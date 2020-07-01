《數位時代》舉辦創新商務獎第5年了，今年是5G等新科技真正落地的一年，新應用將改變產業樣貌，並帶給所有消費者更耳目一新的方式。
1 2020創新商務獎公布！金融、零售業激戰，凱基銀成大贏家
大數據、人工智慧（AI）、虛擬實境（VR）⋯⋯等等的「科技關鍵字」，是過去幾年產業熱切投入發展的方向，這些名詞在媒體報導間流行，也讓人們都耳熟能詳。不過，科技該怎麼應用、如何開發能解決市場痛點的產品？
《數位時代》從2015年開始舉辦FCA（Future Commerce Awards）創新商務獎，期待發掘以消費者為核心、掌握社群特質、運用互動科技的商務模式創新典範。共分為最佳技術創新、最佳商業模式、最佳產品創新、最佳體驗創新以及最佳管理創新5大獎項。
「看完這些參賽作品後，我認為今年是這些新科技真正落地的關鍵一年。」評審團之一的松果購物總經理吳佩雯，談及2020年創新商務獎的參賽作品。她認為，未來伴隨著5G開台，萬物聯網的時代來臨，新應用將改變產業樣貌，並帶給所有消費者更耳目一新的生活方式。
徵件數創新高！金融、零售成最創新產業
今年度創新商務獎，徵件作品總數達232件，來到歷年最高。其中，又以「最佳產品創新、最佳商業模式創新」兩個獎項報名最踴躍，各累積69件與67件。可以見得無論是應用於場景的服務、實體的產品，還是商機的探索，「找到創新動能」為業界主要的發展方向。
經由《數位時代》編輯部初選之後，共有64件作品進入第二階段複選。再由評審團共同評分，逐步篩選出5大獎項金、銀、銅獎，共30件，以及由評審另外投票，綜合最高票數特別選出的評審團大獎3件。
**其中，以金融業、零售業的成績最佳。在進入第二階段複選的64件作品中，金融業達16件，之中有12件獲獎。零售業則有9件入圍複選、6件獲獎。 **
從5大獎項、評審團大獎榜單來看，今年的最大贏家莫過於凱基銀行的「普惠金融大數據台灣大車隊司機信貸專案」，單是這項作品就拿下評審團大獎，與最佳產品創新、最佳商業模式兩項金獎。
另外，中國信託的成績也非同小可，以高投件量拿下4座獎盃，橫掃3大獎項。
FCA走過6年，評審團：科技應用比往年更成熟
創新商務獎邁入第6屆，評審團觀察到：參與的科技運用比往年更成熟了！
「觀察到許多優質且非常實際的創新服務，在實際應用的場景裡，找到與以往不同的痛點，並提出改善問題的最佳對策，」電通安吉斯集團台灣數位長邵懿文觀察。
「特別是中央健保署的參與，使得台灣引以為傲的健保資料，有著更多應用的可能性，」廣達電腦技術長張嘉淵說。
新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情對人們生活模式帶來衝擊與改變，讓未來遠距醫療、遠距教學、新零售等「零接觸經濟」（Contactless Economy），透過數位科技的妥善運用，成為不可或缺的新型商業機會。
「科技進步無法解決所有人的問題，但科技不進步，什麼問題也解決不了」矽谷著名的創投企業家、對沖基金經理人彼得．提爾（Peter Thiel）曾言。在科技進步不止的未來，企業還會有什麼破壞性的創新應用？創新商務獎的得主們，展現了產品價值與解決方案，各自給出不盡相同的願景，而「創新」，無疑是這一切的關鍵。
2020 創新商務獎評審團
（依姓氏筆畫排列）
江芳韻 IDC 台灣總經理
呂昭寬 EMQ 首席雲架構師
