街口支付本周宣布與國泰產險合作，開放繳交保險費用，創下電子支付業者首例。

除了可以消費付款、繳交水電費，街口支付本周宣布與國泰產險合作，開放繳交保險費用，創下電子支付業者首例。

執行長胡亦嘉透露，除了繳保費，未來將開放用電支購買保險，讓支付與保險場景更緊密結合。

瞄準繳費場景，街口開放電支繳保費

越來越多民眾習慣在支付平台上，繳交各類帳單，近期無論是街口支付、LINE Pay，甚至是全家、momo等電商零售APP，都紛紛串接帳單繳費功能，增加平台服務的豐富度。

根據金管會最新公布的數據，4月份街口電支代理收付交易款項高達16億元，其中繳費就佔25%，可以看出「繳費」已成為電子支付重要使用場景之一。

街口支付本周宣布，即日起在國泰產險的官方網站上，進入繳費專區點選預繳保單，就可以選擇使用街口電支，在線上繳交保費。用戶可以選擇綁定信用卡，或連結銀行帳戶等方式付款。

目前只有國泰產險保單，可以透過街口支付繳費，在繳費的金額上，並沒有特殊限制。 街口支付

街口補充，由於目前只有國泰產險保單可以透過街口支付繳費，因此在APP中還沒有新增繳費入口，接下來會持續跟其他保險業者合作，未來隨著合作業者的家數增加，會在街口APP中增設「保險專區」，讓用戶更方便查詢可以繳費的保險業者資訊。

同時也計畫新增「掃描條碼」功能，讓用戶可以直接掃描紙本帳單上的條碼，在街口平台上完成繳費，不過目前仍沒有確切的推出時間點。

創首例開放電支繳保費，突破什麼限制？

事實上，過去電子支付並無法繳交保費，這項限制之所以能被突破，是因為在去年（2019）五月，金管會修改「電子支付機構管理條例」，開放電子支付業者，代收保險業者以新臺幣收付的保險產品。

今年六月時，新光人壽就跟街口支付合作，開放民眾在機場櫃檯購買旅平險，使用街口支付付款，不過這項合作屬於線下實體通路的交易，跟這次與國泰產險合作的線上代收保費，使用場景並不相同。

街口表示，過去一段時間與多家保險業者接洽，因為跟國泰產險的串接很順利，才會優先推出這項功能，成為第一家開放繳交保費的電子支付業者。此外，在繳費的金額上並沒有特殊限制，這次與國泰合作的目的，是希望提供用戶更多元的繳費管道。

「這次電子支付業與保險業的結合，為台灣FinTech跨出了一大步。」胡亦嘉說。 賀大新攝

街口支付執行長胡亦嘉表示，未來只要是任何跟金融有關的延伸服務，都會是接下來發展的策略重點。

「這次電子支付業與保險業的結合，為台灣FinTech跨出了一大步。」胡亦嘉透露，除了繳保費，接下來將開放使用電子支付購買保險，或協助保險業者推出創新的保險產品。

責任編輯：陳映璇