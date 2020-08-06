「歡迎來到《台灣通勤第一品牌》。」《數位時代》專訪台通主持人李毅誠、張家倫，告訴大家：怎樣閒聊才有趣？什麼是幽默的模樣？

千萬不要邊吃東西邊聽，若進食中打開《台灣通勤第一品牌》，很容易會無預警笑到噴出飯來！這檔「歡笑不斷」的節目4月底上線後，在短短2個月內，就衝上Apple Podcast排行榜第一名，吸引一票死忠粉絲「鮮蝦挺」（先瞎挺）。

對比其他兩檔盤踞排行前3的節目：做國際新聞的《百靈果》、談股市財經的《股癌》，《台灣通勤第一品牌》（以下簡稱台通）的節目內容，單純只是兩個男主持人李毅誠、張家倫閒聊，說他們是當前台灣閒聊界的高手，絕對不為過。

台通主持人李毅誠（左）與張家倫（右）用魔性笑聲奇襲Podcast界，與《百靈果》、《股癌》攻占Apple Podcast前三名。 蔡仁譯攝影

「我們一開始就覺得自己會紅。如果純講閒聊的話，排名應該在台灣前5名。」為什麼兩個男生尬聊、看似輕鬆的日常分享，卻能緊緊黏住許多人的耳機？頭號粉絲「WB Liao」的這句話，也許是其中一個答案。

「如果你認為那些事情很簡單，只是你沒做而已──因為那些通常都是不容易的事情。」

什麼是幽默？怎樣說故事才有趣？

什麼事情說來簡單，卻不容易做？比如說搞笑，李毅誠描繪他心中「幽默的模樣」：「如果你說某某人很壞、愛械鬥，講完沒有解釋就走了，這不叫搞笑、這叫貼標籤。」他認為，搞笑應該是描述某人很壞、好勇鬥狠，但在一次的械鬥過程中，觸發了「好笑的故事」，大家就變得很愛讀書；這樣一來，原來的人設與故事結果形成了反差，中間穿插情節的超展開（幽默元素），這樣才會好笑。

其次，很多創作者以為在節目中開罵就有「笑果」，但其實「『小對抗大』才會好笑，大對小一點都不好笑。」李毅誠指一指桌上的書報雜誌，「我可以說這家媒體跟風仔、做這主題過氣了，用下（小讀者）對上（大媒體）的語氣可以，但上對下就不行。」用什麼姿態開罵比較重要，不是用什麼角度切，態度對了就能令聽眾莞爾。

笑聲是帶動情緒的東西，會感染別人。你去看龍兄虎弟，張菲跟費玉清他們在笑，不用聽到笑聲，用看的就突然覺得很有趣。廣播節目看不到臉，可是你聽得到笑聲，這個時候笑聲就會「啟動」你。 台通主持人李毅誠

搞笑已經不簡單，「講話」這件事又更難了。在台通裡，不能出現「我來教你怎麼做」的「老爸語氣」，而是會從「為人小孩」的立場出發。李毅誠舉例，「我教你怎麼做」跟「我是這樣跟我爸媽溝通的」這兩種立場差很多，講出來的東西、語氣自然就不一樣，聽的人接受度也會不同。

有一集的段落，就是因為出現「老爸語氣」，慘遭被剪掉的命運。當時張家倫想推廣自己發明的詞「方便肉」，那種沒有骨頭、吃起來很方便的肉。他是這樣想的：「方便肉這個詞很有趣，我要透過我的影響力來跟大家說，以後大家就用方便肉這個詞。」

李毅誠一聽，不行，他對張家倫說：「你這樣是說爽的，節目沒有說爽的。要講的是觀眾會有反應的東西。」

那該怎麼講？

「你可以說，我第一次了解什麼是『方便肉』，然後把它講成一個故事，什麼定義都不用先講，這樣大家以後都會拿去用。」節目中任何細微的敘事方式，李毅誠都非常在意，因為在他眼中，很小的負評也會超級嚴重，「跟蟑螂一樣，有一隻就有N隻。」

「哩~伊伊~丟~哩丟~~忍耐~」台通節目開頭15秒，會播放這首地方鄉親耳熟能詳的台語歌，靈感來自南部地區賣臭豆腐小攤的叫賣推車。張家倫說，曾有聽眾在工地聽到，本以為師傅也在聽台通......「但沒有，他只是在聽那首歌」。

