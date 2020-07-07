新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）有如強力的原子彈，促使全球科技巨頭在措手不及間，急速推行了討論多時、優缺點始終見仁見智的遠端工作制。

在美國解除封鎖前，推特（Twitter）執行長傑克．多西（Jack Dorsey）率先宣布，將永久實施遠端工作（Work from Home, WFH，在家工作）制度，除了特定涉及現場工作的職務之外，絕大部分員工在疫情過後，仍可選擇在家辦公。

這代表著，部分推特員工可能從此不必再進公司上班。

推特：9月重啟辦公室，但要不要進來隨你決定

早在今年3月初，推特便宣布全球員工皆可在家辦公。如此迅速反應的關鍵在於，這間社群巨頭過去就已積極實驗遠端工作，給予員工在家上班的選擇。一位前推特員工曾評價，公司給予他們極高的工作彈性，有需要的話，甚至每天在家上班都不成問題。

多西還打算讓遠端辦公的形式更多元，「假如員工的職務允許在家辦公，並且樂意這麼做，我們會滿足他們的願望；如果情況並非如此，我們的辦公室也隨時準備好歡迎他們。」

推特人資主管珍妮佛．克利斯蒂（Jennifer Christie）也指出，經歷這次疫情，員工對於遠端辦公已有所改觀。過去不願嘗試的人，會發現他們其實很能適應這樣的新型態；擔憂自己無法管理遠端工作團隊的主管們，也有了不同的看法。」

推特預計在9月重啟辦公室，但這不代表疫情下的一切轉變，屆時將被歸零、回到過去的常態。「我們只負責決定是否開放辦公室，至於要不要，或者何時回來，則是員工們的選擇。」克利斯蒂說。

武漢肺炎顛覆社群巨頭對遠端工作的看法，重返辦公室不再是員工們唯一的選擇。 本刊資料

臉書：5成員工認為，在家跟辦公室一樣高效率

在推特宣布永久實施在家工作之後，Facebook也跟進，計畫擴大遠端辦公政策。執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）預估，未來5至10年內，Facebook將有半數職員遠端工作。

然而，不同於推特對遠端工作的開放態度，祖克柏向來擔心遠端辦公會影響工作效率，Facebook還曾經祭出1.5萬美元補助，希望員工住在總部所在地門洛帕克（Menlo Park）附近，就是最好的證明。

儘管Facebook是迫於疫情加入遠端工作行列，該公司卻有高達40％的員工表示，對遠端工作感興趣。而且，遠端工作並未像祖克柏過去所擔憂，影響員工的工作效率。

即使高達95％的員工遠端工作，Facebook生產力依舊驚人。疫情期間接連推出群組視訊服務Messenger Rooms、電商功能Facebook Shop、通話App《CatchUp》等多樣新產品。Facebook調查更發現，50％員工認為，在家工作和辦公室一樣高效。

於是，Facebook從善如流，在今年5月宣布，將開放員工申請永久遠端辦公，並計畫開放其他地區與其他國家的求職者應徵美國職缺。「新冠狀病毒改變了我們的生活，其中也包括許多人的工作型態。」祖克柏表示，「考量到人們必須遠端工作一陣子，我覺得我們也必須適應。」

不過，Facebook的遠端工作政策並非一體適用，「員工必須有一定經驗，職位到達特定程度、績效考核優秀、所屬團隊支援遠端工作，還得獲主管許可，才可以永久遠端工作。」

至於年資尚淺的新人？祖克柏不諱言，「他們需要先學習如何在公司工作。」

公布遠距上班政策後，Facebook搜尋職缺次數衝上過去3個月內最高，而推特公布永久遠端辦公後，職缺搜尋達到有史以來最高峰。 pixabay

遠端辦公最大賣點，往往被認為是可以雇用更低廉的人力，並省下辦公室租金，但祖克柏認為，遠端工作主要能為Facebook帶來2項優勢，首先是有助於降低員工流動率，搬家因素曾令Facebook痛失許多人才；其次是不必局限於矽谷，可以廣納世界各地的人才，豐富團隊背景的多樣性，獲取更多元的意見。

數據顯示，遠端工作對人才確實有吸引力。在Facebook公布遠距上班政策後，Google Trend上搜尋Facebook職缺的次數，衝上過去3個月內最高紀錄；推特的變化更為驚人，公布永久遠端工作後，職缺搜尋達到有史以來最高峰。

祖克柏坦言，Facebook仍在摸索如何實施遠端工作，也擔心在家辦公會減少員工交流，進而影響創造力。但有鑑於過去幾個月推出多款產品的實績，他樂觀期待，隨著時間過去，遠端工作的真實面貌將會更加清晰。

責任編輯：張庭銉