疫情影響，讓多場演唱會幾乎全數喊卡、延期，為何演唱會公司「必應創造」仍然可以在疫情中殺出一片天？

520蔡英文總統就職典禮，是史上首次移師台北賓館舉行，舞台搭建融合建築地景，在華麗的巴洛克風格上，點綴「香檳粉」色調的布幔、迎賓圓頂，時代感濃厚。優雅而不張揚的空間設計，來自素有「舞台魔術師」之稱的必應創造創意形象總監馮建彰。

日前，五月天「突然好想見到你」免費線上演唱會，斥資1,500萬在台北市立體育場打造四大舞台，阿信唱了67分鐘，全球各平台總計吸引逾4,200萬人次觀看，即時登上YouTube發燒影片第一名。任意門式的舞台驚喜，出自必應創造之手。

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從總統到天團，都不能沒有他

台灣展演產業中，必應是少數具備整合垂直上下游資源的能力，擅長融合音樂性和娛樂性。2019年，其企業簡介自信寫著，「地球上平均每一天就有4場必應創造參與的演出。」

跨越地域、不限規模，必應曾為華語樂壇留下許多經典，包括李宗盛、林宥嘉、S.H.E、林俊傑、劉若英等歌手的世界巡迴演唱會，其中最具代表性的，當然還是五月天。

2014年，五月天演唱會製作人、綽號「洋公」的周佑洋，從相信音樂的演製部門自立門戶，與產業鏈中的五家公司整合，包括技術工程公司「創昕製作」、舞台設計公司「FREE’S」，燈光、音響、視訊設備租賃公司「聯立」、「神翼」和「神樺」，催生必應創造。

孵化原創IP，是另一處新戰場，必應大玩體驗設計。

2017年，必應掛牌上櫃，2018年上市，被市場視為五月天概念股。去年，必應營收12.17億元，獲利578萬元，每股盈餘0.09元，低於2018年的2.32元。由於展演業的業績波動大，與該年歌手發片量、演出頻率等密不可分，也因此，必應近年積極擴展業務範疇。

最新消息是，必應獲得台北市政府青睞，將承辦2021台北跨年，這也是十多年來，「台北最HIGH新年城」第二度由非電視台得標，前一次是誰呢？還是必應。

「內容為王」拚創新，連莊承辦台北跨年

2019年最後一天，首度由必應主導的台北跨年晚會，玩跨界、拚5G，締造史上最高轉播收視率，台北捷運當日湧破320萬人次，同樣創下新高。

而今年，除了必不可少的大咖歌手，必應規劃讓市民一起參與創作內容，節目包裝貼緊時事話題、社會氣氛，堅守「內容為王」之外，商圈整合也是一大賣點。

必應創造台北跨年總統籌陳宜盈表示，「這是一個共融、共好的概念，藉由『臺北跨年』這品牌去做資源媒合，協助企業將資源挹注在地方商圈的活動上。」必應的企圖是，跨年不再是曇花一現的狂歡派對，而是長時間、大區域的全城性節慶活動，以高規格的商務整合行銷台北。

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孵化原創IP，是另一處新戰場。必應表示，曾在台中、台北推出的大型親子特展「8咘的搞怪樂園」，有機會授權至中國製作開園。而與九天民俗技藝團共創的實驗性作品《末世重生》，結合傳統廟會美學，創造4D虛擬的九天戰鼓擊樂手，獲文化部IP內容實驗室獎勵，將搶攻商演市場。

這群全台灣最會辦演唱會的高手，還會玩出什麼新火花？難以預期，好好感受就對了。

責任編輯：林芳如

本文授權轉載自：FC未來商務

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