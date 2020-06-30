新冠肺炎疫情對產業的衝擊影響持續發酵，面對高度不確定的新常態，新創、企業該如何化危機為轉機？「2020未來商務年會」又將如何與產業共創未來世界？

面對突然爆發的疫情黑天鵝，全球產業都被打個措手不及，歷經近半年的沉澱與發酵，有企業已經系統化的整備再出發，也有企業仍舊低迷不振，為助企業一臂之力，數位時代將亞洲最大新商業媒合平台–FC未來商務–從實體展示會轉變為虛實整合的線上媒合會，在為期2周的時間內（從7月1日到7月14日），分享後疫情世代的市場趨勢、新商業模式，同時，透過影音文字展示的方式，讓世界看到來自台灣的創新研發能力，以共創、共好、共享之姿，搶占先機，重塑未來，成為引領變革的先驅。

FC未來商務2020以三大手法打造虛實整合平台，讓世界看見台灣美好、媒合未來

「COVID-19對世界的最大改變是，人們的實體接觸變少、甚至是沒有了，連帶著工作模式、商業模式將被重新定義，在這個關鍵時間點，我們歷經多方討論、腦力激盪，最終決定將未來商務展從實體體驗展示會轉變為有利於激盪各種創新可能的虛實整合年會，與台灣新創、企業一起找尋重塑未來世界樣貌的契機與關鍵。」關於未來世界樣貌，數位時代執行長陳素蘭直指核心的表示，無論未來世界將如何改變，虛實整合是絕對不會變的趨勢，也因如此，FC未來商務2020雖然轉以線上年會的方式進行，仍會透過聊天機器人（Chatbot）等數位科技進行多元媒合，同時，透過每月舉辦一次的FC未來商務沙龍（Future Commerce Talk），讓新創、企業在未來商務線上年會認識彼此後，還可以實體互動模式深化合作。「我們除透過未來商務平台展示與媒合台灣新創、企業的服務能量，還會在數位時代進行曝光，極大化展示與媒合的效益。」

為了將實體展會中大會論壇的深度完整轉移至線上，策展團隊決定先從直覺的使用者體驗(UI/UX)著手。 FC未來商務

「為了更好的因應COVID-19造成的衝擊影響、掌握打破框架前進未來的關鍵，我們將透過三個方式與台灣新創、企業一起改寫未來樣貌。」未來商務策展人，同時也是數位時代企劃總監陳雅芝表示，由於COVID-19疫情對各國的衝擊不一，對不同產業的影響也不盡相同，因此，未來商務2020特別規劃五大趨勢論壇讓台灣企業掌握最新世界趨勢，然後，透過四大新商業講堂向台灣企業介紹突破現狀的最佳解方，以Podcast行銷科技戰情室協助擁有茫茫數據資源的企業安全上岸、重塑未來。「最後，同時也是最關鍵的是，以影音圖文等多元行銷方式向世界介紹台灣創新的100種可能，加速台灣新創與企業媒合夥伴、開拓新商機的腳步。」

新商業講堂希望可以為企業帶來全新的觀念、注入技術養分，由內而外加速前進的速度。 FC未來商務

兼容感性與理性的創新行銷機制，極大化媒合成效

「當我們決定以線上年會的方式進行未來商務2020後，接下來的重點是，如何突破既有框架，提供符合參展廠商需求的虛實整合服務。」陳雅芝表示，綜觀國際現況，有不少展覽單位是透過擴增實境/虛擬實境（AR/VR）等方式提供另類體驗服務，經過團隊成員的腦力激盪，最終決定以最簡單，同時也是最有效的方式為參展廠商提供市場曝光、媒合與開闊商機。「我們將秉持自己的強項，以內容策展的方式，用影音圖文跟Podcast等說故事的方式提供場域，協助客戶深入了解新創與企業提供的解方，極大化商機媒合的成效。」

尋找100種可能的企業媒合功能，從訪客的分類到企業媒合的機制，用科技取代實體展會的「交換名片」。 FC未來商務

作為亞洲最大商機媒合平台，未來商務2020的策展目標是以共創突破框架，找到翱翔天際的新契機，陳素蘭表示：「面對COVID-19帶來的新常態：高度不確定的未來新世界，我們不僅要時刻保持市場應變力，更重要的是，必須不斷學習，然後，身體力行的以新思維、新手法與新工具共創未來，而這，正是『FC未來商務2020』想帶給大家的！」

責任編輯：林芳如