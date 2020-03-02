據統計，有4成的台灣人過去一年沒有閱讀任何紙本書籍，如果你一年讀超過20本書，就是排名前10％的台灣人了。為什麼大家不愛看書呢？不愛看書有什麼問題嗎？

標題有點嚴肅，但開頭想講個小故事，從「聖誕節切烤雞」談網路科技對我們接觸知識的影響。

去年聖誕節在民宿度過，親切的女主人發現留宿房客都是異鄉遊子，親自準備烤雞大餐邀大夥同樂，室友們乾杯慶祝後，卻對著桌上那隻金黃鮮嫩、還填充香料的烤全雞面面相覷：「這要怎麼切？」

眼看第一次挑戰烤全雞的民宿主人，拿刀不知從何下手，室友接過刀，試著往正中央畫下，馬上就碰到骨頭而切不動；接著換我拿刀亂刺了一番（替雞覺得痛），而旁邊另一位年紀最小的室友，終於看不下去喊停：「等一下，我正在查處理烤雞的YouTube影片啦！」

YouTube順利解決了「聖誕烤雞」的難題，原來步驟是先切翅膀再卸下雞腿，其餘部分一片一片優雅處理即可。不過如何切烤雞不是重點，重點是第一次真心了解「YouTube不只娛樂，還可以非常有用」。

年輕讀者看到這，可能會覺得，有什麼好大驚小怪，遇到不懂的事情查影片，不是理所當然嗎？

但對40歲的前中年（我本人）而言，很訝異年輕朋友跳過Google，直接訴諸YouTube，又回憶：如果是20年前的我會如何解決這問題？很可能是打電話問人，或是從報紙副刊聖誕特輯、從書架翻出一本食譜書來解決問題吧！

討論科技進展的文章常用「典範移轉」這詞，過去總從字面上理解，但在親自拿刀切分烤雞的過程中，才真的從觸覺、嗅覺、味覺、視覺、感覺到「典範移轉」就是： 自己過去習慣的方法已經落伍啦！ 我們吸收知識的載體，已經從書籍、報紙雜誌等紙本，前進到網路圖文，再進化到影音媒體。

「吃雞」前要如何完美分切整隻雞肉？或許你很快地就能從線上影音找到答案。 shutterstock

閱讀需求依然在，只是行為改變了

根據2019年《聯合報》「願景工程」的調查，有40.8％的台灣人，在過去一年沒有閱讀任何紙本書籍，平均下來，前次看書的時間是7年前。

如果你好奇原因，在四成沒看書的人之中，表示「看書太花時間／自己沒時間」大約有40％，其次是「本來就不喜歡閱讀」占21％，再來是占16％的「年齡與生理因素局限」，與占11％的「沒有看書習慣」。附帶一提，如果你一年讀超過20本書，就是排名前10％的台灣人了。

40.8％的比率看來有點誇張，但調查也說明，若把閱讀定義放寬到「包含紙本與數位閱讀，且涵蓋漫畫與雜誌」，這個數字會下降到21％。雖然沒有進一步統計，但相信如果包含臉書（Facebook）轉貼、YouTube影片這些知識與資訊來源，這個比率會降到更低。

「年輕人只滑臉書不讀書」的檢討，總在歲末年初回顧時，跟著出版市場下滑的新聞出現；但從數字與經驗來看，並非大家不再閱讀，只是「讀紙本書」的比率漸漸變少，被其他行為取代而已，比如從YouTube吸收烤雞知識，而不是食譜書。

不太有理由相信，人們獲取知識、填補好奇心的動力，會隨著時代減少；比較有可能發生的是，閱讀動機改變得不多，變動更多的是載體。

此外，雖然常被檢討「不讀書的」是年輕族群，不過在英國，63％的實體書銷售額來自44歲以下的年輕讀者（註1）。而美國65％與英國68％的孩子（約6至17歲）表示，即便有電子版，他們寧可閱讀紙本書；在加拿大、澳洲與印度，支持紙本書的孩子更高達8成（註2）。

註1：根據尼爾森圖書（Nielsen Books & Consumers）2019年的調查。

註2：根據美國學樂教育出版社（Scholastic）2017年的調查。

追劇追不完、遊戲玩不夠，看書排序當然被擠到後面啦…

出版市場下滑早已經不是新聞，也不單獨在台灣發生，全世界都面臨類似狀況。過去大家習慣閱讀紙本書，是因為書籍壟斷了知識與娛樂的途徑，回想20年前，每個家庭可能只有一台電視、一台電腦，搶不到使用權的人，最低成本的消遣娛樂就是紙本，無論報紙雜誌還是書籍。

但今天人手一台手機，隨時可以上網搜尋（解決生活疑難雜症）、可以追劇（提供沉浸式娛樂）、可以進入社群媒體（找到專業領域達人），閱讀書籍的兩大動力： 有用與有趣，不斷被新科技取代 ，我們的專注行為從紙本轉向手機，理所當然。

