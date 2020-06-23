醫療體系的轉型，除了妥善規畫與導入科技外，法規環境、照護品質，以及社會大眾的支持與信任，都是決定轉型成敗與速度的關鍵。

當今醫療照護體系看似因各國需求與發展情形的不同，各自面臨不同的考驗，然而各地醫療照護體系實則面臨共同的挑戰──可負擔性不足、資源分配不公、照護成效不均等。面對不斷攀升的醫療照護成本與需求，如何有效進行資源分配、提升醫療服務品質與可及性成為全球各地醫療照護體系亟欲解決的重要課題。

根據Deloitte在醫療照護產業長期的研究觀察，未來醫療照護體系將大力借助科技應用所帶來的助益，透過關注焦點轉向疾病預防與健康福祉、實現醫療數據間的互通性和重視病患參與度與自主性等三項重點特色體現，真正促進醫療照護轉型、克服當前挑戰。

關注焦點轉向疾病預防與健康福祉

受到醫療技術進步與健康概念演變的影響，醫療照護重心正由消極治療轉向積極預防。 醫療科技的應用除了能協助及早辨別、診斷與控制疾病外，亦能有效降低後續治療負擔與花費，並克服過去因技術、地理距離等產生的診療障礙，提高醫療服務可及性，進而促進整體社會的健康福祉。

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實現醫療數據間的互通性

具互通性的醫療科技設備與平台能即時蒐集、整合不同來源的病患資料，協助醫師進行診療決策，以更個人化的醫療照護提升病患體驗與服務品質；由大量數據所集成的資料庫並能進一步應用於進階數據分析，提供對疾病的關鍵見解，以強化診斷準確性與治療成效，不只提升醫療品質也降低不必要花費。

重視病患參與度與自主性

數位科技的發展使病患更易於取得醫療照護資訊、掌握自身健康資料，參與醫療討論的意願也因此提高。醫療照護的決策與執行將更高度重視病患的自主性，以選擇最佳可行的治療方案，實現以人為本的醫療照護與病患體驗。

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利用AI技術，實現未來醫療照護

應用AI醫學影像判讀急症病例，把握最佳治療時間

醫學影像是日常重要的診療工具之一，然而，日益增加的影像判讀需求與供不應求的放射科醫師使許多急症病例的治療被迫推遲。以色列的希巴醫療中心（Sheba Medical Center）引進新創公司Aidoc開發之技術，利用AI進行影像審查。藉系統即時判定高危病例並對放射科醫師進行警示，協助醫師優先診斷這些病例、供臨床醫師做後續治療。此技術縮短了高危病例32%的診療時間也提高診斷的準確性。

透過AI與遠端監控系統改善慢性疾病管理

智利的健康管理公司AccuHealth透過AI遠端監控的能力協助管理廣大慢性病患，運用「即時遠端監控」、感應器與平板電腦引導病患蒐集生理數據，並回覆每日簡單的自我檢核，如飲食與生理狀況等。

透過龐大的數據庫和演算法區分不同風險程度的病患，更加精準地預測病患的健康發展走勢。如此一來，健康教練（health coach）得以將時間分配於高風險且需要立即介入協助的病患。目前，該公司已協助使用者降低32%的住院率以及15%的急診就診率，使整體使用者節省了約35%的個人保險花費。

掌握3項核心原則，應用技術進行醫療照護轉型

體系的轉型除了妥善的規畫與導入外，許多外部因素如友善的法規環境、社會對臨床照護與公共衛生品質的堅持、支持創新和數據驅動決策的文化以及大眾的支持與信任，也能於一定程度上決定轉型的成敗與速度。筆者建議，希望透過科技應用進行醫療照護轉型與升級的組織或單位，都應遵循以下3項核心原則：

1. 訂下明確的整體願景與方針

訂定之目標需作為後續方案設計的指導原則，以確保方案之發起初衷與結果一致。

2. 擁有能統合與集成資訊的管理系統

此系統需具備資訊交換、分析、圖像化以及資訊安全防護等功能。

3. 重視完整的變革規畫與管理

需從根本推動相關使用者行為上的改變，了解對關係人的影響，從而去預測阻力以獲得支持，並將其反饋用於後續調整與優化。

反觀我國，因爲台灣擁有紮實的醫療經驗、多年健保所累積的龐大數據、長期發展的科技軟硬體能力，為台灣醫療照護體系的轉型打下良好的基礎；然而，如何從社會環境針對法規條件、政策方向、產業資源、大眾心態等進行整合或轉變，並從組織或企業內部針對商業或夥伴模式創新、整合並發揮各項科技應用、提高變革落實範圍與深度，以形塑更友善的產業環境與自身條件，有效驅動轉型，應是台灣醫療照護產業中產官學界各重要角色需要不斷思考、交換意見並共同努力推動的目標。

責任編輯：陳建鈞

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