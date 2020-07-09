在台灣，Honeywell以空氣清淨機聞名，其實他們自19世紀末以電子恆溫器發跡，百年以來持續關注自動化科技，如今各個領域都能見到他們的身影。

經濟起飛的動能是什麼？這個問題多困擾著渴望復甦的企業、各國政府，以及被市場教訓的散戶。

撇除航空業，也許沒有任何公司像Honeywell（漢威）一樣拚命尋找答案，因為旗下飽受疫情打擊的航空部門，是集團當中編制最龐大的。

為滿足N95口罩需求，該公司分別改裝了位於羅德島及亞利桑那州的護目鏡工廠，培訓使用新口罩製造機的工人；一旦醫護前線供給無虞，他們就能開始為航空從業人員與乘客提供防疫裝備。

Honeywell於美國東岸羅德島州（Rhode Island）的口罩工廠，從今年4月起投入n95口罩生產，每月生產2,000萬個，供應美國衛生和公共服務部使用。 Honeywell

Honeywell企業聯網（HCE）總裁暨執行長戴桂清指出，團隊正探究將地方醫療系統的Honeywell Forge分析平台，結合感測器在飛機上發揮綜效。

還有更狂的點子，在飛機上安裝殺菌紫外線燈，在乘客交替登機期間自動「掃射」內部，殺死所有病毒。儘管前述種種計畫可行性未知，但恰恰反映著Honeywell在過去幾年裡營運思維的轉換，從關注效率、提供客戶可靠的零件，變成將突破性技術和自動化軟體放在首位。

我們是創新的創造者以及未來的塑造者。 Honeywell企業聯網總裁暨執行長戴桂清（Que Dallara）

與其他歷史悠久的工業公司不同，手握90億美元現金的Honeywell，能承擔在軟體上賭一把的風險。但疫情擴散，其遠大計畫面臨幾個龐大且直接的障礙：最大客戶航空業受到重創，重要營收來源之一的石油產業，又處於崩潰邊緣。另外，隨著辦公大樓的房東收不到租金、大型飯店門可羅雀，該集團對「智慧建築科技」的押注也看似不太可靠。

1885年創立的Honeywell，自電子恆溫器起家，百年以來持續關注自動化科技。到了今天，他們的技術被運用在世界第一高樓哈里發塔（burj khalifah），可以動態加熱及冷卻大型建築結構；其航電系統自動化科技設備，也出現在商用客機、太空梭及衛星中；電商巨頭亞馬遜，則使用Honeywell的自動化輸送帶分類包裹。

也由於布局在航電、能源及物流等領域的感測器設備，Honeywell以大量累積的數據優勢，為客戶量身打造物聯網系統，更勝微軟、甲骨文（Oracle）和SAP等巨頭；而軟體業務的成長，反映在2018年成立的企業聯網部門，成立至今營收持續達兩位數年增率，一切要歸功於董事長暨執行長亞當奇克（Darius Adamczyk）的「軟體工業公司」策略。

亞當奇克表示，軟體對Honeywell來說象徵「新的肌肉」，他還指出，軟體對集團日後的成長而言至關重要。 Honeywell

亞當奇克在Honeywell的工作歷程中，都採取這樣的策略擔任各種職務：嚴謹地分析、找出有成長潛力的領域，並排除成長阻力，將業務導向軟體與自動化。正是這些技巧，加上保持冷靜的頭腦，讓他在2017年當上Honeywell執行長，股價從他上任後到疫情爆發前，已上漲近50％。

今年初，Honeywell第一季營收同比減少5％，集團預計2020年度營收將同比下滑15％以上，為此將減去行政人員的10％薪水，節省13億美元，而未來仍將進一步擴大減薪。

疫情的終點仍屬未知，但這位134歲的產業巨人，在衝擊中依然維持前進的步伐，在5個月內完成防疫布署，並成功對美國國家戰略儲備庫供給防疫裝備。

此外，Honeywell更向世人秀出超級電腦的超效繼承者，在今年3月的發表會上，Honeywell量子解決方案總裁厄特利（Tony Uttley）手中握著拇指大小的金屬方塊，上頭刻著琴鍵形狀的微電極——這是一個量子電腦的核心，一般來說會安裝在真空管內，電腦運算時，雷射光束將打在裝置表面的原子上。