台通裡的要跟不要

《百靈果》主持人凱莉曾經對當紅Podcast有一番分析，認為「真誠」跟「有趣」是兩大成功關鍵。李毅誠與張家倫也很清楚台通為何會「聊贏」別人。

1.聊天節奏要緊湊

李毅誠分析，閒聊節目類型議題容易聊到發散，實際上，這類型的節目邏輯結構得要更強，因為用慣網路的聽眾早就習慣快節奏，「你花30分鐘講的東西，我5分鐘就講完了。」

在台通，李毅誠扮演主Key，負責丟球給張家倫，張家倫就靠著自然反應，帶出聽者的真實情緒「啊真的喔？為什麼？」、「對對對沒錯」，或是延伸話題，並講出另一個故事或觀點。這也是一般人聊天時常出現的反應。

「相較之下，大家會覺得我們講話節奏很緊湊。」李毅誠自信地說，打開台通30秒內，聽眾一定知道他們在講什麼，隨之快速進入閒聊氛圍，這是他們很大的優勢。

2.要有「延伸閱讀」

至於聊話題，必須是「垂直聊法」。李毅誠解釋，談時事或閒聊，假設沒有辦法延伸自己以往的經驗、往下挖深，或無法「延伸閱讀」，談的議題就會顯得比較單薄。

「因為你的觀點跟人生經驗有關嘛」，比如談到校園霸凌的議題，一定會聯想到當兵的回憶， 這是李毅誠跟朋友聊天時，很容易建立聯結的兩件事情，但他發現，很多人不會依循平常的聊天路徑，「大家講霸凌就只談霸凌，沒有再散發到其他有關的地方。」

3.不要講不懂的事

台通一集節目在60分鐘到90分鐘之間，每集節目一般談論3個主題。選題五花八門，從李登輝對台灣的影響、法律常識、甚至直接衝到漫畫店錄Podcast，訪問從金融業退休的老闆Michael Chou，可謂無所不聊、沒有界線。他們唯一的堅持，就是不談自己不懂的事。

「我們討論的題目都是懂7成，另外3成的內容，就是找人家來節目問。」菜鳥可能會覺得台通很懂，但他們知道自己不是專家。要做到這點，除了勤做功課之外，歸功張家倫跟李毅誠的特性，就是什麼領域都懂一點，但這個「一點」，比一般人想像的還要多。

我跟你說一個不錯的觀念：得饒人處且饒人，你要不要試試看？你不聽也沒關係，我明天再跟你講一次。 台通主持人李毅誠

不交惡，跟每個人都是朋友

台通的政治話題不算少，也很常消遣政治人物，但是在藍綠白顏色之外，他們多了一份溫柔。像是前高雄市長韓國瑜遭到罷免後，兩人建議聽眾對韓粉「得饒人處且饒人」，因為撇除立場不同，韓粉可能是走在路上都會遇到的好人，就是那種看到行人路倒，會慷慨解囊幫助別人的長輩。

李毅誠解釋，對立時處於優勢的人，不要打落水狗；立場不同的人可以吵，但贏了要接納人家，不要吵輸翻臉、譏笑對方「哈哈哈你超爛」。張家倫也說，整個社會的對立要愈來愈少，存在更多對話、更多理性的衝突，才有互相理解的可能。

「我覺得，做得好的網紅都知道他們有社會責任，我們也有我們的作法：我有一個不錯的觀念，你要不要試試看？你不聽也沒關係，我明天再跟你講一次。」李毅誠笑說。

這樣不交惡的個性，在台通節目之外，在朋友之間也顯而易見。個性理性、像鄰家大哥哥的張家倫，是朋友間傾訴困難的對象，而李毅誠則像是潤滑劑，常常幫朋友喬事情，「我就是那種，告訴我你很急著用車，我就去幫你喬，不怕麻煩，我很樂意。」

對台通粉來說，聽他們兩個一搭一唱，就像是你最好的兩個朋友，在耳邊陪伴你，把耳機變得有靈魂。但對張家倫、李毅誠而言，台通又是怎樣的存在？

「我希望他可以當台灣的公約數。當一個台灣人的平均值，全台灣都可以接受的人。」

「比如說你鄰居的小孩很皮，但你不會討厭他，過年還是會包600塊給他那種」，兩人期許台通是這種角色，不要觀眾特別放在心上，「有時候覺得我們很煩，但有時候會覺得『好啦，好像有時候還是要一個啦。』就跟班上總是要有一兩個胖子，不會特別想起，但也不會忘記他們。我們很樂於當那個胖子。」

李毅誠

出生：1985年

現職：便當店老闆、Podcast節目製作人兼主持人

學歷：中央大學中文系

星座：射手座

最喜歡的作者：蘇軾、魯迅

張家倫

出生：1986年

現職：自由撰稿人、Podcast節目主持人

學歷：台灣大學戲劇系

星座：牡羊座

責任編輯：張庭銉、蕭閔云