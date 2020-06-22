蘋果自2005年來都是採用英特爾處理器來製作各項產品，但近期卻傳出有意推出ARM版的MacBook，從英特爾轉換到ARM平台，蘋果所面臨的難題是什麼？

6月23日週二凌晨，蘋果即將召開第一次線上開發者大會活動——WWDC 2020。

按照慣例，這是一個屬於開發者的盛宴，人人都在期待新的iOS 14，期待新的macOS、iPadOS、watchOS、tvOS等等。因為大家都知道硬體更新一般都要等到秋季和春季。

愛范兒

但今年的WWDC上可能會有一些對硬體事關重大的變化措施。

就在最近，傳出了蘋果要轉換平台的消息。準確點說，是蘋果準備推出ARM版本的MacBook產品，而最近幾年和在售的筆電與桌面產品，蘋果一直使用的是英特爾平台。

從英特爾到ARM，是整個軟硬體生態的遷移

其實平台轉換這事蘋果並不是第一次幹，早在十五年前蘋果就經歷過一次從IBM的PowerPC平台轉換到英特爾平台。但今天和2005年不一樣，當年蘋果的平台轉換需求是十分迫切的，因為IBM本身設計能力跟不上，PowerPC G5的功耗和發熱都很高，根本不適合筆記型電腦這樣的行動平台。

根據知乎用戶＠蓬岸Dr.Quest在相關問題下的答案，我引用了一部分蘋果從PowerPC轉向英特爾幾個比較重要的時間節點：

2005年7月6日，蘋果宣布進行平台轉換，並向部分開發者提供開發者轉換工具（Developer Transition Kit），同期發布的Xcode 2.1支援生成通用二進制（universal binaries）格式的應用程式。



2006年1月，蘋果發布15寸Macbook Pro和英特爾處理器的iMac。



2006年8月，蘋果發布英特爾處理器Xserve，完成產品線的轉換。QuarkXPress 7.0以通用二進制形式發布。



2007年10月，Mac OS X 10.5發布。這是最後一代可以安裝在Power PC處理器上的Mac OS X。同期發布的Xcode 3.0增強了對64位處理器的支援。



2009年8月，Mac OS X 10.6發布。10.6以及更新版本的Mac OS X無法安裝在Power PC處理器的蘋果電腦上，但仍然提供Rosetta轉譯器使用戶可以繼續使用為Power PC處理器編譯的軟體。



2011年3月，Xcode 4.0放棄了對PowerPC處理器的支援。



2013年8月，蘋果結束對PowerMac G5的支援。

蘋果當時能夠轉換成功有很多現實原因，比如當時體量比現在更加小眾，英特爾在行動處理器方面足夠強勢等等。而如今iPhone的爆紅和蘋果生態黏性的逐漸加大，在Mac平台上促生了大量的iOS開發者。

行動平台的壯大成熟，也反哺了桌面平台，現在很多開發者都是先從iOS起步，之後再轉向OS X（macOS）開發，從軟體生態上就能看出來，先有的iOS版之後才有的Mac版的情況並不少見。

而在iOS時代之前，Mac的生態其實處於比較小眾的狀態，甚至說難聽點就是蠻荒時代，和今天完全無法相提並論，自然也是沒有歷史包袱。

愛范兒

根據IDC的統計，2005年蘋果電腦的出貨量為217萬台，而在2019年這個數字達到了1,768萬台。這其中固然有筆記型電腦市場整個市場的擴大，但Mac的市份額仍然提升到了之前的兩倍。

而從絕對數量上說，如今使用Mac電腦的人數，可能是十幾年前的十倍。今天蘋果是這個世界市值最高的公司，要撬動這個龐然大物的生態，即便是蘋果自己來做也著實不容易。

從英特爾切換到ARM，所面臨的最大問題可能是整個軟體生態的顛覆。

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如果把這些眼花繚亂的軟體追根溯源，我們可以回到處理器和軟體運行最原始的一種關係——指令集。

簡單說，指令集就是處理器運行的「指導思想」，是一套讓處理器能理解程式的行為規範。如果「指導思想」不同，那肯定就沒有互相理解的基礎，而基於這一整套架構開發出來的下游軟體就像由此衍生的各國文化，但亞洲不懂非洲的文化，非洲也不懂南美的文化。

如今的macOS其軟體生態構建在多年來使用的英特爾處理器上，而英特爾使用的是X86架構，現在整個macOS軟體生態都遷移到了64位，也可以說是X86－64或者X64架構。

像iPhone等行動產品使用的晶片則用的是ARM的ARMv8指令集，你別看現在蘋果已經使用自研的架構多年，但在指令集部分依然是基於ARMv8的，不過傳聞說蘋果也準備對指令集這部分動手了。

也就是說，桌面裝置和行動裝置在指令集的層面就是不一樣的，所以換到ARM平台後，軟體是並不能通用的。

有人可能想說，那個誰，微軟不是早前一點也發布了使用ARM晶片的Surface產品嗎，就那個Surface Pro X，它不是也能直接運行Windows 10的程式嗎？

愛范兒

沒錯，Surface Pro X使用的Microsoft SQ1的確是微軟找高通定制的ARM處理器，同時運行的也是完整的Windows 10而非先前Windows RT那樣的「殘疾版」系統，同時也能運行Windows 10的應用。

