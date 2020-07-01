開店平台SHOPLINE是疫情之下幸運的受益者，疫情間來洽詢開店的店家成長了4成。下一步，他們將插旗越南、泰國，逐步深耕東南亞版圖。

開店平台SHOPLINE於今（1日）舉辦記者會，創辦人暨營運長劉煦怡（首圖左）表示，新冠狀肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）衝擊全球，也讓越來越多人想轉往電商發展，上半年與SHOPLINE洽談的店家就成長4成之多。

此外，SHOPLINE也宣布延攬前Lalamove台灣區執行長陳少勤（首圖右），其將於SHOPLINE擔任台灣總經理，「未來整個市場都會邁入品牌電商的時代，我看到了SHOPLINE的優勢與國際化的佈局，才決定加入。」陳少勤說。

創業7年協助20萬家客戶開店，疫情讓詢問率提高4成

SHOPLINE

創業至今7年的SHOPLINE，已服務香港、馬來西亞與台灣超過20萬家客戶成功開設電商。在台灣的客戶包含起士公爵、杜蕾斯、海邊走走、京盛宇等，全球團隊人數超過400人，台灣員工約占6成。

劉煦怡說，雖然疫情衝擊全球，但是SHOPLINE很幸運的是受益者，在疫情間來詢問開設電商的店家，成長4成。

也讓SHOPLINE持續擴大經營，預計再招募客服、行銷與BD等人才。在上半年，SHOPLINE辦公室也從250坪移至民生東路800坪的辦公室，「換了不少次辦公室，但都追不上人員的成長，才一口氣換一間大的，」劉煦怡說。

為提供電商業者更完整的服務，SHOPLINE從單純的開店平台，逐漸增添電商所需的各種新功能，如訊息整合平台，讓LINE、Facebook Messenger、官網的訊息能夠直接在同一個面板上看到，讓電商經營者更方便回覆訊息。以及目前相當流行的直播功能，SHOPLINE也整合Facebook直播，讓店家能夠快速上手、收單。

SHOPLINE下半年目標：插旗越南、泰國

記者會上SHOPLINE也分享2020年下半年最主要的目標：拓展越南與泰國市場。

雖然目前因為疫情的關係無法出國，SHOPLINE仍堅持要用找當地懂電商的人來營運，「很困難，很多面試或是溝通都只能用視訊，為此我們還把所有的視訊設備升級。」劉煦怡說。

新上任的總經理陳少勤則分享「SHOPLINE生態圈」的概念。

SHOPLINE

因為品牌電商「直接面對消費者（Direct to Customer，DTC）」的概念崛起，SHOPLINE正是風口上的玩家，「DTC就是電商業者跟消費者的直球對決，用自己的品牌官網吸引消費者購買，能夠不受平台上架的限制與抽成，也能把寶貴的消費者數據掌握在手中，」陳少勤說。

因此，圍繞DTC的概念，SHOPLINE將以網路開店為核心，不只提供線上的功能，而是整合全通路服務。從網路開店、跨境電商、社群購物，到實體的整合POS機、Kiosk，以及後端的數據分析與廣告投放服務，深化全通路的解決方案。

其中「跨境」是SHOPLINE認為自己的重點優勢，能夠協助店家把產品賣到新加坡、馬來西亞或香港，「 2019年開始做跨境，在一年內已經協助2,000家品牌佈局出海生意，下半年拓展泰國、越南後，可以再更擴大 。」劉煦怡說，這也是SHOPLINE積極拓展東南亞市場的原因之一。

2020上半年，SHOPLINE也串接海外3,000家7-ELEVEN超商取貨服務，橫跨星、馬、港三地，最快3天就能到貨。「這些都是華人很多的地方，對於台灣的產品接受度很高，所以台灣業者其實也有優勢所在。」劉煦怡說。

責任編輯：陳映璇