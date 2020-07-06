醫院量體比別人小，地點不在有大量人才的六都，員林基督教醫院為什麼敢勇於嘗試，成為台灣最火的智慧醫療示範院區？

「記得買肉圓、花生糖，還有蚵嗲跟八寶圓仔冰，很好吃！」只要是彰化子弟，談起員林，就有說不完的市場美食。

員林市，前身為員林鎮，市中心距離高鐵彰化站約25分鐘車程。這裡除了美食遍地之外，還有多個文化景點。但是在這座12萬人口城市裡，最與眾不同之處，就是坐落了一間享譽國內外的「白色巨塔參訪聖地」，平均一年接待上百個智慧醫院參訪團。

員林基督教醫院（以下簡稱員基）成立於2015年，隸屬彰化基督教醫院體系。從醫療分級制和病床規模來看，相較於醫學中心（超過500張病床）和區域醫院（超過300張病床），地區醫院等級的員基，擁有265張病床，只能算是「小」醫院。

但，他們卻是全台最快獲得智慧醫院認證的醫院。

5年前起跑數位轉型，砸億元做好基礎建設

目前，全台獲得國家醫療品質獎頒發智慧醫院全機構標章的醫院，至少有6間，與台北馬偕、林口長庚、台中榮總等大醫院同獲認證的員基，顯得獨樹一格。

從5年前起，員基就領先各醫院推出結合訂餐、醫護、患者資訊的病床服務平台（PIT），其後也陸續打造出不少智慧醫院亮點，像是門診病患自助量測生理數據，數據即時上傳平台，供診間醫師參考；護理站架設電子白板，整合病患、病床與手術排程狀態；遠端血糖監測平台，由電腦主動監控血糖值變化等……。

員基甚至還願意大舉投資，打造獨門應用，最特別的，便是牙科門診區天花板的「迷你鐵道」。

進到牙科診間走道，抬頭往上看，一箱箱鐵櫃如同火車般穿梭其中，裡頭裝的是每位患者使用過的檢查器械，透過輕軌運輸，方便護理人員管理器材並減少負擔。

員林基督教醫院院長李國維向《數位時代》介紹牙科診間的「迷你鐵道」，鐵道上，一箱箱鐵櫃裡裝載著患者使用過的檢查器械。 蔡仁譯攝影

同樣是術後器械，員基在開刀房外，還設置兩台清潔託運機器人，能負重150公斤，將污衣、已使用器材從11間開刀房的後走道自動搬至回收區，減少約80％人力工作。

醫院量體比別人小，地點不在有大量人才的六都，員基為什麼能勇於嘗試，成為台灣最火的智慧醫療示範院區？

「基礎建設投資，遠比想像更重要。」員林基督教醫院院長李國維表示，從規畫建院的那一刻開始，時任彰基總院院長郭守仁就主張醫院需要轉型，因而投入大筆預算建置網路環境、資訊架構。現任總院院長陳穆寬也繼續支持此政策，數年來投入於資訊、科技的預算，已超過上億元。

據了解，若加上動線設計、管理系統等經費，員基蓋醫院的成本比起一般醫院多出5倍。

李國維謙稱，員基比其他醫院幸運之處，在於有主事者願意投資「網路」、「資訊系統整合」這些初期看不見成效的成本。「老瓶裝新酒（舊醫院升級）難度高太多了。」他說：「有哪個領域的企業轉型會影響人命？系統不穩定、網路中斷，都可能會死人的。」

員基耗資上千萬元打造牙科器械運輸輕軌，每天在診間來回數千趟；機器人也協助開刀房器械搬運任務。 蔡仁譯攝影

員基合作廠商、慧誠智醫總經理余金樹也有相同觀點。「基礎建設才是真正關鍵，因為科技進步太快了，先打好基本功，等適當時機出現再導入服務。」

疫情出現，促使員基更加速轉型的步伐，重視科技投資——非接觸式趨勢。

這時候，員基先前的「超前部署」，算是派上用場了，因為員基的量體溫、血壓器材都有連接網路，數據會自動上傳，個案能透過房內攝影機和護理人員直接溝通身體狀態，「若真碰上大量個案出現才打算建置設備，時機點就晚了。」

另一方面，員基過去的一些科技小巧思，也在感染管控上發揮了一定的功能。仔細觀察員基開刀房的器材，會發現上頭有類似QRcode的3D烙印，就像專屬身分證一樣，器材在哪一刀用過、誰借走的，後台都有紀錄。不幸爆發感染時，就能有效查出源頭。

員林基督教醫院成立至今積極投資基礎智慧建設，如今牙科器材運輸軌道日均使用3,300人次；開刀房器械搬運任務，8成由機器人取代。圖為進駐員基醫院的消毒機器人。 員基醫院

李國維笑說，導入科技哪有可能全都成功，但過程一定會有價值。他們曾經企圖裝設Beacon（藍牙信標），結合管理系統，自動顯示物品移動路徑並發送警報，解決急診室器材未歸位、容易遺失的問題，也方便護理人員快速清點、交接器材。雖然系統準確度不穩，但規畫經驗卻能讓總院參考，不會白費。

「像這樣一間不在都市的大醫院，如果不努力嘗試智慧化，要怎麼吸引人才加入？」李國維強調，目前醫院正在測試防疫門、消毒機器人等新項目。對他來說，放長線來看，成本一點也不高。

員基數位轉型三大策略

1.重視基本功，不怕投資

員基重視網路、資訊系統建置，除一般光纖網路外，還另闢醫療器材網路專線。

2.勇於試錯，持續優化

讓新科技在醫療日常發揮功能，如牙科輕軌、開刀房清潔機器人使用方式，皆不斷調整。

3.回歸自身，不強追新科技

從地區醫院需求出發，思考減輕醫護負擔、給患者便利，不追求醫學中心擅長的AI應用。

責任編輯：林美欣