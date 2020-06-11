老牌LED業者光磊，因董監持股過低，市場派三得電子收購近2成持股，期望加入董事會參與經營，引發日方大股東日亞化的不悅，雙方股權大戰即將開打。

股東會旺季，多家老牌科技公司因董監持股過低，經營權遭覬覦，LED大廠光磊2020年股東常會將討論6,000萬股私募案，市場派大股東三得電子10日下午召開記者會，宣佈站在維護大股東權益的前提下，質疑及反對私募。

光磊是老牌LED公司，2003年投資OLED（有機發光顯示器）發生20～30億元鉅額虧損，2005年引進日本日亞化技術及資金，才順利轉虧為盈重上軌道，不過近年日方持股比例過低，光磊營運穩定，才受到市場派關注。

三得電子顧問李守正是此次被提名市場派獨董人選。 王郁倫攝影

三得電子顧問李守正表示，三得花10幾億元買光磊股票，三得光電及轉投資5成的大三得合計持有光磊股權已接近2成，今年董監改選也提出11席董事名單參選，其中三席含光磊現任董事長、總經理、副總，給予尊重，結果日亞化大怒而並未通過提名，第二度重提名8席董事才獲參與董監改選。

「我們是想參與公司經營，能選幾席是幾席，其次想加強公司治理，選拔優質獨董。」三得電子提名獨董李守正表示，雖日亞化對光磊早年幫助很大，但近年光磊轉型跨入感測元件，是AppleWatch感應元件供應商，全球市占率85%，業績占比7成，已非LED業者，光磊對日亞化倚賴已經不大。

李守正表示，光磊跟三得電子都是30幾年老企業，除同業可相互供貨，技術跟集資都有合作空間，先前入股時有向日商打招呼，但沒料到日商有如此大權力，掌握光磊整家公司，但他質疑台灣日亞化持股5.7%，日亞化2.91%，合計約8.6%，其他董事持股合計1%比例很低。

光磊也非省油的燈，除跟三大委託書徵求通路簽約，也宣佈辦理私募，被市場派認為是要稀釋對手股權，「光磊兩度現金減資30%將錢發還股東，現在卻要打八折發行私募，給特定人2~5%利息？」李守正表示，為何不開放既有股東認？

大三得董事長吳巧雲也出席會場，但並未發言。 王郁倫攝影

對此，光磊則回應，今年來全球新冠肺炎（COVID-19；俗稱武漢肺炎）疫情衝擊產業，希望透過私募引進策略投資人，除了挹注資金之外，找到對技術及營運也都能有互補作用的對象。

三得企業持有大三得50%股權，大三得總監黃教傑日前受媒體訪問認為投資捅到馬蜂窩，大三得董事長吳巧雲10日也出現抗議記者會，但並未發言。

李守正指出，LED產業景氣低迷，三得電子也轉型在檳城做Fitbit智慧手錶組裝，大三得則跨入公車路線看板市場，全美超過6分之1公車看板由大三得交貨。「我們本來對跟光磊合作抱持美好想像，」李守正說，現在看來股東常會通過私募案機率高，呼籲股東出面反對該案。

責任編輯：陳映璇