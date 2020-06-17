廣明光電17日開股東常會，並改選董事，集團董事長林百里卸下廣明董座身份，回歸專業經理人制度，但廣明新董事長人選還沒出爐。

廣明股東會6月17日順利召開，會中投票通過選任新一屆董事，包含現任總經理何世池、廣達三席法人代表人黃健堂、蔡文弘、張嘉峰，獨立董事王關生、蔡有智、陳彥豪，廣達法人代表林百里與梁次震退出董事會，這一度是市場關注焦點。

但會後，更讓人關心的是，在林百里交出廣明董事長大位後，究竟誰是廣明下一任董事長？由於廣明17日並未召開新任董事第一次會議，所以目前「廣明董事長」懸缺。

廣明與惠普（HP）的「光碟機限制價格反托拉斯訴訟案」與「資產移交令」6月初獲得聯邦法院判決：廣達仍須賠償惠普4.38億美元（約新台幣130.21元），但資產轉移命令則6月19日再開庭審理，能不能延後？延後多久？都是變數。

廣明總經理何世池在重訊強調會上訴。 王郁倫攝影

誰是廣明下一任董事長？

據了解，新任董事：何世池、廣達代表人黃健堂、蔡文弘、張嘉峰，獨立董事王關生、蔡有智、陳彥豪，17日並沒有馬上召開董事會討論推選董事長，主要原因是新董事超過3人仍滯留國外，由於疫情關係不便返台，或許將擇日以視訊會議方式舉行。

由於新任董事長人選，就將落在現任董事何世池、黃健堂、蔡文弘、張嘉峰4人身上，最終由誰出線也備受關注。由於官司仍持續進行，有此一說是廣達黃健堂、蔡文弘兩位分別是廣達製造跟業務主將，差旅頻繁，所以可能傾向不會在此時接任廣明董座，張嘉峰是廣明執行副總，何世池是現任總經理，所以極有可能從此角度去安排。

但在廣明尚未召開董事會前，沒人說得準董事長拍板是誰。根據《公司法》規定，每屆第一次董事會，應由所得選票代表選舉權最多的董事，於改選後15日內召開，換言之，7月2日前就將揭曉。

廣達董事長林百里陸續將子公司交給專業經理人管理。 天下論壇

股東會婉拒媒體採訪，45分鐘順利結束

由於廣明面臨空前挑戰，17日股東常會公司派嚴陣以待，不僅限制非股東進場，不開放媒體採訪，會後經營團隊也快閃離開，將等候媒體擋在一樓，而會議則在三樓舉行。

透過與會股東轉述，會議約45分鐘結束，十分順利，公司方面面對為何林百里不續任董事，是否與惠普案有關，一再耐心說明，這是早在訴訟判決前就已安排好的規劃。董事長林百里希望逐漸放權，將經營交由專業經理人負責，廣達仍持有廣明29.78%股權，是最大股東，對廣明也非常支持。

目前廣達集團有廣明、鼎天兩家子公司，其中梁次震過去曾是鼎天董事長，後來也交棒專業經理人管理。股東詢問惠普官司進度，廣明則回應，「 會嘗試各種有效的解決方案 。」

廣明先前重大訊息記者會，強調會向美國德州地方法院舉發「惠普證人說謊」，其次是會照第五上訴巡迴法院內部法令與規範，提交複審請願書及聯席更審請求，何世池當時也表示，會諮詢更多專家意見，按照所有司法程序能做都做。

責任編輯：陳映璇