吳佩雯 松果購物 總經理
邵懿文 台灣電通安吉斯 集團數位長
張嘉淵 廣達電腦 技術長暨副總經理
張鼎聲 勤業眾信新創事業 服務團隊負責人
謝明慧 台大管理學院 產學發展副院長
2 【2020創新商務獎】台新銀行站在老練行銷人肩膀，數據分析平台讓廣告成效翻3倍
去分行申辦、購買金融商品，在網頁留下數位足跡，銀行掌握了海量數據，要如何運用變現、提高業績？老練的台新銀行專案經理，利用過去成功經驗對既有信用卡客戶（卡友）投放廣告，促成1萬戶行銷活動成交，但進一步利用「台新i分析平台」分析數據執行專案，竟成功創造出3萬戶行銷活動成績！
「台新i分析平台」是針對所有內部行員，所開發出的一套數據分析工具。行員有任何數據需求，只要進到系統中，簡單輸入條件，就能得到分析結果；不僅有效降低溝通成本，更在許多行銷決策上已能看見顯著成效。
由於有成功實證，i分析平台不但搶下2020年FCA創新商務獎中的「最佳管理創新」金獎，同時也獲得評審青睞，得到評審團大獎。
發揮數位足跡價值，深化企業精準決策
銀行的服務與業務相當地多，但無論是通路短期信用卡優惠，或小額銅板投資，對行銷部門來說，執行一檔行銷專案，從設定目標、企畫與執行，到結案檢討，都需要數據分析來支持決策。
而台新銀行掌握了逾500萬筆各種客戶數據，包含金融產品使用、申請紀錄，也有網路銀行及官網上的數位足跡，這些資訊在去識別化之後，成為銀行的重要資產。
以往，要使用這些數據，只能靠專業分析人員解讀，在分析人員與行銷業務人員的合作過程中，來回溝通需求、調整數據解讀結果，過程相當耗費時間。
「總不能訓練業務團隊全都要學會分析數據，這不太合乎我們現在的需要，」談起開發「台新i分析平台」的起心動念，台新銀行客群經營處數據專案開發部長許玲釧說。因此，他們便著手開發一套工具，要讓行銷業務單位能夠不假手他人，隨時取得需要的數據。
「把數據分析賦能給我們的一線人員，是我們做這個i分析平台的出發點。」她說。
決定搭建這套i分析平台後，台新銀行自家技術人員自告奮勇，並從現有系統改造。「我們從行內問卷系統開始改造，」原本是查詢客戶需求的問卷系統，改造後搖身一變成為i分析平台的需求輸入頁面。
只要行銷業務有客群輪廓分析需求，就用這個頁面送出相關資訊，讓機器學習技術自動化分析，結合台新銀行原有視覺化報表系統，呈現數據分析結果。
經歷4個月開發時間，去年5月，i分析平台第一個分析模組上線。相較傳統委託廠商開發常需半年至1年，開發時間不但大幅縮短，未來升級擴充也會更為靈活。
傳承商業智慧，績效更勝老練專案經理
隨著第一個模組的誕生，台新銀行決定以信用卡行銷部門，作為測試i分析平台概念是否可行的實驗場域。
許玲釧說，信用卡的行銷活動操作方式最多元，同時，信用卡活動方案往往也是銀行中最複雜的產品。「只要滿足信用卡這個產品需要的數據分析需求，套用到其他部門也就可以通用。」
她回憶，有一次為了開發信用卡行銷活動模組，專案經理先依照傳統行銷邏輯與經驗，判斷並選定卡友當中合適的廣告投放對象，順利帶進1萬名成交戶。
「其實這已經是還不錯的成績。」她說，但隨後數據專案開發部再利用這1萬名客戶資訊建立模型，讓i分析平台比對台新數百萬客戶資料，找出特徵相似的投放對象。「 在廣告投放人數不變下，i分析平台促成的成交數達3萬人，是老練專案經理績效的3倍。 」
相較人工分析，i分析平台透過模組化分析更為精準，且留下更多分析資訊，同時傳承商業智慧（BI），免去人工分析誤差。可以有效突破傳統人力分析的效能瓶頸，也讓分析人員能專注於鑽研進階分析技術。
