Google宣佈今年八月Chrome將自動卸載過度消耗系統資源的廣告，以提升用戶的使用體驗。在新的機制下，數位行銷人應如何推廣自家廣告？

Google為了提升使用者的廣告體驗與瀏覽網頁的順暢，在2019年時祭出了「優質廣告標準」（Better Ads Standard），針對糟糕的廣告格式進行阻擋。今年Google進一步調查指出，少部分的廣告過度濫用使用者的系統資源，導致網頁載入速度變慢、消耗裝置電池使用量、以及手機網路資源，有損使用者的網站瀏覽體驗，因此Google宣布其瀏覽器Chrome從今年八月開始將自動卸載這些過度消耗系統資源的廣告（resource－heavy ads）。

一切要從「挖礦」廣告說起⋯⋯

挖礦惡意程式最早於2011年出現，隨著虛擬貨幣的熱潮興起，2017年開始出現了網路廣告隱藏著挖礦程式，在使用者不知情的情況下，直接竊取使用者電腦的資源來幫投放者挖礦，影響網頁的載入速度，進一步導致使用者的電腦電池減少壽命、浪費網路流量，造成金錢的損失。

挖礦程式偏好嵌入在使用者可能會停留較多時間的地方，例如在2018年時許多用戶反應在觀看Youtube影片時電腦運作的速度變慢、風扇聲嗡嗡作響，經調查發現原因為Youtube內的廣告被植入挖礦惡意程式Coinhive，在看影片的同時，手機或是電腦的資源也正在幫助惡意的投放者挖掘加密虛擬貨幣，除了YouTube之外，有數十億的網站也淪為惡意投放者的「礦場」。

除了將已知的挖礦廣告封鎖之外，Google決定全面處理過度消耗系統資源的廣告（heavy ads），預計8月底才會正式實施卸載，讓廣告業者們有時間改善。網站主與廣告主也需要注意自身的廣告素材是否也符合規範，才不會浪費廣告效益。至於在素材上有哪些限制與規範、以及該如何檢查與預防，跟著TenMax一起看下去！

在新的機制下，有哪些素材上的限制、以及規範？

一、Chrome將自動卸載使用過多CPU或網路資源的廣告，相關的限制與規範如下：

若使用者並未與該廣告互動、並且該廣告有以下的狀況：

使用主執行緒（main thread）總共超過60秒

在每30秒間使用主執行緒（main thread）超過15秒，也就是在30秒中超過50％的使用量

載入資源時超過4MB

以下為廣告在網頁上被Chrome卸載後的樣子：

圖中為Chrome卸載後 tenmax

二、不建議的廣告素材

藉機挖掘加密貨幣的廣告

含有未經過壓縮的圖片資源

在使用者互動前就載入龐大影片檔案

含有解碼的影片檔案、或定時佔用CPU等，需要複雜的javascript運作的廣告

heavy ads不建議的廣告素材 tenmax

如何事先檢查素材是否符合規範？

將素材做成HTML5素材後，將連結放到以下網頁做檢查，可偵測包含CPU、網路使用量的狀況：https://heavy-ads.glitch.me/

tenmax

符合Chrome規範的廣告格式，你可以選擇PPStudio！

不論是優質廣告標準（Better Ads）的規範還是針對heavy ads的卸載，Google一系列的政策皆是要提升使用者的廣告體驗。TenMax推出的創意廣告格式平台PPStudio，透過吸睛的創意廣告版型來吸引使用者點擊，而非犧牲使用者的體驗來換取收益，在使用者的良好體驗與網站主收益及中取得最佳平衡。另外，TenMax團隊隨時在檢視所有的創意廣告版型，確保廣告格式皆符合Better Ads規範與heavy ads的限制，不必擔心廣告被瀏覽器阻擋而影響收益，同時持續開發新穎且符合規範的創意版型！

責任編輯：林芳如、蕭閔云

本文授權轉載自：tenmax