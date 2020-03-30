Wstyle正式加入詹宏志在去年宣布打造的台灣美妝電商集團，Wstyle創辦人周品均也將接任集團執行長。

在去年4月，PChome集團董事長詹宏志曾宣布，將整併86小舖、UNT以及PayEasy旗下兩個美妝品牌BeautyMaker及BeautyEasy，成立台灣美妝電商集團；並由詹宏志擔任董事長。並且，將由PChome協助物流、17Life協助建置數位轉型，以資源整合的策略打造規模經濟，期望解決單個品牌資源匱乏的問題、打造台灣美妝產業龍頭。

今（30日），在台灣美妝電商集團（美合國際實業）董事會上正式決議，公告女裝電商品牌Wstyle，將與美合國際實業旗下原有的86小舖、UNT、BeautyMaker、BeautyEasy 4大美妝品牌整併，集團名稱也將正式更名為「唯品風尚集團」，而Wstyle創辦人周品均則入主集團擔任執行長。

周品均接任台灣美妝電商集團執行長。 Wstyle

詹宏志找來電商女王掌舵，周品均：第一步將重整各品牌定位

周品均與前夫在2004年共同創辦女裝電商品牌東京著衣，曾創下年營收20億的成績。在因離婚而離開東京著衣之後，周品均在2016年重新出發，創辦了Wstyle。回顧過去3年，Wstyle每年營收皆有超過翻倍成長，每月營業額已突破千萬新台幣。

而這張漂亮的成績單，在去年被詹宏志看見了。

面對社群崛起後的電商發展，市場競爭更趨激烈，在這樣的情勢下，詹宏志認為台灣美妝電商集團要在產業競爭中突圍，必須找到對的領導者。「我們需要一位有深厚電商經驗，又有能力掌握美感與時尚的新生代領導者，周品均就是我們期待的人。」他這樣說。

在接任執行長的同時，Wstyle也將加入台灣美妝電商集團，周品均也將成為集團股東之一。面對這些新挑戰，周品均說，「打造一個品牌不容易，一次要操作五個品牌更是莫大挑戰！未來我希望能盡快轉型，建構台灣獨一無二的時尚電商集團。」

周品均表示，接任執行長後的首要任務，就是為集團各品牌重新定位，建立新集團的企業文化，期待能將創立Wstyle品牌的成功經驗，創造新集團旗下品牌的全新生命力。

詹宏志在去年率領86小舖、UNT、BeautyMaker及BeautyEasy成立台灣美妝電商集團。 17Life

PChome、17Life各有專長，齊心打造台灣美妝電商購物體驗

在去年，台灣美妝電商集團正式成立，整合4大美妝品牌，期待藉此打造規模經濟。當時預期，4大美妝品牌合併後擁有超過百萬用戶，可以透過規模的增長各自增加約10%到20%的營收。

為了要做到這樣的成績，去年詹宏志曾提到，PChome將出手負責物流上的服務，保證消費者在下單的24小時內可以收到貨。另外，近年來從團購及電商服務變為通路品牌數位轉型推手的17Life，也將提供線上支付、App建置及CRM等技術服務。

據了解，以上的規劃儘管尚未有完整細節，但合作架構不變，依然會往此方向邁進。

「相信周品均的加入能帶領集團，開創新的格局！」同為集團股東的潤泰集團總裁尹衍樑，以及華威創投董事長張景溢，皆表示十分欣賞周品均豐沛的創業能量，期待集團在她的帶領下能大步邁向下一個世代。

責任編輯：陳映璇