今年6月，Honeywell聲稱有著世界最強效能的量子電腦、採用離子阱（Trapped Ion）架構的「H0」電腦系統正式上線，試圖扳回與IBM在1980年代競爭電腦業務時，承認失敗並從中抽手的頹勢。

不畏疫情帶來積弱不振的業績，亞當奇克堅決投注於他立下的集團技術願景，從量子電腦到各領域產業客戶的軟體，為下一次起飛做好準備。

Honeywell的H0量子電腦具備64單位的量子體積，在6月19日正式開放客戶使用。 Honeywell

反送中、國安法連番轟炸，「亞洲金融中心」招牌頹傾

中國政府繞過香港立法機構，推動新《國安法》，允許中共執法機構將手直接伸進香港，或直接在港設立國安機構。消息一出，恆生指數重跌5％，為5年來單日最大跌幅。

地方與全球企業擔心，北京的專制會破壞香港經濟成長的基礎：言論自由、開放、法治，以及享有美國的貿易與投資禮遇。

香港環亞經濟數據（CEIC）透露，2018年外國對中國投資的金流，高達6成流經香港，這個城市是中國籌集最多外資的地方，極具戰略價值。港版國安法發布後，美國總統川普隨即出手制裁中國，聲稱香港將不再享有特殊地位，香港商品將與來自中國的商品課徵相同關稅。這無疑會影響中國企業的籌資能力，長期以來，他們透過這個城市避開高關稅，進入國際市場。

香港民眾的激烈示威下，香港國安法《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》依舊在2020年7月1日正式上路，同一天中國當局針對國內公務員的《公職人員政務處分法》開始施行，強化掌權者清除政敵的「法律手段」。 flickr cc by doctorho

法治亦撐起了金融與專業服務業，兩者共占香港2019年約3成GDP，然而自2019年6月起，抗議港府立法引渡逃犯至中國的「反送中運動」，重創香港社會。

今年1月，信評機構穆迪以港府無力應對危機為由，下調其主權信用評級。4月，法官同情一位在連儂牆前砍傷3人的男子，因為他生計受到抗議負面影響。

有人權律師團體表示，雖然這樣的判例相當少見，但接著將有更多與抗議有關的訴訟，恐怕會有更多人對司法部門失去信心。

「反送中」周年，半封閉的香港淪為大國角力的犧牲品，其「亞洲金融中心」的榮光是否消逝，全世界都在關注。

用mixnet打造的下一代隱私平台，能防範「國家級」網路監控

曾在Facebook上班的戴夫．海雷希松（Dave Hrycyszyn），不認同前雇主數據渴求型（data-hungry）的業務策略，加入了區塊鏈新創Nym——成立宗旨是基於「mixnet」網路協定，打造新一代隱私網路架構，一個避免受到「國家級」監視的自由平台。

mixnet的概念最早出現在1980年代，透過一系列代理伺服器或節點（nodes）干擾通訊，覆蓋了每個訊息傳達至目標前的閘道，使偷窺者難以了解兩端的身分。

「隱私權是我們最重要的權利之一。而此時此刻利用科技保護我們的隱私尤為重要，沒有任何其他網絡可以保護您免受大規模流量分析。」海雷希松表示。 Department of Decentralization & ETHBerlin

如今，攻擊者通常仰賴搜集大量後設數據（matadata，如IP位置、所在地）來監控，而Nym的系統立基於mixnet架構，對數據封包進行更複雜的混淆與中繼，並向網路注入虛擬流量，擾亂偷窺者。

但缺點之一，就是速度慢很多，只適合發送少量數據的應用程式，像是e-mail、txt檔以及密碼貨幣交易。因此，這家區塊鏈新創嘗試先與密碼貨幣社群結盟來推動服務，聲稱在Nym mixnet運作的區塊鏈，能防止美國國安局（NSA）等級的監控， 同時支援零知識證明（zero-knowledge proofs，一種驗證身分時披露最少資訊的技術）。

Nym的願景沒有說服所有人，其競爭者Tor瀏覽器團隊就認為，長時間之下，攻擊者大致可以透過同時連上網的時間來判斷通訊者。

儘管如此，仍有不少專家支持，如網路安全協議OpenSSL的開發者羅利（Ben Laurie）、比特幣開發者暨駭客革命家塔基（Amir Taaki）等。疫情強化了全球監控力道，「待疫情消退，我們的隱私權也可能會隨之悄然而去。」Nym技術長海雷希松說。