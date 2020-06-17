行政院副院長陳其邁參與高雄市長補選請辭，經濟部長沈榮津可望接任，69歲的沈榮津被稱作是「超強歐吉桑」，帶動台商兆元投資，組口罩國家隊立功。

現年69歲的沈榮津，在內閣成員裡年紀較大，也是少數畢業自於技職體系的閣員；在520總統就職前就曾多次被媒體詢問高升副閣揆一事，他總是淡定回應，「40多年的公務員生涯，每天就是做好該做的事。」

如今沈更上層樓，財經人士認為他靠的是長期以來戰戰兢兢、如履薄冰的做事態度，用認真與拚勁讓所有人信服。

其實，沈榮津仕途並非一帆風順，雖然在扁政府時代曾被拔擢、官運亨通，先出任工業局副局長，後被延攬擔任經濟部主秘；但國民黨執政初期又被調離核心，轉任中部辦公室主任，兩年後再調往高雄，擔任加工出口區管理處長，這些歲月也培養與產業的好關係。

外界認為，沈榮津是少數能電話直通企業高層的政府官員，他的手機存滿了台灣大小企業老闆的手機號碼，只要一通電話，就能相談勝歡，甚至有極大的產業號召力。

像是沈榮津在2018年6月去了一趟美國科技招商之旅，拜會了Google、臉書、亞馬遜AWS、輝達、特斯拉等大廠，途中還繞道美東舊金山拜訪當年的「老同事」，也就是美超微創辦人梁見後，當天共進晚餐後又促膝長談， 一頓飯促成百億投資 。

也因此，在他擔任經濟部長的任內，不僅有上兆元的「投資台灣三大方案」，減緩了美中貿易戰對台灣產業的衝擊，化危機為轉機；更在疫情爆發之初，就迅速張羅各界，聯繫工具機業者組成口罩國家隊，立下了防疫大功。

此外，沈榮津政策行動總是以「同理心」為信仰，不僅在與媒體說明爭議議題時，總時時掛在嘴邊，會以同理心協調不同立場，對內也叮囑經濟部同仁換位思考，理解產業困境、苦民所苦。

始終如一的他，在一場突來的疫情風暴展露穩健步伐；各界都稱，若不是嫻熟產業界的他，從口罩原料、機台零組件、人力技術等一一盤點，恐怕無法創造短期內口罩增產這樣的台灣奇蹟，也成就了他官場50載生涯的再高峰。

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責任編輯：林芳如、陳映璇

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