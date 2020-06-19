寶可夢公司推出《Pokémon Smile》遊戲，將令許多孩子避之唯恐不及的刷牙，變成樂趣無窮的小遊戲。

在《Pokémon GO》把出門走走變成讓人樂此不疲的遊戲後，寶可夢公司再次推出《Pokémon Smile》，把早已成為人們早晚例行公事的「刷牙」，也變成一場趣味無窮的小遊戲。

6月17日晚間登場的寶可夢發表會（Pokémon Presents）上，寶可夢公司執行長石原恆和為，為全球廣大的寶可夢粉絲們，帶來了將刷牙化為一場遊戲的《Pokémon Smile》。

雖然刷牙對大多數人來說，只是為讓牙齒保持健康的例行公事，但許多小孩子卻相當不喜歡刷牙，如何讓孩子願意乖乖刷牙，更是使不少年輕父母每日傷透腦筋的大難題。

讓孩子願意乖乖刷牙，寶可夢推完全免費新作《Pokémon Smile》

《Pokémon Smile》是寶可夢公司開發的新作品，可以透過鏡頭捕捉孩子的刷牙動作，並讓孩子跟隨畫面上的動作把牙齒清潔乾淨，在打倒蛀牙菌的同時，捕捉寶可夢。

《Pokémon Smile》讓孩子在刷牙的同時，也能感受捕捉寶可夢的樂趣。 YouTube

另外，《Pokémon Smile》還能夠利用AR技術，幫刷牙中的孩子戴上各式各樣的寶可夢帽子，增添刷牙過程中的樂趣，且遊戲雖然簡單，總共有超過100種寶可夢會在之中登場。

父母還可以設定刷牙鬧鐘，並且視孩子的年齡調整每次的刷牙時間長短，培養孩子們的刷牙習慣，將過往最令父母們折騰的這幾分鐘，變成孩子們最期待的時間。

《Pokémon Smile》能利用AR功能，給予孩子刷牙過程許多不一樣的樂趣。 YouTube

《Pokémon Smile》目前已在Google Play、App Store開放民眾免費下載，遊戲內也不含任何收費內容。

從走路、睡覺到刷牙，寶可夢的「生活遊戲化」

雖然《Pokémon Smile》是款非常簡單、甚至有點陽春的遊戲，但它和《Pokémon GO》有著同樣的設計理念，將白開水般無味的日常生活公事，變成一場樂趣橫溢的遊戲。

《Pokémon GO》透過GPS定位功能，將出門散步、通勤過程變成一場探尋寶可夢的大冒險，讓你踏出的每一步，都多了點興奮與期待。《Pokémon GO》推出近4年歷久不衰，2019年營收逼近9億美元，甚至超越造成「人人抓寶」現象的2016年。

去年同期的發表會上，寶可夢公司進一步揭露《Pokémon Sleep》，一款讓你睡得更好的遊戲。《Pokémon Sleep》能藉由任天堂Pokemon Go Plus+設備偵測玩家的睡眠狀態，再傳輸資訊至手機，至於睡眠狀態如何與寶可夢遊戲做連結，官方尚未透露細節，目前仍很難想像。

2019年寶可夢公司公佈了能串連睡眠與娛樂的《Pokémon Sleep》，預計2020年內推出。 ポケモン公式YouTubeチャンネル

《Pokémon Sleep》同樣是一款將日常生活「遊戲化」的遊戲，很難用「有趣」形容的睡眠，寶可夢公司也試圖透過這款遊戲，讓你更期待每天從床舖上睜開眼。石原恆和曾指出，會挑選睡眠作為題材，是因為這是每個人每天必做的事。而《Pokémon Smile》瞄準的「刷牙」，與睡眠同屬每天的既定事項。

寶可夢公司希望創造出一款不僅有趣，更能融入生活的遊戲。石原恆和過去曾說，遊戲與現實的連結，才是一款遊戲長久之道，經由《Pokémon GO》的突破，寶可夢公司開始著重日常生活的遊戲化上。

在這樣的開發理念下，或許有一天，從起床、通勤到刷牙睡覺，我們生活中的任何例行公事，都能與寶可夢產生連結，對於忠實寶可夢粉絲來說，這可能是夢寐以求的日子吧。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：中日新聞、產經新聞