到我是一個買蘋果產品比較「失敗」的人，或者說我自認比較失敗，對於心儀的幾款產品總是錯身而過。

現在想來，還是自己買產品還是過於盲目衝動，沒能找到真正適合自己的更新節奏。

雖然這只是我個人的購買感想，並非一個適用於所有人的標準，但應該還是有一些參考意義。

要說明白這事，就要先從蘋果的產品迭代策略說起。

愛范兒

在蘋果的產品中，iPhone的迭代策略非常典型，在iPhone X出現以前，保持著一年「數字更新」，一年「S」更新的節奏，除此以外的蘋果產品都沒有這麼典型。但是在iPhone X之後，這個策略也變化了，因為下一代iPhone按照原本的規則應該是「11S」，但卻沒人這麼寫過，很大程度上是因為早早就傳出下一代iPhone的模具設計將會變化，而這是「大更新」的標誌。

還是回到之前的迭代策略，蘋果對iPhone的思維就是一年「大更新」，一年「小改款」，你也可以認為是一年對模具和設計進行改動，一年模具不變，主要對性能和功能改進。

分歧就在這裡產生，是買更改模具設計的設計款，還是買設計更穩、性能更強的性能款？從我個人來說，我更想選前者，但實際上卻經常頭腦一熱，買了並非自己最看好的產品。

愛范兒

比如前年買了iPhone XS，去年買了Apple Watch Series 5，今年在猶豫要不要買iPad Pro 2020以及更換13英寸的MacBook Pro，但內心還有一個聲音在告訴我，再想想看。

如果你看蘋果去年和今年迭代更新的幾款產品，其實會發現很多共同的點。我們把Apple Watch Series 5、iPad Pro 2020以及13英寸MacBook Pro 2020擺到一起來看。

第一個共同點是，它們都不是對模具進行了明顯改動的產品。甚至手錶和平板連處理器都沒有本質變化。

Apple Watch Series 4以更大螢幕佔比的設計做出了手錶產品線誕生以來的最大改進，堪稱Apple Watch裡的iPhone 4。

而下一代的Series 5完全沿襲了這個設計不說，就連一貫會有性能更新的處理器這次也沒了變化，S5晶片相比S4晶片並沒有速度上的提高。

這一點放在今年的新iPad Pro上也是成立的。

除了相機部分的變化，iPad Pro 2020在外觀上沒有變動，另外A12Z這顆處理器就是A12X的完全版，只是把原先屏蔽的一個GPU核心開放了，本質上還可以算是同一顆。

MacBook Pro讓人失望的點則在於已經傳出了14英寸版本的風聲，但實際發布的仍然只是寬邊框的13.3英寸版。

對鍵盤和Touch Bar的改進也不能看做是新的設計變動方向，而是對之前蝶式鍵盤與Touch Bar存在問題的修復。

所以我認為這幾款產品都應該看做是之前產品的小改款更新，Apple Watch Series 5基於Series 4，iPad Pro 2020基於iPad Pro 2018，MacBook Pro 2020甚至可以和2016款仍可看做一代。

第二個共同點則更加有意思，也讓很多人嚐到了真正實惠的感覺，就是儲存容量的翻倍，但價格不變甚至還略有降低。

愛范兒

可能你不記得也不在乎Apple Watch Series 4和Series 5的內建儲存空間大小，因為大多數人還是連著手機用的，儲存空間變化影響不大。

但這一點卻實實在在的提醒著人，儲存容量的翻倍很可能意味著這一代產品的新功能賣點過於單薄，蘋果才會在儲存容量上加碼來營造「便宜又大碗」的印象。

同樣，這一點在剛才上面三個例子上仍然共通。

愛范兒

Apple Watch Series 4的內建容量是16GB，Series 5則翻倍到了32GB。iPad Pro 2018款是64GB起步，而到了2020款則變成了128GB起步，甚至價格還由原先的6,499元人民幣（約新台幣2.7萬元）降到了6,299元人民幣（約新台幣2.6萬元）。

但具體的情況你們也知道，這一代iPad Pro在本體上的變化實在是乏善可陳，風頭全被巧控鍵盤配件搶走了，iPad Pro反倒成了襯托。

MacBook Pro也是如此，雖然絕對價格上今年的高配版14,499元人民幣（約新台幣6.1萬元）的價格比去年13,899元人民幣（約新台幣5.8萬元）貴了一點，但掰著手指頭看一下幾個配置升級就知道，今年的新款提了價依舊是超值的。

不提鍵盤和Touch Bar的變動，只看核心配置部分，八代Core升級到十代Core，8GB LPDDR3ram升級到16GB LPDDR4X ram，256GB SSD升級到512GB SSD。

