盛雲是一家專門提供診所採購（B2B）的醫藥電商平台，2017年由盛弘轉投資成立，目前客戶有近3千家藥局、診所，已是台灣最大的醫療採購平台。

「我們打造出一套生態系統，把醫療體系圍牆拿掉了。」24日舉辦增資記者會，上櫃醫藥公司盛弘集團董事長楊弘仁如此形容集團子公司「盛雲電商」。

盛雲是一家專門提供診所採購（B2B）的醫藥電商平台，2017年由盛弘轉投資成立，目前客戶有近3千家藥局、診所，已是台灣最大的醫療採購平台。盛雲成立兩年多來，除了母公司、中華開發等股東，今年6月再新增工研院數位經濟基金、資策會旗下資鼎創投等投資人，完成現金增資2.5億元。

集團預估，盛雲全年營收將可達2億元至2.5億元間，目標今年下半年先申請公開發行、明年正式掛牌。

盛雲電商完成2.5億元增資，讓母公司盛弘集團董事長楊弘仁（左一）相當開心，直呼這是拆掉醫療體系圍牆的大好機會。 吳元熙攝影

盛雲電商快跑，併購曜獅藥局、擁HIS系統資源

楊弘仁笑說，大家常用Uber Eats叫食物來吃，或許很難想像現在很多診所、藥局開藥都還是「打電話」，而盛雲出現的目的就是為了改變這種現況。

簡單說，盛雲就像是商家版的PChome、momo購物，提供診所、藥局以電商形式訂購藥品。此外，也提供配貨、庫存分析、醫材租賃等服務。

盛雲董事長黃齊元表示，除了獲得投資外，也同步完成與曜獅藥局併購，很快還會併購國內具20年通路經驗的醫藥批發商，走向「虛實融合」 （Online-Merge-Offline, OMO）的商業模式。

盛雲電商擁有實體通路和醫療資訊系統（HIS）資源。 吳元熙攝影

他解釋，盛雲想和亞馬遜（Amazon）走類似模式。舉例來說，亞馬遜在2018年買下網路藥局新創公司PillPack後，今年一月在加拿大、英國、澳洲等地申請「亞馬遜藥局」（pharmacy），代表這種線上與線下的整合現象，已成為醫療領域的新健康（new medical）趨勢。

黃齊元強調，這種商業模式並不簡單，至少需要克服包含：技術、資本與生態系等三大門檻。

盛雲電商執行長何俊聰表示，盛雲特別之處還在於整合耀聖、方鼎，這2家台灣醫療資訊系統（Healthcare Information System, HIS）領導業者。「醫師、藥師每天都盯著這些HIS系統開藥和申報健保資料，我們再串接藥品採購平台，使用上就更有綜效。」他認為，盛雲在高達220億元的台灣藥品採購市場還大有可為。

黃齊元補充，盛雲是在集團內部做併購與資源整合，但醫療大環境的改變，應該從內而外發展，因此決定推出「MIDAS」聯盟平台，希望把資源提供給全台1.1萬家診所、8,200家連鎖藥局，一起打造大健康生活圈。

責任編輯：陳映璇