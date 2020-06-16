2019年5月，台灣首家本土Podcast平台SoundOn成立。短短一年，全台Podcast節目數量就從近百成長到兩千。在這其中，它扮演了什麼角色？

2019年5月，Uber北亞洲區前總經理顧立楷，在離開Uber後再次創業。他選中了當時聲量仍不高的Podcast市場，創辦了SoundOn聲浪媒體科技——台灣第一間結合了後台系統、播放平台、內容創作與廣告業務的一條龍本土Podcast企業。

許多人或許早已習慣透過Apple Podcast及Spotify等App來收聽Podcast。然而，對於本身就是Podcast重度使用者的顧立楷而言，台灣沒有一個本土的Podcast平台，是一件很可惜的事。

「放眼國外Podcast市場，其實各地都有大型機構在投資，藉以激發更多人投入Podcast的創作，同時吸引更多廣告主進入市場，」顧立楷說，「在歐美就有Spotify、在中國有喜馬拉雅、荔枝等大型Podcast平台，協助導入大型品牌、媒體、意見領袖以及藝人等，一同加入Podcast的產製，讓市場可以快速成長。」

透過SoundOn，顧立楷希望能進一步激發本土Podcast創作者的能量，向潛在的廣告主宣告： Podcast是一個不可小覷的新興市場 。

在2020前半年間，SoundOn確實看到了Podcast在台灣的爆發性成長。

坐鎮台灣市場，SoundOn如何掀起Podcast淘金潮？

SoundOn於去年5月剛成立時，曾對台灣Podcast市場做了簡單統計，發現當時認真經營、更新的台灣Podcast節目，約莫只有60至100個。

這個數字到了目前，已經突破了2,000個，在SoundOn上架的節目則有約1,000檔；暴增的Podcast創作者，也使得SoundOn平台流量每個月成長35％左右。

SoundOn創辦人顧立楷表示，台灣目前距離像美國那樣成熟的Podcast市場，還有3到5年的距離。但他也認為，接下來要追上他們的速度，應該會很快。 蔡仁譯攝影

全台最大影音設備代理商正成集團，也是這波Podcast熱潮下最直接的受惠者之一。他們銷售的錄音介面（一般稱為Interface），過去大約一個月只會賣出1到2台，但近半年多來，平均一個月就可以賣出約20台。

「光是今年1到5月，我們Podcast相關設備的營收成長就比去年同期多了10倍。尤其是在2月有看到爆發性的需求。」正成集團專案副理許宇志說。

正成集團內部推測銷售暴增原因，是由於國內Podcast平台（如SoundOn）提供了便利的上架服務，而疫情亦促使一批關在家裡的人開始嘗試做Podcast。

此外，這波Podcast熱潮的興起，背後有許多的因素存在，包含《百靈果》、《股癌》等冠軍Podcast節目的出現；YouTube市場競爭激烈使更多人轉向Podcast；以及疫情促使眾人投入Podcast製作等，都是具指標性的現象。

作為台灣第一個積極投入Podcast市場的企業，SoundOn過去一年來的經營策略，為本土Podcaster提供了更便利、更吸引人的產製環境。

2策略營造台灣Podcast生態：節目自製、後台優化

在創立SoundOn後，顧立楷最先做的一件事，就是邀請各個領域的意見領袖（KOL）以及藝人，和SoundOn合作創立自己的Podcast節目。從歌手韋禮安、閻亦格、美妝網紅丹妮婊姐、「法律白話文運動」創辦人楊貴智，以及時事評論家人渣文本等，一一在SoundOn上開講，充實了台灣Podcast主題的多元性，同時也把自己的粉絲一併導流到Podcast上。

而這些Podcast主持人不用擔心錄音時的硬體或技術問題。SoundOn籌組了Podcast製作團隊，與節目主持人一同做企畫，並提供錄音、後製等專業服務。截至目前，SoundOn平台上已經有了23檔原創Podcast節目。

除了優化Podcast內容，系統更需要親民、方便。因此，去年12月SoundOn推出自有的hosting（託管）系統，讓Podcaster毋須再透過國外hosting系統上傳音檔。