展望未來，許玲釧說， i分析平台還會持續優化，除了讓這套系統可以一站式完成之外，還要持續擴充數據分析模組，滿足更多行員需求。在她看來，目前行內的人工分析作業中，至少還有3成的工作量可以由i分析平台代勞。
「做這些事情，是為了把人力花在最值得投資的項目上。」她說。其他周期性、重複性的工作，交給「台新i分析平台」搞定就可以了。
台新i分析平台
公司：台新國際商業銀行
關鍵技術：Auto ML技術、API串接
成效：單月促活信用卡數70％、4.25倍廣告回應率
3 【2020創新商務獎】拍張照就能找到花色！和明紡織開發布料App，成設計系學生的寶藏地
無論是剛上線的服飾新創品牌，或是服裝設計系學生，甚至是閒暇時間做做手工藝的人們，往往苦無購買少量布料的管道，為了心目中的「那塊布」在布市穿梭，被大布廠拒之門外。
和明紡織開發的「TEXTIP」App，就如同布料大腦，儲存上萬種布料資料，使用者直接對著喜歡的布料拍照，甚至是看到山林、海灘風景，也可以透過這款App解析畫面元素，找到風格相似的花色樣式。而且，一定有現貨，只買1碼（約91公分）也可以！
創立於1976年的和明紡織，以各種平織布料、格紋布料廣為業界所知。在台灣紡織業紛紛出走到中國、越南的時候，和明紡織為了更好的產品品質，堅持把技術留在台灣，並且使用棉麻這些天然纖維製作布料。
鎖定高單價品牌的需求，來生產高品質的布料，是和明紡織給自己的品牌定位。這些堅持，也讓和明紡織在國際上打響名號，像Burberry、Armani、Ralph Lauren等國際精品品牌，都是他們的客戶。
這間老牌布廠，在2017年招募了一群年輕人，組成數位科技產品研發部。要把公司裡的數十萬種布料建檔，並且使用機器學習技術打造辨識AI，有照片就可以找到想要的布料，同時以小批量販售，打破大型布商與小設計師之間的鴻溝。
在2018年，第一個版本的「TEXTIP」App上線，截至目前，下載量約5,000次，這個數字看起來不高，但是會員重複使用率卻高達47％。
「TEXTIP」為傳統產業導入新技術，帶來全新的業務拓展方式以及消費體驗，同時拿下「最佳體驗創新」金獎、「最佳產品創新」銀獎，以及獲得評審團大獎。
活用庫存布料找商機，從此不用「忍痛燒掉」
開發「TEXTIP」的起心動念，除了是要幫所有和明紡織的產品數位建檔之外，也是為了解決紡織業者大量庫存無從管控的痛點。「很多本來是很好的布料，因為砍單變成庫存，企業就必須忍痛銷毀，有些真的是用燒掉的。」和明紡織產品經理許俶瑛分享。
此外，台灣是著名的紡織生產大國，產品類型相當豐富、品質優異，但台灣的設計師、服裝設計系學生，卻無法輕鬆找到向紡織業者下單的窗口，多只能在傳統布市找材料。
2019年，和明紡織數位科技產品研發部跑遍台灣所有與服飾相關的學校，向同學們推廣TEXTIP這樣的布料平台。許俶瑛回憶，「當時遇到一個大四學生，已經自創品牌，但是由於量不夠大，想找好一點的布料根本批不到，沒有人理他。」
幾場校園分享下來，得到了同學們的熱烈迴響。由「TEXTIP」搜集到的資訊看來，許多同學也確實有下單；目前該App累積了2,000會員，其中有將近半數都是來自服飾相關科系的學生。「我們期待他們長大之後，繼續投入服裝業界，就會知道有這些工具可以使用。」許俶瑛說。
滿足了小公司與零售消費端的小量布料採購需求後，「接下來要接觸大B（大型紡織業者），是挑戰度最高，但最有機會的。」和明紡織數位科技產品研發經理張啟哲說。以往，紡織業的外銷業務上，依循著跨國參訪工廠、現場看布料的模式運作。但是今年受到新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情影響，對於紡織業的溝通模式也帶來很大的影響。「這也強化了產業對數位的重視。」
