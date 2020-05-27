疫情衝擊航空業，長榮航空還有經營權之爭的挑戰，股東會上通過董事改選名單，大房3子僅有老大張國華在名單內，可以確定的是，長榮航可暫時不受內鬥風波影響。

除了防疫，長榮航空還必須處理家族內鬥的紛爭。長榮集團創辦人張榮發過世後，大房三兄弟在前年關係生變，因此，今（27）日長榮航空舉行股東會上的董事改選，成為兩派人馬角力的一大觀察。

董事改選名單出爐，家族成員只有大房長子張國華在名單內，雙方爭議不斷的張榮發慈善基金則未列入提名名單，張國華確定當家掌權，長榮航空營運暫時不會受到股權爭奪影響。

兄弟鬩牆董事改組，老大當家穩抓經營權

張榮發於2016年1月過世後，二房獨子張國煒依照遺囑接任集團總裁，不過，大房張國華、張國明、張國政三兄弟無法接受遺囑內容，引爆遺產爭奪戰，並於同年3月拔除張國煒董事長一職，以及長榮集團旗下海運、榮運等多家公司的董事資格。

2018年底，原本站在相同立場的大房三兄弟關係生變，原因是老三張國政與老二張國明認為，長子張國華太倚重長榮國際公司董事長柯麗卿，更不滿柯麗卿續掌董事長一職，大房因而又分為兩派、爭持不休。

直到今日股東會上，長榮航空董事改選名單出爐，名單包括：長榮海運兩席代表林寶水、張國華；長榮國際代表人柯麗卿、戴錦銓；長榮物流孫嘉明、廖志維；以及三名獨董，分別是公益性獨董簡又新、獨立董事許順雄及吳宗寶。

從這次改選結果來看，家族成員只剩老大張國華在名單內，剩下都是專業經營人。 長榮航

值得注意的是，名單中並沒有大房老二張國明、老三張國政。

從這次改選結果來看，家族成員只剩大房長子張國華在名單內，張國華與專業經理人團隊接手管理的模式，已然成形。原本持股0.28％的張榮發慈善基金會，原本握有2席董事，這次改選後被長榮物流取代，正式退出董事會，未來不能在董事會派任法人代表。

張榮發慈善基金會憑什麼是必爭之地？

根據公開資訊，長榮國際最大股東是張榮發（文教）基金會，持股28.86％，長榮國際則持有長榮航空11.32％股份、長榮海運5.81％股份。從持股分配來看，只要能拿下張榮發基金會，就等於取得經營權。

因此大房兩派人馬角力的重點，就是張榮發基金會，本周五（29日）基金會將舉行董事會，預料將會進行董事全面改選。目前，大房次子張國明持有基金會12.17％股權、三弟張國政持有16.67％，兩人聯手，就能超過長子張國華持有的12.9％，若全面改選，就極有可能變天。

只不過基金會主導權是否變天，長榮航董事改選的結果都顯示，經營權之爭漸趨明朗，由於最爭議的基金會並未獲選為長榮航空董事，因此無論未來基金會董事爭奪結果為何，短期內都不會影響長榮航空營運決策，讓營運趨於穩定。

簡化供餐、調整客機載貨，「這是我們的專長」談經營對策

肺炎疫情導致全球航空業慘淡，長榮航空營運也無法倖免，股東會上，大家都很關心集團的應變措施，以及對下半年營運的看法。

客運策略上，總經理孫嘉明表示，會透過減少航班飛行數量、簡化機上餐飲，來降低營運成本；貨運方面，除了現有的5架全貨機，以及客機機腹艙載，也將改裝部分777-300ER客機，透過調整機艙內座椅來增加貨運量。此外，長榮航亦會暫緩廣告採購、修繕等重大支出。

因為長榮航全貨機數量較少，林寶水提到，在兩岸航線上會爭取將本來的貨運航權，改以客機飛行載貨，增加貨運的獲利能力。從今年第一季營運表現來看，因為防疫物資推升貨運需求，加上飛機班次減少，導致需求大於供給、運費上漲，讓長榮航運貨單位收益增加7.5％。

孫嘉明解釋，客機改裝成貨機是誤解，「只是挪移客艙椅子，拿客艙位置裝貨，」且長榮是台灣第一家這麼做的業者。 shutterstock

大房三子張國政的委任律師吳祝春也親征股東會。他質疑公司將主力客機改裝成貨機來載貨，是否有其效益？更希望經營團隊能說明，疫情下導致現金收入減少，接下來如何因應挑戰？問題擺明了要與大房長子張國華交鋒。

孫嘉明解釋，客機改裝成貨機是誤解，「只是挪移客艙椅子，拿客艙位置裝貨，」且長榮是台灣第一家這麼做的業者，接下來會隨疫情發展在營運上做調整。至於是否能發揮效益？林寶水則補充：「請放心，這是我們專長。」

面對疫情的未知發展，長榮航內部已有應對的營運規畫，包括已經獲得交通部紓困200億元貸款，馬上可以動用，其它無論銀行貸款、市場籌資，只要能穩定公司營運，都在考量內。

責任編輯：張庭銉