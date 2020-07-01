2020創新商務獎中「最佳技術創新獎」，台新銀行的「台新i分析平台」摘下金獎，幫助行銷專員取得數據分析，提升市場敏銳度。

「內部創新」對多數企業而言是最難突破的環節，容易投入大量資源而成效不彰，但卻是企業管理數位轉型重要關鍵。若企業能因應社會脈絡與趨勢變化，運用科技實現管理創新，成功優化組織流程和架構，就能從運作上創造效益並維持繁榮。

在本屆參賽團隊中，台新銀行為降低行銷分析程式的使用門檻，推出「台新i分析平台」擴增行銷人員的商業邏輯與市場敏銳度，摘下「最佳管理創新獎」金獎。

i分析平台結合圖像化分析介面，讓行銷專員自助取得分析成果，數據團隊也能專注於更深度的數據洞察；以一站式整合商業智慧（BI）工具，運用自動化學習模組取代傳統人力分析，免去人工分析誤差，實際省下79％工時。

銀獎「AI平面圖辨識偵錯智慧化方案」是信義房屋為保障房地產交易安全、控管賠償成本所打造，應用人工智慧（AI）辨識委賣物件平面圖、比對戶籍謄本，減少圖簿不符風險，以及人力比對的作業成本；再加上深度學習提供的8成準確度，批次執行交易資料偵錯與校正，事先解決問題避免交易糾紛。

元大證券的「行動開戶API自動化流程」拿下銀獎。因應金管會打造數位化金融環境，元大證券簡化線上開戶流程，串接財金資訊公司開放API（應用程式界面）平台，讓投資人可以線上開戶、線上授權全台銀行作為扣款帳戶，5分鐘內就可以完成，提升金融專員9成作業效率。

還有3個嶄露頭角的團隊取得銅獎，其中KKday以「Guru業績預測模型」，透過大量數據資料訓練神經網路，找出影響營收的關鍵，優化營銷策略。台新銀行的「中小企業送保即時通」，透過API串接銀行端與信用保證基金業務系統，協助中小企業迅速獲得融資。中信商銀的「中信雲2.0」結合線上金融與交易服務、虛擬化周邊業務，首年建置節省原業務成本46％。

金獎

台新 i 分析平台 台新銀行

台新銀行

銀獎

AI平面圖辨識偵錯 智慧化方案 信義房屋

信義房屋

線上開戶 - 行動開戶API 自動化流程 元大證券

元大證券

銅獎

KKday Guru 業績預測模型 KKday

KKday

台新金甲好好貸 中小企業送保即時通 台新銀行

台新銀行

迎戰數位轉型， 擁抱中信雲 2.0 中信商銀

中信商銀