伊隆·馬斯克表示正計劃打造「星艦」系統，目標是將各個長途航班縮短至30分鐘以內到達目的地，並且會在兩到三年內進行試飛。

近日，SpaceX創辦人及特斯拉CEO伊隆·馬斯克（Elon Musk）兩年前發布的「地球一小時交通圈」宣傳片被網友再次轉發，馬斯克在社交媒體Twitter上回覆「這會成真」，並表示「星艦」系統正式營運前會有多次試飛，首次環球客運試飛或在兩到三年內進行。

這則宣傳片顯示，「星艦」帶著乘客從位於紐約的海上火箭發射平台發射到太空，39分鐘後在上海附近的海上平台著陸。期間最大時速為27,000公里/時，紐約到上海的距離是11,897公里。

宣傳片中星艦正從紐約發射 36氪

星艦位於上海的海上平台 36氪

馬斯克曾將點對點高超音速旅行業務（即城市到城市）視為其太空旅行計劃的輔助業務，高超音速飛行以5倍音速的速度飛越大氣層，有望使長途航班時間大幅縮短。在馬斯克的設想中，洛杉磯到紐約、倫敦到紐約以及曼谷到杜拜的時間都可縮至30分鐘以內。

高超音速飛行的弊端在於其發射飛行的噪音令人難以忍受。因此馬斯克在2019年曾表示，「星艦」的大多數浮動太空港需要離岸20英里（約32公里），並透過水下挖掘隧道進入。

飛行中的星艦原型測試車 spaceX

目前，SpaceX正在招聘負責設計和建造離岸火箭發射設施的離岸營運工程師，工作地點位於美國德克薩斯州布朗斯維爾，靠近SpaceX在得州博卡奇卡的「星艦」測試基地。馬斯克在Twitter上坦言：「SpaceX正在為前往火星、月球和超音速環球飛行建設浮動太空港。」

為了加快這一交通方式落地，馬斯克還在今年6月發佈內部信，稱「除了降低載人龍飛船返航風險之外，請將星艦視為SpaceX的頭等大事。」

他還暗示，公司將推出相關計劃，鼓勵員工從加利福尼亞州和佛羅里達州遷往德克薩斯州。「對於那些願意搬遷的員工，我們將提供專用的SpaceX飛機來協助搬遷。」

瑞銀分析師認為：「儘管一些人可能把利用太空為長途旅行市場提供服務視為科幻小說，但我們仍認為這是一個巨大的市場。」在矽谷創業投資公司Bessemer Venture Partners工作的哈奇接受CNBC採訪時也表示，太空技術行業的投資回報率，預計與軟體公司不相上下。

波音、空中巴士等老牌飛機製造商都有意進入該領域。去年10月初，波音公司的風險投資公司HorizonX宣布將向維珍銀河公司投資2000萬美元（約新台幣5.9億元），以幫助其開發高超音速飛行所需的技術。維珍銀河的投資者兼董事長查馬斯·帕利哈皮蒂亞（Chamath Palihapitiya）也表示，未來要透過高超音速飛行業務，搶奪航空公司超300億美元（約新台幣8,880億元）的業務收入。

責任編輯：林芳如、蕭閔云

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