去年順利熬過中美貿易戰創下營收新高，今年受宅經濟所惠度過武漢肺炎疫情，嘉里大榮持續多角化策略並完善資訊系統，接下來將朝咖啡市場出擊。

由香港嘉里物流集團於2008年入駐大榮貨運，並整合成多角化經營物流企業的嘉里大榮，去年在中美貿易戰下，台商回流後供應鏈的重分配連帶使物流產業得到新商機，加上業務種類多元分擔了風險，促使嘉里大榮2019年合併營收成長14％，達119億元，合併稅後淨利也成長11％，達14億元。

順利度過中美貿易戰考驗，嘉里大榮也在新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情期間受益於電商宅經濟發酵，除了透過拓展都會區宅配快遞服務以外，更加速發展醫藥物流商機、優化冷鏈倉儲與低溫配送服務的品質。今年第一季營收成長8.21％，獲利2.98億元。

宅配快遞、醫藥物流、高科技物流，「多角化經營」成嘉里大榮經營心法

嘉里大榮表示，過去11年裡，嘉里大榮從單一零擔運輸服務，轉型發展出十二項核心業務，舉凡宅配快遞、醫藥物流、港口拖櫃、家具到府組裝、保稅物流、電商網購、冷鏈設備及農產運銷等，面向十分多元。

透過多角化經營策略，嘉里大榮順利度過中美貿易戰與武漢肺炎雙重考驗，去年營收創新高、今年Q1同比也成長了8.21%。 嘉里大榮

早在2011年起，嘉里大榮就投入拓展醫藥物流及冷鏈物流等技術要求高、法規要求繁雜的物流領域，並在兩年內轉虧為盈，為公司創造差異化的利基。

去年，嘉里大榮更往高科技物流的領域邁進。他們購入科學城物流股份有限公司股權，成為單一最大法人股東，提供高科技製造業者保稅倉儲運輸、化學危險品倉儲以及報關結關之全方位物流服務。公司2017年在南科周邊購地自建，佔地1萬餘坪的「台南新市轉運中心」，也在去年五月正式啟用，就近結合科學城物流之服務能量，滿足園區內外的高端科技客戶多元化物流需求。

管理系統做足準備，嘉里下一步揮軍「黑金市場」

放眼今年，嘉里大榮已做足了準備。在後台系統方面，他們在去年完成倉儲管理系統 （WMS，Warehouse Management System）的資訊平台整合，提供旗下各公司倉儲配送客戶即時、方便且能客製化之倉儲管理系統。此外，資訊端同時也完成串接各子公司之車輛維修工務系統，並持續優化行政、財務等資訊平台，提升整體運作效能。

在車輛設備優化上，嘉里大榮也將常溫及低溫大型貨車共計2,000餘輛，全面加裝行車視野輔助系統、提供駕駛透過車內螢幕顯示器，確保行車視野無死角。他們並同時加裝動態影像GPS系統，除了隨時掌握司機所在位置，還可以透過即時影像傳送偵測異常駕駛行為，管控超速、怠速、急加減速、急轉彎等不當駕駛行為，以此培養優良駕駛。

值得注意的是，今年五月嘉里集團搶贏了本土美福集團，取得義大利illy咖啡的台灣總代理，並進一步成立子公司「嘉里咖啡」，要運用集團網絡資源以及具備產地直送、國際報關、倉儲服務及物流配送等領域專業優勢，再次進軍新產業，搶攻全台每年800億元商機的咖啡「黑金」市場。

嘉里大榮董事長沈宗桂表示，嘉里大榮要以逆水行舟不進則退的精神，創造差異化的全方位物流供應鏈，成為方便快捷、品質可靠的品牌公司。未來他也將繼續帶領公司，努力創造第二個成長曲線。

責任編輯：陳映璇