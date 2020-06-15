PChome大園物流中心將在2022年正式啟用，在那之前還要經過長達一年的測試。在經過疫情衝擊之後，PChome對於自動化倉儲的看法有什麼改變？

今年PChome網路家庭迎來20週年生日，因此近期在台北信義區可以看見「PChome線上購物20週年快閃店」，透過4大展區，回顧一路發展的里程碑。

PChome自2000年6月開始發展電商，開站第一個月就達成60萬業績；如今，單月營收更已成長5,400倍。一路上，PChome首創許多電商服務。像是在2007年，推出全台24小時快速到貨服務；如今也成為各大電商平台的標配。

「像是轉單模式，也是我們先做的，許多現在看來是電商的標準規格，但當時根本沒有人做，」PChome執行長蔡凱文說。

PChome網路家庭今年迎來20週年生日。 PChome

PChome新物流中心預計2022年啟用

回顧過去幾年，PChome曾被消費者抱怨手機使用介面不夠友善，不過，近年優化App成果逐漸顯現，來自行動端的流量、業績都有成長。目前行動端流量佔整體7成，訂單量則佔半數。

展望未來，「現在內功會比外功更多，」蔡凱文說，倉儲物流就是一個重要的改革項目。

在去年9月，由於招標過程引發爭議，讓PChome的大園物流中心計畫提前曝光。蔡凱文說，目前建置進度依照計畫的時程進行，大園物流中心預期將在2022年第一季啟用。

蔡凱文透露，目前正在打造測試環境，並攜手合作夥伴建置系統核心，希望在物流中心啟用前，至少有一年完整的測試時間。

蔡凱文指出，由於疫情衝擊，讓PChome對於倉儲自動化的看法有了一些調整。 PChome

疫情震撼！物流中心將由自動化倉儲轉向智能化倉儲

由於在今年上半受到新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情衝擊，讓PChome對於倉儲「自動化」的經營方向有些許調整。

蔡凱文分享，今年上半出現好幾波不同品項的搶購潮，「像是口罩搶購高峰時，同時在線人數達到去年雙11的3倍，現在比較穩定一點了，但口罩同時在線搶購人數還是可以達到1.5倍。」

不過，口罩這種單一品項的搶購潮，對PChome來說還算是簡單應付的狀況。「但今年出現很多不定期、不定量、不定品類的搶購，我們還是一直在準備遇到這種狀況該怎麼辦。」

正因為疫情帶來的考驗，現在PChome對於自動化倉儲的想像也有些改變。未來，全自動化倉儲將不是發展的方向，結合人力的「智能化倉儲」才是。

蔡凱文說明，由於疫情期間搶購的品項非常多元，因此對於揀貨流程的彈性要求更高。「 自動化的好處是明確知道產能，但是遇到疫情的狀態，其實效率比人（揀貨）還差。 」

因此，在未來，從接單、倉儲一路到銷售模式，都會開始應用資料庫數據，用人工智慧（AI）來預測消費者行為，「最好下單前就先包裝好，就不用揀貨。」另外，自動化的系統設備，也會與人工倉互相搭配，並每季根據消費動態調整倉位品項。

另外，備受關注的振興券議題，蔡凱文則說，會等到實行辦法確認後，才會知道PChome能夠對應的方式是什麼。「如果真的排除電商，我們也會有自己的優惠方案。」

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責任編輯：陳映璇