香港國安法上路後，Google、Facebook等網路巨頭紛紛表態，拒絕提供香港政府用戶資訊。

廣受外界非議的香港國安法正式上路後，包括Google、Facebook、Twitter及Telegram等眾多網路巨頭，皆出於對該法規的疑慮，暫停與香港政府的合作，拒絕提供警方用戶資訊。

香港國安法爭議不休，科技巨頭拒提供用戶數據

Google母公司Alphabet表示，自香港國安法7月正式生效後，他們便暫停通過香港政府的任何資料請求，聲稱他們會先仔細審閱新法條的各項細節，才會做出進一步的判斷。

根據《彭博社》報導，2019年香港政府曾向Google提交105次的資訊申請。

Facebook也透露，基於人權考量，他們正在對香港國安法做全面性評估。香港《國安法》給予政府權力逮捕支持香港獨立、甚至參與抗議活動的民眾。實際上，7月1日抗議香港國安法的群眾活動中，就有民眾因持有港獨旗幟被警察逮捕。

國安法不只鉗制現實的言論及活動，虛擬的網路世界也在管轄範圍內，該法條賦予香港警察從網路上監控民眾，甚至刪除民眾貼文的權力，倘若網路公司拒絕合作將受到懲處。

「言論自由是基本人權，賦予人們表達自我時不必擔心安危或其他影響的權利。」Facebook在聲明中指出，「我們有一項處理政府要求的全球流程，審查每個請求時，我們都會考量到Facebook的政策、當地法律以及國際人權標準。」

與Google的說法同調，Facebook宣稱在進一步評估人權疑慮前，將暫停許可香港政府的請求，這項決策適用於Facebook、Instagram及WhatsApp等旗下三大社群平台。

Facebook表示，旗下平台都將暫停提供香港政府用戶資訊。 Gil C via shutterstock

以加密通訊著稱的Telegram也對媒體透露，他們理解在這種情況下保護香港用戶隱私的重要性，因此在國安法對香港的影響得出國際共識前，Telegram不會提供政府任何香港用戶資訊。

香港反中抗爭時期，Telegram成為抗議民眾的重要溝通工具。然而在國安法上路前夕，許多香港民眾就因擔憂網路上的足跡被政府掌握，紛紛解散Telegram群組、刪除過去的發言。

推特也聲稱在香港國安法生效後，他們已暫停提供用戶資訊，強調團隊正在評估法規帶來的影響，尤其是部份法條模糊不清，缺乏明確定義。

Facebook、Google仰賴中國廣告甚深，恐成中國制裁對象？

儘管宣佈暫停提供香港政府用戶資訊的網路巨頭，大多數服務都被擋在中國的防火長城之外。但Google、Facebook等企業，仍有相當比例的廣告營收由中國所貢獻，做出拒絕配合的決定，可能將付出不小代價。

Facebook雖然被中國封殺，根據分析師估計，中國是社群巨頭僅次於美國的第二大營收來源，Facebook每年約從中國政府及企業賺取超過50億美元（約新台幣1500億元）的廣告收入。

Google則在中國設有廣告業務據點，有報導指出，近年來中國在Google投放廣告的花費大大成長，整個大中華區（台、港、澳、中）的廣告營收在2018年超過30億美元，較前一年成長60%以上。

Google、Facebook雖被中國政府封殺，但廣告營收仍有相當比例仰賴中國。 PixieMe via shutterstock

雖然未有具體數字，但推特財務長奈德．希格爾（ned segal）曾透露，公司對拓展中國廣告業務具有強烈企圖心。

在香港國安法規定中，假如網路企業拒絕配合提供資訊，可能將被處以約1.3萬美元罰款，且員工可能面臨6個月有期徒刑。如果被命令刪除貼文而不配合，員工將面臨最多一年的有期徒刑。

Google及Facebook對中國廣告市場的深厚依賴，兩大廣告巨頭未來可能遭受中國政府進一步制裁。但香港國安法受到美國兩黨口徑一致的譴責，在中美漸趨惡劣的關係中尋找生存空間，已成為科技巨頭們越來越難處理的問題。

擔心網路自由遭鉗制，VPN、加密通訊軟體香港下載量攀升

另一方面，對網路自由遭受鉗制的擔憂，令香港民眾開始尋求各種解決方案。在兩會期間香港國安法首度曝光後，多款VPN頓時登上香港App下載榜。App研究公司Sensor Tower指出，當時香港App Store非遊戲類下載中，前10名裡有7名與繞過網路限制、隱藏數位足跡的服務有關。

隨著香港國安法上路，加密通訊軟體Signal衝上App Store排行榜首位。 SimilarWeb

在國安法正式上路後，香港民眾也開始採用加密程度更高的通訊軟體Signal。根據流量監測網站SimilarWeb的資訊，Signal近期已經衝上香港App Store下載榜的首位。

值得一提的是，Signal尚未承諾拒絕向香港政府提供用戶資訊。

資料來源：New York Times、Bloomberg、BBC

責任編輯：陳映璇