看書的「趣味與實用性」漸漸被取代，新科技衍生的影視娛樂主宰了現代人的時間分配。 shutterstock

調查中，台灣人不讀書的最大理由是「沒時間」，聽起來殘酷，但不說別人，我自己都是「有時間追劇、打手遊，但沒時間看書」的人。

畢竟一天只有24小時，紙本書得和其他內容搶時間分配，如果Netflix有看不玩的劇、Steam和App Store有著玩不完的遊戲，滑開臉書和Instagram還有朋友動態與偶像自產的即時內容，選舉花邊消息比推理小說還離奇，那麼讀書的順序自然被排到後面去。不是沒時間看書，而是分配給書的時間愈來愈少。

這樣的行為也反映在產業變化，你我都把預算拿去訂閱Netflix和Spotify，買遊戲或「花錢抽卡」，能分配去買書的錢自然變少，也難怪OTT影音和電玩電競是全球成長快速的產業，而出版與報紙雜誌都在停滯衰退。

話說回來，在出版產業被新科技沖垮之前，音樂產業就先展示過相同途徑──不是大家不聽音樂，只是聽音樂的方式變了，從買CD唱片變成免費聽YouTube，而音樂也得與其他類型內容競爭時間。

但音樂產業裂解時，沒有人檢討「年輕人只上網、不聽音樂」；出版產業下滑時，卻常有人高呼「年輕人只滑臉書不讀書」，想來肯定有某些不一樣的東西藏在閱讀裡面，才叫人如此憂心。

因此可以繼續追問：滑臉書和讀書差在哪裡？到底怎樣才算閱讀？只滑臉書不讀書有什麼關係嗎？

上網和讀書差在哪裡？

個人經驗中，網路內容與書本有兩個最大的不同，一個是知識密度；一個是整體性。紙本書的知識密度高（代表吸收效率快）、能完整涵蓋單一主題（代表學習有系統），這兩個優點幾乎無法用網路內容取代，無論媒介是影片、聲音、圖文或網路文章都一樣。

舉例來說，知識型網紅會拍「說書」類影片，但半小時的影音內容，最多只能講到書的一個章節，如果寫成逐字稿，大約5分鐘就能看完，就吸收資訊的速度而言，看YouTube或直播實在太慢，而且很難快轉。

讀文字的好處是可以挑重點，發現這段沒什麼重要的就略過，繼續往下一個章節搜尋，知識密度高。

書籍知識多半完整又有系統，而數位媒體（如網路、App）則有著促發看書動機的潛力。 shutterstock

此外，書本的整體性極高，有脈絡、有條理，整本書循序漸進，剖析一個主題、解釋一個概念，讀完之後能夠完整掌握。就單篇文章而言，網路內容的精采程度不會輸給紙本書，但網路超連結的零碎形式，不容易讓閱聽人掌握知識的全貌。

有一種書籍是集結作者的網路專欄，整理成書，即使這些專欄每篇都能在網路上免費看到，但我還是會買，原因是「書本幫我做好整理的工作」：作者認為這個主題包含哪些部分，每部分又用哪些文章來切入，最後整合起來到底傳達了什麼──書幫讀者預先做好系統化、整體性的準備，增補需要的、刪減不用的，讓知識的吸收更全面。

對比人們上網時，常受干擾、一下子就超連結不知連到哪裡去，書本的系統性很難取代。

但書本的這兩個優點不是沒有例外，例如「how to類」知識，用影音內容來學習就比閱讀文字更有效，例如文章開頭的「如何切烤雞」故事，需要實作、需要step-by-step解說的內容，影音都比文字快。

想像要用多少文字才能教會別人綁繩結，但影片比書快多了；而我自己也很喜歡看戰史類的YouTube影片，兩軍對戰過程的即時動畫加解說，比看書對照地圖和地名方便多了，同個道理，運動比賽的戰術解析也一樣。

網路和讀書的互補可能

只會上網不讀書，有什麼關係嗎？就書本的「有趣」與「有用」而言，上網的樂趣完全不輸，甚至更強；但在吸收知識的速度與完整度上，網路或許還是比不過書本。

可是仔細想想，網路內容與書本未必總是互斥，也有機會互補。比如我們都曾看了電影追了劇，覺得不太過癮，而回頭補完原著小說；或因為玩了歷史模擬遊戲，才回頭讀那個時代的歷史小說，和更專業的歷史書。

從網路看到一篇好文、一段有趣的影片，為了更深入了解而去看書；原本只是玩遊戲抽卡，卻因為想了解歷史人物（絕對不是在說手遊《Fate/Grand Order》的英靈什麼的）與時代背景，而去找書來看的經驗，相信每個人或多或少都有。若有足夠的好奇心、求知慾，滑臉書不會讓人不讀書，說不定反而是開啟讀書的契機──當然，我是說，如果時間夠多的話。

責任編輯：林美欣、張庭銉