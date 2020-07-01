大數據、人工智慧（AI）、虛擬實境（VR）⋯⋯等等的「科技關鍵字」，是過去幾年產業熱切投入發展的方向，這些名詞在媒體報導間流行，也讓人們都耳熟能詳。不過，科技該怎麼應用、如何開發能解決市場痛點的產品？

《數位時代》從2015年開始舉辦FCA（Future Commerce Awards）創新商務獎，期待發掘以消費者為核心、掌握社群特質、運用互動科技的商務模式創新典範。共分為最佳技術創新、最佳商業模式、最佳產品創新、最佳體驗創新以及最佳管理創新5大獎項。

「看完這些參賽作品後，我認為今年是這些新科技真正落地的關鍵一年。」評審團之一的松果購物總經理吳佩雯，談及2020年創新商務獎的參賽作品。她認為，未來伴隨著5G開台，萬物聯網的時代來臨，新應用將改變產業樣貌，並帶給所有消費者更耳目一新的生活方式。

徵件數創新高！金融、零售成最創新產業

今年度創新商務獎，徵件作品總數達232件，來到歷年最高。其中，又以「最佳產品創新、最佳商業模式創新」兩個獎項報名最踴躍，各累積69件與67件。可以見得無論是應用於場景的服務、實體的產品，還是商機的探索，「找到創新動能」為業界主要的發展方向。

經由《數位時代》編輯部初選之後，共有64件作品進入第二階段複選。再由評審團共同評分，逐步篩選出5大獎項金、銀、銅獎，共30件，以及由評審另外投票，綜合最高票數特別選出的評審團大獎3件。

**其中，以金融業、零售業的成績最佳。在進入第二階段複選的64件作品中，金融業達16件，之中有12件獲獎。零售業則有9件入圍複選、6件獲獎。 **

從5大獎項、評審團大獎榜單來看，今年的最大贏家莫過於凱基銀行的「普惠金融大數據台灣大車隊司機信貸專案」，單是這項作品就拿下評審團大獎，與最佳產品創新、最佳商業模式兩項金獎。

另外，中國信託的成績也非同小可，以高投件量拿下4座獎盃，橫掃3大獎項。

FCA走過6年，評審團：科技應用比往年更成熟

創新商務獎邁入第6屆，評審團觀察到：參與的科技運用比往年更成熟了！

「觀察到許多優質且非常實際的創新服務，在實際應用的場景裡，找到與以往不同的痛點，並提出改善問題的最佳對策，」電通安吉斯集團台灣數位長邵懿文觀察。

「特別是中央健保署的參與，使得台灣引以為傲的健保資料，有著更多應用的可能性，」廣達電腦技術長張嘉淵說。

新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情對人們生活模式帶來衝擊與改變，讓未來遠距醫療、遠距教學、新零售等「零接觸經濟」（Contactless Economy），透過數位科技的妥善運用，成為不可或缺的新型商業機會。

「科技進步無法解決所有人的問題，但科技不進步，什麼問題也解決不了」矽谷著名的創投企業家、對沖基金經理人彼得．提爾（Peter Thiel）曾言。在科技進步不止的未來，企業還會有什麼破壞性的創新應用？創新商務獎的得主們，展現了產品價值與解決方案，各自給出不盡相同的願景，而「創新」，無疑是這一切的關鍵。