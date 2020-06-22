透過中華電信「Hi QR PAY」APP，不需安裝任何刷卡設備，消費者即可在結帳時憑「LINE Pay」或「街口支付」掃描付款碼就可完成結帳。

政府為刺激消費推出的「振興三倍券」即將上路，中華電信為協助店家在後疫情時期迎上電子支付商機，將於7月1日推出「Hi QR PAY」APP服務。

店家於「Hi QR PAY」官網申請後，只需於「Google Pay商店」或「Apple App Store」下載中華電信「Hi QR PAY」APP，不需安裝任何刷卡設備，消費者即可在結帳時憑「LINE Pay」或「街口支付」掃描付款碼就可完成結帳。

政府推出的「振興三倍券」分為「紙本券」及「電子支付」兩種，其中電子支付消費金額採累計制，消費者只要消費滿3,000元，就能獲得2,000元現金回饋。

中華電信提供店家與消費者快速又方便的結帳方式，讓頭家趁著「振興三倍券」的浪頭迎接數位轉型商機，為自己的事業再創佳績。

此外，中華電信也針對其他支付需求推出多元支付機，提供店家有線、無線刷卡機，整合了信用卡、Apple Pay、台灣PAY、悠遊卡、一卡通、愛金卡、Pi錢包等15種以上支付工具於單一卡機，一次滿足電子支付、電子票券、銀行信用卡三種支付方式，讓收款方式更多元。

中華電信電子支付服務，即日起至109年7月31日前申請，將免收LINE Pay及街口支付各700元代辦服務費外，並加碼首年0月租費（牌告價99元/月）。

責任編輯：蕭閔云