什麼是hosting系統？簡單來說，就是上傳Podcast音檔的後台系統。使用者可以在上面管理他們的podcast節目、追蹤後台數據、做封面圖片及文字上的編輯。

「以YouTube為例，上傳影片的後台與播放器都整合在同一平台上，而影片只會在YouTube出現。」顧立楷說明，「但Podcast上傳音檔的hosting系統和播放器是拆開來的。也就是說，我透過某個hosting系統上傳音檔後，基本上Apple Podcast、Spotify等各種播放器都可以搜到。」

國外的hosting系統，除需要支付月費以外，全英文介面的操作對想做Podcast的人來說，是一個不小的門檻。自從SoundOn推出自有hosting系統後，除了中文介面讓操作更方便、支援台灣客服以外，SoundOn更開放所有人免費使用。目前Podcast龍頭《股癌》以及《百靈果》的部分節目，也都是使用SoundOn的hosting系統。

粉絲超死忠、廣告完聽率高，歡迎進入Podcast新藍海

也因為整合了節目製作、hosting系統與播放平台，SoundOn具備足夠規模與廣告主談合作。不過，顧立楷坦言，要建立廣告主對Podcast市場的認識並不容易。

對顧立楷而言，目前最大的挑戰，就是如何吸引更多廣告主投入Podcast市場。 蔡仁譯攝影

「很多人根本不知道Podcast是什麼。目前願意投入廣告的人，通常是因為他們自己就是聽眾。所以我們需要更多人開始討論Podcast，讓它進到主流的討論裡面才可以。」他說。

當然，與一般數位廣告相比，Podcast廣告的成效較難被追蹤。顧立楷表示：「Podcast畢竟是音檔廣告，他的消費行為可能是很斷裂的。消費者有可能在Podcast聽到廣告後，回家再用電腦上網購買，這樣的行為我們就追蹤不到。」

不過，Podcast廣告仍舊有一些特別的優勢。

第一，它的量雖然不大，轉換效益卻很好，聽眾通常對於主持人的信任度很高。以《股癌》為例，他在幫忙推金融產品時，就有相當好的成效。

對此，《股癌》主持人謝孟恭認為：「Podcast這個平台只有聲音，太無聊了。畢竟影片你還可以靠攝影、靠剪輯，Podcast就是完全靠主持人，這也使Podcast更容易經營出主持人的特色。所以說，如果一個Podcast節目吸引得了粉絲，那相較於YouTube等平台而言，這些粉絲一定更加死忠。」

第二，Podcast廣告的完聽率比較高。相較起YouTube及Facebook廣告很容易被用戶滑掉，很多Podcast聽眾是在開車、運動等，沒辦法拿手機出來快轉的時候收聽的。這使得他們更容易把廣告給聽完。

以現階段而言，SoundOn的廣告業務團隊多是直接幫忙廣告主與特定節目做媒合。顧立楷則認為，要達到規模化，還是得要由SoundOn來整合所有廣告主和節目，由平台端來做配對，再與Podcast創作者們做分潤。

「聽」出一片藍海，創作者的下一世代

綜合來看，在台灣做第一間本土Podcast平台，顧立楷面對的挑戰並不小。除了對內要培養出一個新的市場與商業模式、對外也得面對如Spotify大型國際平台的擴張。但對他而言，能夠躬逢其盛、看到台灣Podcast市場的起飛，仍舊是一件相當幸運的事。

過去曾在美國求學的顧立楷，目睹了美國Podcast產業的崛起與興盛。

讓他陷入Podcast世界的美國知名體育評論家兼Podcast主持人Bill Simmons，就是從體育記者的身份，轉變成體育媒體The Ringer的創辦人，並產製了超過40檔的Podcasts。創辦不到4年，The Ringer就在今年2月，被Spotify以2億美元的天價買斷。

完整的商業模式，讓美國Podcast創作人得以自由發揮、創作。許多媒體也開始認真經營Podcast，用深度報導、甚至是紀錄片的大格局，來產製Podcast節目。背後主因無非是美國市場規模夠大，但顧立楷也很希望，在協助台灣Podcast市場建立完整商模後，能讓更多需挹注資源的創作形式，在Podcast上得以實現。

許多人說，YouTube早已是一片紅海，現在正是搶進Podcast新藍海的時機。但對顧立楷而言，Podcast不只是獲利的藍海，更是創作的藍海。在這場耳機裡的新浪潮中，還有很多的事物，在等待創作者自己來揮灑、定義。

責任編輯：林美欣