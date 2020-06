一場纏鬥7年的反托拉斯告訴,惠普天價求償131億元,廣明6月18日宣佈雙方正式和解,但保密協議讓和解條件成為謎團,可以確定是,廣明脫身卻也元氣大傷。

纏訟7年,廣明遭惠普求償4.38億美元(131.4億台幣)天價的「光碟機限制價格反托拉斯訴訟案」正式宣告和解!6月18日雙方簽署同意書,為宣佈這項和解消息,廣明財務長李志仁與總經理何世池帶著疲憊的神情匆忙走進櫃買中心記者室。

疲憊又凝重,兩人看不出一絲一毫和解的興奮,纏鬥7年的反托拉斯法案件終於有了「了結」,但兩人臉上只有深深的疲累及肅穆,不時流露對官司餘悸未除的緊繃,因為這場和解記者會召開的前一小時,廣明才剛確認收到惠普蓋章、熱騰騰的法律和解書,才此之前,一切努力都還不能算是大勢抵定。

廣明總經理何世池表示,公司重新出發把錢賺回來。 王郁倫攝影

聯合聲明兩頁,承載著超重和解金

廣明發佈的兩張聲明稿,一張只有短短上述7行共141字,再蓋上董事長林百里的印章:

廣明光電與惠普已於6月18日簽訂保密之和解協定,該和解協定將解決廣明及及其子公司與惠普公司間之所有既存法律訴訟與判決之執行,廣明與惠普將向法院撤回現存之所有訴訟,包括續行在聯邦第五上訴巡迴法院之案件(No.19-20799c/wNo.20235),本案和解結果對本公司之業務並無重大影響,財務狀況應足以支應及維持公司正常運作。

第二張附上的,則是廣明跟惠普共同發佈的英文新聞宣言,內容中跟中文稍微不同之處,在於英文寫明「惠普將滿意此項裁決。」(The agreement will resolve pending litigation and satisfy the judgment HP holds against Quanta Storage Inc. and its subsidiary Quanta Storage America Inc.)

和解金多少?保密協議一切封口

但由於涉及雙方簽署的保密和解協定,關於和解金多少、支付細節、有哪些要求?為何廣明11天前還堅持上訴,爭取獲得「公平的審判」,11天後卻180度轉變,以和解支付賠償金方式終結7年糾纏?一切真相,都將被一紙保密協定埋藏在歷史裡。

惠普還有哪些要求?何世池坦言,除和解金外,一概無法透露。李志仁也再三強調:因為跟惠普簽訂的保密協定,針對訴訟和解內容不得揭露,被問到相關問題,基於保密原則不能回覆,違反將有懲罰條款。

和解金,或將是現在還持有廣明股票的股東最關心的事,但限於和解協定,李志仁強調,「這是遵循美國法令跟台灣法令的規範,衡量公司財務負擔,並保障股東權益的所做的共識。」

台灣科技廠商在美國反托拉斯法上跌過許多次跤。 shutterstock

廣明目前手上有49.65億元現金,市場臆測,賠償金額若能要讓惠普「滿意」,恐怕將涵蓋甚至超過廣明現在的現金部位,但李志仁只能再重播一次「這個和解金額,對業務不會有重大影響,財務在正常運作下也足夠支應。」

台灣科技業過去在反托拉斯法案跌跤者眾,甚至有人鋃鐺入獄,可以看得出,為了這場和解所付出的代價將讓廣明元氣大傷,但要從美國反托拉斯法案脫身,幾近「裸退」幾乎是可能的想像。

「我們所有決定從以前到現在,都以股東最大權益為出發做考量,因為跟惠普簽訂的保密協定裡面有很多很多規範,包括對訴訟裡面的金額訴訟或細節,都不能做任何評論,真的很抱歉,我不能再對此事的以前或未來做任何評論。」何世池說。,

何世池:好好從生意上把錢賺回來!

何世池在記者中一樣十分謹慎,他連說了三次「很怕有任何Trouble!」後,才吐露心情:希望公司的訴訟告一段落後,能夠重新出發,再往前邁進,好好從生意上把錢賺回來,幫股東賺更多錢!

事實上,廣明的本業確實逐漸好轉,在結束光碟機業務後,轉型SSD組裝或機器人業務,今年前5月稅後純益 3.12 億元,每股純益 1.04 元,成績不差,甚至5月一個月稅後純益高達7664萬元。。

何世池也是達明機器人董事長,他極有可能接掌廣明董事長大位。 王郁倫攝

「你看我們現在的生意,4~5月營收跟獲利狀況都比去年好,公司將會保持正常營運!」何世池說,「重點是展望未來向前走,公司營運一定會正常,協議金額財務上也足以支應,所有出發考量都是以公司更健康,繼續往前走,股東權益可以受到最大保障是決策點最大考量點。」

而股東對此事是否支持,廣明最壞是否已經過去?或許20日開盤將是很重要觀察點。

反托拉斯法律,台灣科技廠商陌生境地

我們做各種溝通!何世池說,經過這次訴訟事件,他除回顧檢視公司在時空背景下做的判斷,思考當初在該時間點為何會做這些決策,甚至媒體的評論報導,他也都一一看過,儘管有些事情現在已不能再談,但他也覺得或許等整個事件過去,廣明的案例有很多可以供台灣廠商參考的地方,只是現在時機不宜,也必須是跟惠普案件無關的時候。

「台灣的法律、美國的法律,兩方之間到底有哪些可以能出乎我們原來自己預期跟想像的?……OK!這個我不要講了。」何世池最終在記者會上留下這段感想,這或許也是過去台商面對國際反托拉斯訴訟過程中共有的感受。

廣明總經理何世池跟團隊為惠普官司日夜忙碌。 王郁倫攝影

「這陣子為這件事,每天都搞到很晚,其實我們真的很累!為這件事我們幾乎不眠不休的處理,我們都希望好好休息一下,各位記者是否放過我們?」或許真的是累了,會後李志仁匆匆跳上捷運返家,他說,回到家的第一件事「是要發內部信給全體員工」,讓大家都知道和解消息,並要幫大家打打氣。