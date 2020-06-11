友訊經營權爭奪戰，燒向明泰經營權，扯入佳世達！友訊董事長李中旺日前被解任明泰董座，李中旺重掌友訊在明泰的2席董事後，向公平會檢舉佳世達不當敵意併購。

友訊經營權爭奪戰進入尾聲，市場派跟公司派達成和解，胡雪預料拿下3席一般董事，而市場派則拿下6董，其中含3席獨立董事，顯示胡雪已承認市場派勝利，協商共治。

但友訊事件隨即又開副本，李中旺在擔任友訊董事長後，似乎有進一步對被解職董座的明泰展開動作，抵禦佳世達的公開收購。

李中旺是友訊共同創辦人，重新當上友訊董事長後，對失去的明泰大位展開反擊。 王郁倫攝影

第一步：李中旺奪回友訊董事長職位

友訊經營權爭奪發展峰迴路轉，原本只是台鋼市場派收購友訊股權，有意參與經營，但遭遇創辦人高次軒遺孀胡雪強烈抵抗，並將親市場派的共同創辦人暨副董事長李中旺解職，由於友訊持有明泰2席董事，跟佳世達股權相當，胡雪與佳世達聯手票決通過解任李中旺明泰董事長職位，想徹底瓦解市場派勢力。

不過李中旺仍是友訊跟明泰董事，友訊股東臨時會在市場派支持下，李中旺重新獲推舉為友訊董事長，市場派秀出5成股權實力，遂與胡雪達成和解，友訊今年將改選的9席董事中，胡雪拿下3席，市場派6席，完成共治協議。

第二步：改派明泰法人代表，由台鋼人馬出任

而李中旺既然是友訊董事長，就有法人代表指派權，他隨即改派友訊在明泰董事會代表為台鋼董事長王炯棻及林文鵬，使佳世達在明泰董事會受制肘，李中旺並向公平會提出釋疑：佳世達是否涉及不當敵意購併？戰火瞬間燒回明泰。

佳世達公開收購案預計6月23日截止，在收購成就前夕，李中旺出招，也將讓佳世達收購動作面臨挑戰。

台鋼董事長王炯棻花三年收購友訊股權，也擔任友訊在明泰董事會法人代表。 王郁倫攝影

儘管明泰董事會8席董事（含2席獨董）中，李中旺連同友訊兩席董事，也才3席董事席次，友訊聯合明泰總經理林裕欽也一樣掌握三席，此時剩下兩席獨董態度也就相對重要。

第三步：請公平會釋疑，自身董座被解任是否為非法

在改換友訊於明泰代表後，由於佳世達公開收購期限截止日為6月23日，李中旺隨即馬不停蹄，10日發佈公開信，趕在12日明泰股東會前夕，除對佳世達公開收購明泰期間大量解雇明泰員工表達疑慮，也提出自己遭明泰董事會解任職務可能屬於非法，將請公平會釋疑。

李中旺指出，2020年明泰股東會召開在即（109/6/12），希望透過公開信向明泰全體股東、員工及關心明泰發展的社會大眾發表聲明，對於4月30日明泰科技董事會中，佳世達科技以臨時動議方式無預警解任他的董事長之職，可能目的及動機涉及私下與友訊前董事長胡雪做利益交換，以助其掌控友訊經營權，

第四步：向公平會檢舉佳世達不當敵意併購

其二可能涉及敵意併購，強行透過違法無效的明泰董事會解任董事長職務，隨即選任佳世達公司代表人擔任明泰董事長，又立即宣布公開收購明泰股票。「此舉是否涉及不當敵意併購，已函請公平會釋疑。」李中旺說。

佳世達以聯合艦隊策略朝2000億元營收邁進，近年展開多起併購。 王郁倫攝影

李中旺表示，擔任明泰董事長逾16年，2018年邀請佳世達入股成最大股東後，會將經營權交接給董事會遴選適當人才，但佳世達為遂己目的，非法解任董事長，罔顧法理及商道。

第五步：公開收購書承諾不裁員，指責記載不實

李中旺表示，已經依法提出申訴救濟，並關注明泰發展，對於傳聞佳世達將大量解雇數百名明泰員工，但根據佳世達公開收購說明書「收購完成後使被收購公司產生下列人事異動之計畫及內容」說明中，強調沒有對明泰員工退休、資遣或調整職位計畫⋯⋯」，但發動敵意併購、公開收購期間，就裁員，公開收購說明書恐涉及不實違法。

李中旺說，對所謂的大艦隊而言，明泰也許只是一葉扁舟，但佳世達入股明泰二年多的時間內，沒有看見艦隊有領航計畫，明泰都是憑一己之力立足於國內網通產業。

李中旺表示會央求公平會針對公開收購人佳世達主導明泰進行大量解雇員工行為合法性及合理性予以說明，確保明泰全體股東權益。

明泰：裁員3.5%是李中旺任內親自批准

對此明泰也在晚間發佈新聞澄清，受到疫情（COVID-19）封城影響，工廠供應鏈面臨斷料及人員無法回到工作崗位，導致第一季營運虧損，為求謹慎，樽節開支，公司內部月經營會議上討論因應之道，鑑於許多大型企業都作出人力調整，順應產業環境變化，同時進行組職定期優化與績效評估，明泰經營團隊取得共識，調整人力維持競爭力爭力，該次人力調整佔總人數3.5%（含台灣地區員工80人；海外地區員工87人），一切流程均依法合規辦理相關事宜。

明泰鄭重聲明，李中旺董事對上述人力精簡計劃知之甚詳，並在董事長任內「親自批准」，而現階段並無進一步之人力精簡計畫，請李中旺勿試圖再散佈不實訊息企圖影響員工。

友訊經營大鬥法事件簿

責任編輯：蕭閔云