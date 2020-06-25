梵谷和高更在法國亞爾一起作畫時，他們合寄一封長達四頁的信寄給法國畫家好友貝爾納，信中也提及他們的「小旅行」......

715萬元拍出合寫書信

6月16日位於法國巴黎的德魯奧（Drouot）拍賣行以21萬600歐元（約新台幣715萬元）的價格，將荷蘭畫家梵谷（Vincent Van Gogh）和法國畫家高更（Paul Gauguin）合寫的一封信給拍出。

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從亞爾寄出給畫家好友

這長達四頁的信從法國亞爾（Arles）寄出，準備向同屬後印象派的法國畫家好友貝爾納（Émile Bernard）報告近況。這封信大約在1888年的11月寫成，而不久之前梵谷才在亞爾完成他的知名畫作《在亞爾的臥室》、《梵谷的椅子》和他最受眾人歡迎的《向日葵》系列畫作。

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梵谷：高更具有野獸的本能

在信中，梵谷首先寫下他對高更的印象，他形容高更「具有野獸的本能，是一個不受外界影響的人」。

「和高更在一起，血性比野心更具優勢。」

緊接著，梵谷寫到了他和高更的「小旅行」：「我們去了妓院幾次，我們很有可能最後會常在那邊工作。高更目前在畫我也在畫的那家夜間咖啡館，不過他加上了在妓院看到的人物，它註定會變成一幅美麗的畫作。」

高更：別聽梵谷的

高更則在信末寫到：「別聽梵谷的，你知道的，他有崇拜的傾向，也有寬容的傾向。」

梵谷也在信裡談到他想要創立新的藝術家協會，並且聊到他與貝爾納分享的圖象研究。

時常造訪妓院

在梵谷的一生中，他時常造訪妓院，他甚至將自己切下來的耳垂送給妓院的一名女子。而在 1880年代早期，梵谷和妓女霍尼克（Sien Hoornik）交往，他也在當時替霍尼克和其他幾名妓女留下了肖像畫。

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展現偉大畫家的相遇

回到這次以高價拍出的信件，法國德魯奧拍賣行表示，儘管這封信「十分脆弱」，但它展現了「兩個偉大畫家與眾不同的相遇，以及他們的繪畫將徹底改變後代藝術的確定性」。

一窺高更的感情世界

在周二的拍賣會上，德魯奧拍賣行不只拍出梵谷和高更合寫的信，還包括高更寫給妻子與情人的信，讓人一窺高更的感情世界。

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責任編輯：林芳如

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