但Surface Pro X的問題依然很多，比如它只能運行UWP應用和32位的Windows應用，基於64位開發的軟體就無法支援。另外透過翻譯架構的方式兼容win32應用導致性能出現大幅損失，效率大概只有原生應用的30％－40％，更別說閃退、軟體重啟等各種各樣不穩定的小毛病。

微軟Surface Pro X. 愛范兒

而對於蘋果來說，連透過翻譯架構兼容32位的程式也無法實現，因為蘋果已經透過自己對生態的控制力將全部的應用遷移到了64位。而面對大批不能直接運行的軟體，這個陣痛期一定會比想像中的更痛。

蘋果能做的，就是透過自己的控制力，去要求開發者將已有的軟體在一定的時間內編譯成ARM平台可以運行的版本，只是這並不是一件容易的事，畢竟各個軟體的情況複雜，某些軟體要想遷移到ARM可不是重新編譯一下那麼簡單。

Dell XPS 13 2020 愛范兒

在軟體之外，如今的ARM在性能和功耗上可能也佔不到什麼優勢了。無風扇的被動散熱，接近20小時的續航，如今已經陸陸續續被非ARM的筆電完成，比如最新的戴爾XPS13 2020就號稱有最長19小時續航。

而且對於桌面環境來說，蘋果目前基於ARM的A系列晶片性能仍然是不夠的，比如頻率已經處於「灰燼」狀態，再往上就撞到了功耗牆，也就是沒有超頻或者說像英特爾處理器類似的睿頻空間。

更別說十幾二十個核心的高性能服務器版本，還處於路途漫長、要不可及的狀態。

如果今天MacBook還在被說散熱不佳和續航普通，那蘋果可能應該更多在自己身上找找原因，比如WWDC 2020都快來了但還是Bug一身的macOS 10.15 Catalina？

選擇ARM對蘋果來說可能還有一個預料之外的打擊——這些蘋果電腦將不再能用Windows系統。

眾所周知，購買MacBook並不一定等於加入蘋果生態，選擇裝Windows系統使用的用戶也大有人在，因為本身蘋果早就敏銳的察覺到了這件事，並推出了Bootcamp工具讓用戶能夠選擇雙系統運行，但如果推出ARM版，那肯定無法使用了。

ARM版MacBook的對手還有iPad Pro

比起生態遷移和兼容帶來的不確定，ARM版MacBook其實並沒有什麼外敵，Surface Pro X肯定不算，這個產品在微軟這裡只是一款實驗性產品，而真正會對ARM版MacBook造成威脅的，其實是內患。

愛范兒

當「你的下一台電腦何必是電腦」的廣告語從今年iPad Pro宣傳片中蹦出來的時候，就意味著iPad和MacBook這兩條原先還算平行的線路終於「火星撞地球」一樣，正式短兵相接了。

如果對比一下這兩條線，可與看到ARM版MacBook其實處於一個很尷尬的位置。

iPad Pro，採用ARM處理器，使用精簡指令集，iPadOS系統脫胎於行動裝置iOS，在巧控鍵盤的加持下從行動走向桌面。

MacBook，英特爾處理器，使用複雜指令集，立足於macOS桌面作業系統和生態。

ARM版MacBook，採用ARM處理器和精簡指令集，繼續使用macOS的話原先的桌面生態會丟失，只能透過部分移植應用或者zh虛擬機的方式運行之前的桌面軟體，效率大打折扣。

愛范兒

其實到這裡我依舊沒有想通，蘋果出一個ARM處理器版MacBook，失去了桌面生態最大的優勢，然後去和iPad Pro打架，這究竟是一個什麼樣的邏輯，或者說其巨大的內在驅動力到底在哪。

當然，倒也並非找不出蘋果想要這樣做的理由，比如說想要對自己的產品和生態有更多的控制力，就像iPhone上使用的自家A系列晶片，早期的時候CPU用的是三星的，GPU用的PVR，到了後面全部變成自研架構之後，A系列晶片的性能才算在手機和平板中一騎絕塵。

而現在iPhone、iPad、乃至Apple Watch這些產品的生態與核心硬體已經被蘋果攥在了手裡，幾乎就唯獨筆電和桌面系列還要看英特爾的臉色，像英特爾過去幾年那種「擠牙膏」以及打磨14nm的行為，對於MacBook系列來說其實是挺大的一個掣肘。

但最後我還是覺得這樣的理由不足以說服我，至少我不覺得英特爾沒有餘力。

因為英特爾過去幾年的「擠牙膏」，很大程度上是因為AMD在K10架構的錯誤方向之後一直沒有緩過勁來，直到Zen和Zen2架構的奮起直追，終於讓很多人喊出了「AMD Yes！」。

面對AMD的窮追猛趕，英特爾確實在製程上遇到了一些困難，導致新的工藝節點一直在延後，但在這幾年中並非只是放羊摸魚而沒有技術積累，新品Tiger Lake（Willow Cove架構）性能提昇明顯，終於牙膏管擠出了一截。

而從英特爾轉向ARM也非朝夕之功，顯然還有好幾年的路要走，甚至可能要付出移山挖河般的時間和財力才能逐漸追上，而那個時候，可能已經是2025年甚至更久之後了。

責任編輯：林芳如、蕭閔云

本文授權轉載自：愛范兒