因此，和明紡織預計把數位科技產品研發部的業務獨立出來，成立一個新公司，專門經營「TEXTIP」這個平台，期待進一步發展更多元的商業模式。除了將推出個人電腦版本介面的「TEXTIP」之外，也將持續更新App功能。
往後，只要是與紡織產業有關的數位行銷應用需求，都是這個新公司想要發展的新業務，擔起紡織業轉型推手的重責大任。
「有和明紡織這樣的背景支持，會更知道產業需要什麼，這樣做出來的產品，我覺得在市場上會有更多機會。」張啟哲說。
TEXTIP
公司：和明紡織
關鍵技術：訓練AI機器學習辨識數萬款布料，打造「TEXTIP」布大腦
創新成效：吸引超過5家布料供應商加入，會員重複使用率近5成
4 【2020創新商務獎】凱基銀行運將信貸專案，讓 2,600金融小白順利走進銀行
每天忙碌於台灣街頭巷尾的計程車司機大哥，以往收費習慣使用現金，銀行裡缺乏他們的薪水轉帳紀錄證明，使得這個俗稱「運將」的職業族群，在申請貸款類金融服務時格外困難。
凱基銀行的「普惠金融大數據台灣大車隊司機信貸專案」，納入多項計程車營業資訊，特別是把「乘客服務滿意度」，納入信用風險控管評等項目；是台灣金融界首件將這些數據列入財力證明，以及信用評比分數的案例，讓司機也能快速小額借貸。
專案上路3年來，吸引超過2,600位司機申貸，其中約半數司機成功取得小額貸款，裡面更有96％取得了人生中的第一筆貸款，遠離與非法金融管道往來。
這顛覆了過往銀行業設計金融產品的習慣，也初步實現了「所有族群都能以合理成本獲得金融服務」的普惠金融（financial inclusion）願景，因此除了拿下FCA創新商務獎「最佳商業模式獎」與「最佳產品創新」兩座金獎，更獲得「評審團大獎」。
「我們對普惠金融有一種著迷。」凱基銀行個人金融總處資深副總經理敖蓓寧說。讓金融商品可以撇除傳統的限制、走進每個人的生活，「這個成就感來自於真的幫助到很多人，是這個行業很不一樣的地方。」
讓更多運將申貸有保障、建立良好信用
你的錢包裡有幾張信用卡？據聯徵中心統計，至今年1月底，台灣平均每人持信用卡張數為4.18張，流通卡數為4,773萬張。很難想像，其實在台灣，扣除掉年齡不符合辦卡門檻的人數之外，還有48％台灣人口並未持有信用卡。
「有一大群人，幾乎沒有辦法走進銀行，跟銀行有信用上的往來。」敖蓓寧說，像是計程車司機多用現金收款，沒有薪轉資料，也難以拿出房地產抵押，因此無法核貸。然而，被銀行借貸大門摒除在外的同時，計程車司機卻有許多小額資金需求。
「在與台灣大車隊接觸後，發現他們非常希望幫助司機順利跟銀行借錢。」敖蓓寧說，因為銀行是正當金融管道，有固定利率、保障高。一旦弱勢司機無法經正常管道申請貸款，就會轉往地下錢莊借高利貸，「那個利率可能是一輩子無法償還的。」
因此，2017年凱基銀行與台灣大車隊展開合作。
台灣大車隊拿出車隊司機的載客里程、趟數、數位支付車資收入，作為新式的財力證明。另外，也首創將「乘客服務滿意度」納入信用風險控管評等項目。
在分析這些數據的過程中，也時常有許多有趣的發現。敖蓓寧分享，理論上人們可能會認為，一位司機載客趟次愈多、收入愈多，還款的信用度就愈好。
不過，由數據看來，跟傳統認知卻有些差異。「如果近期載客趟數變多，可能是特別缺錢，或是被地下錢莊追討。」無論數字是多是少，載客趟次愈穩定的司機大哥，往往倒帳的機率愈低。
