印刷電路板廠友銓在今年百分百持有以女裝電商為主的美而快股份，將定調以電商為主要發展目標，目標今年電商事業營收翻倍成長，友銓該如何達標？

印刷電路板（PCB）業者友銓、以及國內知名服飾電商業者美而快，原本應該是八竿子打不著關係，現在友銓卻百分百持股美而快，成為最大股東。

友銓董事長廖承豪笑著表示，一切都是個意外。2017年～2020年，友銓陸續收購美而快股權，總計花費4.46億元，成為唯一股東，最近一次是6月5日，以每股21.66元溢價收購美而快695萬股。

廖承豪表示，印刷電路板事業對他是門外漢，將交由專業經理人處理、但也不排除有退場的可能；至於電商事業部分，今年以7成營收占比為目標，營業額更要比去年有1倍的成長。 簡永昌攝影

友銓為擴大營運範疇，2018年增設電商事業群，除原有Mercci22、Miyuki等女裝電商品牌外，取得美而快主導權後，又拿下包括PAZZO、MEIER.Q等品牌經營權，目前旗下五個品牌包括： Mercci22、Miyuki、PAZZO、MEIER. Q 和 Genquo ，網站粉絲團總人數達 512 萬人，總會員數超過 171 萬人，其中，PAZZO 占電商事業的營收比重近 40% 最高。

截至2019年，友銓電商相關業務佔整體營運比重達到46.7%、較2018成長34.6%，也帶動公司全年合併營收來到13.66億元創15年來新高。

友銓老本行是否將退場？董事長：不排除

今年第一季電商業務的營收占比更一舉衝上67%，友銓電商事業群總經理王志仁表示，2020年電商業務營收表現將上看7成。換句話說，友銓原先的老本行：印刷電路板的營收比重將下降至3成甚至不到，是否意味著將要退場？

廖承豪明確表示，退場對於印刷電路板事業體是其中一個選項，目前公司營運是採取雙事業體獨立運作，印刷電路板不是他的本業，因此是交由專業經理人處理，基本上都有獲利、毛利約有10-15%左右，因此是否真的要走到退場，還需要視公司整體營運的狀況而定。

回歸廖承豪自己最熟悉的主戰場：女裝電商，他表示今年在確認核心發展主軸後，預期電商事業營收將比去年成長一倍，今年還有三大計劃。

第一：提升倉儲物流

友銓百分百持股美而快後，第一件事情就是佈局倉儲。目前選定宜蘭興建倉儲，除了距離台北不遠之外，他直言桃園、新竹等地的費用成本都過高，因此才落腳宜蘭。第一期樓地板面積約5000坪，預計投資超過6億元，未來將設立打樣中心、物流配送中心及倉儲。

友銓預計將砸下超過10億的資本支出在建設自有倉儲，地點將落在宜蘭，不僅是因為看上當地與台北的距離方便，土地的成本也比新竹、桃園等便宜。 William Potter via shutterstock

不過眼看電商龍頭PChome24h購物、momo購物網等都佈局「智慧倉儲」，友銓在宜蘭的自建倉儲卻沒有第一時間導入，財務長王明芳表示，由於友銓的規模不大，直接投資智慧倉儲的成本過高，因此第一階段先以自建倉儲開始，但未來智慧倉儲的導入肯定是規劃內的事。

不只第一期，第二期的擴建也已經有譜、預計樓地板面積約3000坪，將作為品牌總部，預計明年第2季完工。2期倉儲合計投資將超過10億元。

第二：整合社群效益、提高粉絲數

美而快最為人津津樂道的，就是成功與網紅合作、創造出Mercci22，被認為是網紅自有品牌最成功的案例。對於如何與網紅在社群媒體上創造出高聲量、進而轉換成品牌粉絲，並一步一步將粉絲導向消費，廖承豪表示，目前雖沒有再推出與網紅合作品牌的計畫，但會持續善用與網紅、名人合作的模式，替品牌創造出更有效益的社群聲量。

旗下電商品牌 社群粉絲人數 Pazzo 209萬6463人 Mercci22 84萬3090人 Miyuki select 8萬2232人 Meier.Q 134萬5066人 Genquo 73萬4678人

以旗下業績占比最高的Pazzo（40%）來說，去年力邀藝人楊丞琳擔任聯名設計師，不僅寫下電商服飾圈最大咖的紀錄，表現也相當亮眼。因此今年也會繼續合作，希望能再創造雙贏局面。

第三：投資東南亞、中國市場

目前友銓對海外市場呈現比較觀望、嘗試的態度，主要以跨境電商的方式進行，佔目前電商事業體營收約5-10%左右，同時也有與海外網紅進行導購或是獨立品牌的合作模式，希望能逐步拓展海外市場。

瞬息萬變的電商世界，「每個禮拜一都是一個創業，」廖承豪這樣形容這個競爭激烈的產業。但從站穩電商、搶下社群媒體跟粉絲的眼球，同時延攬前雅虎電子商務事業群副總裁王志仁的加入，廖承豪也透露新的商業模型正在醞釀中。

責任編輯：陳映璇