除了處理器，後面兩項最影響使用體驗的配置都是直接翻倍。考慮到蘋果自選配置加價昂貴，這自帶的600元人民幣（約新台幣2,526元）差價絕對值的。

這基本上也實錘了這是2016年以來這一代MacBook Pro的最後一款，這一點我在另一篇文章中已經更詳細的寫過了。

無論是模具更新還是變相降價，這兩點依舊是基於蘋果本身的策略來判斷的，從產品迭代和銷售策略來看，蘋果的策略雖說還算穩定，但也有並不靠譜的時候。

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所以最後一點就是需要更多從上游去看，那邊的消息更具前瞻性。

終端廠商的上游是什麼，自然是代工廠和組件供應商。雖然對於大多數普通消費者來說沒有接觸供應鏈的機會，但許多著名的分析師和爆料者經常有著第一手的供應鏈消息。比如著名蘋果分析師郭明錤。

舉例來說，在這一代MacBook Pro正式發布之前就已經有很多從供應鏈的消息傳出。

今年3月8日，郭明錤在報告中就提到蘋果將在今年推出六款新產品，其中就包括14英寸的MacBook Pro，考慮到去年11月份的16英寸版本已經在實際上取代了原先的15英寸版，而14英寸的目標也是取代當前的13英寸版本。

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但是最後我們看到，前幾天更新的版本依然採用了舊款的模具，並非傳聞中的14英寸版本。

另外郭明錤的報告中提到的六款新品將會採用mini－LED螢幕，包括12.9英寸iPad Pro，27英寸iMac Pro，14/16英寸MacBook Pro，10.2英寸iPad和7.9英寸iPad mini。

原先預計這些產品將會在今年年底開始逐漸和用戶見面。但5月初郭明錤的新報告表示蘋果的mini－LED產品預計將會延期到2021年更新。

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稍作分析大概可以推斷出，其實蘋果14英寸的MacBook Pro在設計等方面已經準備好了，但是在某些元器件上可能因為各種原因並沒有趕上目前的節點，所以才推出了一款更為樸實的13英寸MacBook Pro，而下一代十有八九就會直接換成14英寸和mini－LED螢幕。

這個14英寸版本顯然會是一次較大的更新，在設計上會進入全面窄邊框的時代，並且螢幕材質比目前的LCD會有換代級別的提升，相比當下的款式有著較大的進步，足以擔當大更新的重任。

總結下來可以發現，如果蘋果對於當前產品在模具上沒有出現變化，那麼可以排除大更新。如果出現了加量不加價的情況，那說明這一代在體驗上的不足已經被修整的差不多了，基本上下一代很大概率會是大更新。

在蘋果策略的判斷之外，供應鏈的傳出的消息再進行輔助驗證，基本上就能準確判斷蘋果大更新的時間節點，從而為自己更新換代的計劃做準備。

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當然我並非建議大家都買大更新版本，因為變化有著也意味著更高的風險。比如從iPhone 5s更新到iPhone 6 Plus之後，這是我用過卡頓最嚴重的iOS裝置，一年不到的時間就難以忍受，換了iPhone 6s之後反而可以用更久。

愛范兒

但另一方面，我去年入手的Apple Watch Series 5對比上一代確實沒有足夠的改進，常亮功能因為對續航影響蠻大已經被我關了，還不如早買早享受一年。

愛范兒

今年的iPad Pro同樣讓人糾結，時隔一年半的更新基本上只是儲存空間大了，拍照和AR能力更強，但對於iPad Pro來說這些都不是剛需內容，如果明年更換了更強悍性能的處理器和更好的螢幕，可能會出現沒有18款享受早，又沒21款享受好的狀況。

包括MacBook Pro也是，如果下一代更換了mini－LED螢幕，會不會出現各種奇怪的問題也猶未可知。

此外，如果對性能有更高的要求，那麼可以關注代工廠的工藝更新節點和跟進處理器廠商的架構更新狀況。比如台積電5nm的進度，英特爾十一代CoreTiger Lake的性能躍進，吃工藝和架構的性能紅利相比交互設計帶來的變化更加穩定可靠。

愛范兒

本質上說，這都是因為我們並不清楚蘋果的產品線路圖和工程進度，想要盡力縮小資訊不對稱的做法，而在攫取的更多產品資訊之後，爭取能夠做出對自己最中意的選擇。

考慮到一款產品至少也要用到一年，多的甚至三到五年，那花點時間來仔細思考一下還是很值的吧？

責任編輯：林芳如

本文授權轉載自：愛范兒