此外，凱基也打造多元繳款機制，透過API（應用程式介面）串聯數位支付，方便司機將車資收入轉帳至台灣大車隊App內，直接還款。接下來，凱基銀行還在布局下一步建設，「要可以直接自動扣繳，讓司機沒有逾期還款的問題。」這能幫助司機不要忘記繳款、建立好的信用，下一筆借貸就會更順利。
「要用大數據協助計程車司機申貸」的概念很容易懂，但是搭建的過程可不簡單，橫跨了消費金融處、個金授信管理處以及風險管理處3大部門的業務。
回憶專案開發過程，「講起來很輕鬆，其實3個部門大概從2017年吵到2020年。」敖蓓寧笑著說。不諱言，在專案上路初期，倒帳率遲遲無法降低，為團隊帶來很大的壓力，但她深信，「高風險族群中，一定有好人啊！」
隨著借貸成功的案件日益增長，凱基銀行也累積了更多風險管理相關數據，「普惠金融大數據台灣大車隊司機信貸專案」利用各項數據持續優化模型，讓系統分析信用資料的辨識準確度愈來愈高。與3年前相比，如今專案中的借貸倒帳率已是當年的一半。
展望未來，凱基銀行還要把這樣的創新核貸模式，推廣到更多不同的企業當中，嘗試更多不同的業種。可能是瞄準下一個掌握數據的計程車行，也可能是連鎖美髮業，「只要企業有興趣，我們都不會排斥。」敖蓓寧說。
普惠金融大數據
台灣大車隊司機信貸專案
公司：凱基商業銀行股份有限公司
關鍵技術：結合API、大數據打造的新型信用評等模型
創新成效：逾1,300名司機取得小額信貸，累積動用額度達1.33億元
5 【最佳體驗創新獎】和明紡織把萬款材料收進資料庫，顧客不必費時找布了
「體驗」是讓顧客掏錢消費的要素之一，企業能否應用虛擬、擴增或混合實境（VR、AR、MR）聊天機器人等數位科技，優化消費者互動體驗，或帶來不同凡響的感受，以促進銷售機會，是現今市場行銷的決勝點。
2020年「最佳體驗創新獎」參賽團隊裡，金獎得主和明紡織為讓設計師、裁縫師能用最少的時間成本找到想買的布料，推出結合人工智慧的「TEXTIP」App，經由機器學習分析數萬款布料，訓練出「TEXTIP布大腦」數據庫，使用者只要安裝App拍照比對，AI就能快速找出、推薦相似樣式與風格的布料，進一步促成購買，消費者無需再費時費力找布、接洽材料供應商。
全家便利商店「友善時光」發揮零售科技，獲得銀獎，結合不同條碼技術，在有效期限將屆的前7個小時，自動調控鮮食商品的價格，以折扣促進消費動機，歷經半年測試，吸引3成消費者固定回購，推行首月便減少了單月約206公噸的食物浪費，從需求端解決剩食難題。
與勁敵競爭最佳體驗創新獎，超商龍頭不遑多讓。統一超以「未來超商X-STORE 3星海灣門市」拿下銀獎，安裝智能入店閘門，消費者能透過臉部辨識、電子票證或App進店，全店商品以銷售預測系統調整進貨與貨架擺設，更裝設互動電視牆、商品影像辨識與自助體驗與結帳機，節省店員每日3小時理貨時間。
另外，全家以「科技概念店」部署Robo機器人宣傳促銷訊息，以及搭配全家會員App的自助結帳、自助咖啡機解放店員勞務；basepara棒球學校則以3D動態捕捉、AI訓練分析投球與打擊數據，客製化配球訓練，打造「VR棒球體感訓練數據系統」，促進棒球運動團體訓練成效；HTC VIVE互動廣告實驗室以「VIVE中控系統」導入房地產業務，讓顧客能使用VR共同賞屋，突破空間時間限制。前述3項產品讓評審團肯定，皆獲得銅獎。
金獎
TEXTIP 和明紡織
銀獎
友善食光 全家便利商店
未來超商X-STORE 3 星海灣門市 統一超商
銅獎
科技概念店 全家便利商店
basepara VR棒球體感訓練 數據系統 basepara棒球學校（鈞泰新媒體）
VIVE中控系統－ 多人同步VR體驗 （房產應用） HTC VIVE互動廣告實驗室
評分標準與比例
