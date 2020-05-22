在中國計劃繞過香港立法會，強行制定香港《國安法》時，VPN等能隱藏網路足跡的反監視工具，頓時成為香港地區的熱門App。

中國一年一度的「兩會」在5月21日正式登場，經歷去年下半年的反送中事件後，今次議程中國便納入香港《國安法》的草案審議，計畫加強對當地的監管。

根據目前描述，《國安法》起草目的是防範任何分裂國家、顛覆政權、組織恐怖活動、勾結境外勢力的行為，預計在22日至28日期間審議。儘管正式的法條尚未出爐，已經令香港民眾人心惶惶。

擔憂受到中國審查，香港VPN下載量暴增

根據《彭博社》報導，香港《國安法》的消息一經揭露，App分析公司Sensor Tower的數據顯示，昨（21）日香港App Store非遊戲類別下載排名中，前10款App有7款與繞過網路限制、隱藏數位足跡的服務有關，此前沒有一款VPN（虛擬私人網路）在榜上。

由於香港屬於特別行政區，並未被中國防火長城所覆蓋，但隨著中國露出加強監管的態度，民運人士擔心中國將對網路實施更嚴厲的管控。

《紐約時報》提到，一些用於組織抗議活動的聊天群組中，有人開始擔心一旦《國安法》實施，過去的記錄可能會為自己惹禍上身，呼籲其他人趕緊下載VPN防止政府追蹤，甚至考慮刪除聊天記錄解散群組保身。

VPN業者也發現香港地區的下載量，在過去一天內出現暴漲。VPN廠商NordVPN透露，星期四當日的下載量，較前一天成長120倍。另一位VPN供應商Surfshark也指出，其香港銷售量頓時暴增，短短1小時內就賣出過去一整週的銷售量。

Surfshark網路安全顧問霍奇斯（Naomi Hodges）表示，在官方發布聲明後，「 我們在香港看到驚人的用戶成長，顯然香港人已感受到他們的安全受到直接威脅。 」

數位隱私擁護組織ProPrivacy VPN專家沃爾什（Ray Walsh）表示，中國政府利用疫情強化對香港當地的掌控，擔心與外界聯繫將受影響的香港民眾便紛紛湧向搜尋VPN服務。

防止政府追蹤網路足跡，VPN被視為反監視工具

VPN一般用途常作為「跳板」，透過虛擬伺服器重新引導用戶存取網站，這使得用戶能拋開區域限制瀏覽網站，中國許多用戶便藉此「翻牆」突破政府設立的防火長城，造訪被封禁的網站。

同時因為VPN業者可隱藏真實的IP位置、加密所有傳輸的資料，能夠保障用戶的網路足跡不被任何組織、政府追蹤。有的業者更擔保不在伺服器留存任何上網記錄，即使政府強制執行也無法獲得用戶隱私數據。

香港反送中期間，VPN、Telegram等可以維護用戶隱私、防止政府追蹤的軟體工具在香港下載量大增。 wichayada suwanachun via shutterstock

這是繼去年下半年反送中抗爭時期，VPN再次受到香港民眾矚目。阿拉伯《半島電視台》當時指出，隱藏網路活動的VPN，是反送中時香港App Store最暢銷的App之一。

像VPN這樣以維護隱私安全為主打的服務，在香港引爆熱潮也並非頭一樁。Sensor Tower注意到加密通訊軟體Telegram的下載量，去年7月時同比成長323%，達到11萬人，遠高於全球平均的92%水準。

Telegram也因此引發與中國駭客的角力，6月中旬曾一度受到DDoS（分散式阻斷服務攻擊）導致系統癱瘓。Telegram創辦人保羅・杜洛夫（Pavel Durov）當時透露，駭客的IP位置顯示為中國。

過去的情況顯示，每當遇到隱私及安全威脅，VPN的使用與下載都會水漲船高。對於擔憂受到政府言論審查的香港民眾來說，VPN被視為一種反監控工具，能免除他們受到政府時時刻刻審查的擔憂。

資料來源：Bloomberg、Surfshark、紐約時報

責任編輯：陳映璇