無論實體通路或虛擬平台，能透過數位科技優化消費者互動體驗、創造驚奇感受，以加值客戶體驗並提高銷售機會者。
20％技術應用
40％使用者體驗
20％創新創意
20％實際成效
6 【最佳技術創新獎】中信商銀靠AI精準辨識文件，審核工時減少逾3成
人工智慧（AI）、大數據、區塊鏈等技術，近十年來已是顯學，企業如何展現新技術的獨特潛力，成功申請專利，並實際應用激發創新商業模式，是「最佳技術創新獎」評審團給獎的方向。
為了解決個人金融服務業務量大、作業成本高、具時限性的痛點，中信商銀智慧文件審查服務「中信腦」，讓財力文件辨識流程自動化，透過訓練深度學習技術模型，能辨識數十家行庫存摺、扣繳憑單和所得清單等文件的中英數、特殊符號，偵測與校正客戶傳來的文件影像，最終準確率高達99％。 「中信腦」於2019年拿下雙項發明專利，其應用AI技術結合大數據分析，優化金融服務審核流程，導入後協助行員審核金融業務，平均節省3成、最高節省9成作業時間，助中信銀拿下最佳技術創新金獎。
同時，中信商銀也以洗錢防制（AML）智慧平台「Smart KYC」拿下銀獎，該服務整合了中信銀全球各分行客戶之KYC（認識客戶）資料，運用法遵科技及AI數據分析，輔助KYC風險辨識，避免重複徵提KYC文件，減少65％驗證工時。
另外一位獲得銀獎的是，衛服部中央健保署的「健康存摺」，其藉由SDK（軟體開發套件）資訊工具，讓第三方App（如保險業者、醫療院所）串接起來，使用者能取得3年內的各式就醫資料，還包括器捐或安寧緩和醫療意願、預防接種紀錄，方便健康管理。
從眾參賽者裡脫穎而出的，還有3個摘下銅獎的團隊，分別是信義房屋、台灣人壽及遠東商銀。信義房屋將AI辨識功能應用於房地產交易的圖簿比對及偵錯管理，有效防止年1.2億元賠償風險；台灣人壽首度將區塊鏈技術運用在保險理賠場景，讓客戶登入官網即可完成理賠申請；遠東商銀則運用開放API（應用程式界面）串接，打造開放型百貨金融平台生態系。
金獎
中信腦－ 智能文件審查 中信商銀
銀獎
健康存摺SDK （Software Develop- ment Kit） 衛福部健保署
Smart KYC, AML智能創新計劃 中信商銀
銅獎
AI平面圖辨識偵錯 智慧化方案 信義房屋
eClaim 理賠區塊鏈 台灣人壽
Bankee 社群銀行 遠東商銀
評分比例
充分運用人工智慧、大數據、雲端、AR、VR、MR、區塊鏈等科技，有效提升產品效能和用戶體驗者。
40％技術獨特性
20％技術關鍵性
20％使用者體驗
20％實際成效
7 【最佳商業模式創新獎】統一超助攻！讓電商賣家一站完成接單、收撥款、配送
透過科技的創新應用尋找商機，是新商業模式的重要途徑。本年度「最佳商業模式創新」獎項得主中，打破慣例出現了「雙金獎」。得主分別為凱基銀行的「普惠金融大數據台灣大車隊司機信貸專案」，以及統一超商的「賣貨便社群開店平台」。
考量計程車司機多數背負家庭經濟重擔，且身為自營業者，多以現金交易、無固定收入證明，較少銀行往來紀錄，凱基銀行將台灣大車隊的「司機評等服務」連結大數據鏈打造信貸評等模型，將「載客里程、趟數、數位支付車資收入」列入貸款評估，成為新式財力證明、銀行風險控管根據，服務更串聯還款支付平台，3大創新提供計程車司機專屬服務，為金融業首創並唯一有實際成功案例的新型貸款專案。
而統一超的「賣貨便社群開店平台」，則提供小型電商賣家上架、分享社群的服務，賣家也能一站完成接單、收撥款、物流配送；上線9個月累積逾10萬會員數，訂單近百萬筆。
銀獎則由遠東商銀擁有23項專利的「Bankee社群銀行」拿下，透過金融專利打造開放平台BaaP（Bank as a Platform），並以分潤共享機制，回饋給分行經理，讓客戶也可以成為銀行家。Bankee上線1年多，就已擴張至500多個社群圈，概念相當於500多間線上分行。
另外，全聯的「PX Go！全聯線上購」，主打分批取貨服務，消費者不需要在家中囤貨，也可以大量購買享優惠。91APP的「OMO虛實融合解決方案」，是基於「零售軟體雲服務」、「數據驅動的電商服務」兩大基礎推出的全通路服務，滿足線上與線下零售銷售的系統需求，成功協助超過千間門市數位轉型。
中興保全的「中保無限＋雲端警衛」，則是透過物聯網技術，降低大樓保全人力工時短缺與服務不佳等問題，同時提升大樓社區管理者的工作效率。以上3項產品同獲銅獎。
金獎
普惠金融大數據 台灣大車隊司機 信貸專案 凱基銀行
賣貨便 社群開店平台 統一超商
銀獎
Bankee 社群銀行 遠東商銀
銅獎
PX Go！ 全聯線上購 全聯集團
OMO虛實融合 解決方案 91APP
中保無限＋ 雲端警衛 中興保全
評分標準與比例
無論實體通路或虛擬平台，能透過數位科技優化消費者互動體驗、創造驚奇感受，以加值客戶體驗並提高銷售機會者。
40％商業型態創新
20％產品或服務研發
20％使用者體驗
20％實際營運成效
8 【最佳產品創新獎】凱基銀放款結合大數據，運將申貸更方便
如何不斷突破人們的想像，推出各種創新實體商品、或是服務？透過大數據、人工智慧、聊天機器人這類的數位科技應用，是近一年企業推出新產品的重要方向。
在本次「最佳產品創新獎」中，獲獎者除了以創意運用科技之外，還觸及市場需求、解決消費者痛點，更展現突出的銷售量、下載量成績。
金獎得主為凱基銀行的「普惠金融大數據台灣大車隊司機信貸專案」，透過和台灣大車隊的合作，利用大數據資料分析，近兩年來讓超過千名司機取得小額信貸，有96％司機成功以此模式申辦人生第一次貸款，成果豐碩。
銀獎則由FundPark與和明紡織拿下。FundPark的「數位化電商貸款」同樣是金融產業的應用，以大數據建立風險模型，透過電商平台之各項指標與數據，評估商家信用能力，目前已服務超過400家中小企業。
和明紡織的「TEXTIP」，則是讓使用者可以透過圖像、顏色快速找到想要的布料並下單購買，目前已銷售超過1,000碼的布料。
全聯所推出的「PX Pay」，則成為消費者逛賣場時的小秘書，掌握商場訊息、累積點數、支付等功能，只要一個App就搞定。方便的消費者體驗，讓「PX Pay」拿下銅獎。
同樣獲得銅獎的，還有和雲行動服務所推出的「iRent汽機車共享整合」。這項產品除了運用數據來評估據點設址之外，也將汽車與電動機車的系統整合，提供更多元的租車體驗，讓iRent租車服務成為大眾運輸的一環。
中國商銀的「e-KYC 數位影像文件簽署」，則是透過光學文字辨識（OCR）、人臉辨識（Face Recognition）與影像電子簽名（Selfie Video Signature）3大科技，讓使用者可以更快完成各類型金融服務文件，除了做到無紙化之外，也能詳盡記錄開戶流程、減少合約簽署爭議。
金獎
普惠金融大數據 台灣大車隊司機 信貸專案 凱基銀行
銀獎
數位化電商貸款 （應收帳款與庫存融資） FundPark港信科技
TEXTIP 和明紡織
銅獎
PX Pay 全聯集團
iRent 汽機車共享整合 和雲行動服務
e-KYC 數位影像文件簽署 中信商銀
評分標準與比例
無論實體商品或無形服務，能因應產業和消費趨勢並結合數位科技，成為銷售標的或企業獲利來源者。
20％技術應用
40％產品創新創意
20％使用者體驗
20％實際成效