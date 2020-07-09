為了讓使用者盡可能地多花時間在自己的平台上，Tinder終於推出了視訊聊天的功能，目前測試版在多國上線，台灣也在名單中。

交友App Tinder今（9日）起推出視訊聊天的功能，將針對美國、巴西、澳洲、印度、法國以及台灣等地區進行首波測試。

2012年9月成立以來，Tinder已是全球最知名的交友軟體之一，不過一直沒有跨到視訊交友的領域。但在今年初，Tinder執行長艾力・賽德曼（Elie Seidman）親自面對媒體，提出了「 從交友到社交（From Swiping to Socializing） 」的概念，其中視訊是相當重要的一部分。

Tinder全球執行長艾力·賽德曼今年6月接受外媒《the Verge》採訪時，談到「疫情期間的愛情火花」，他表示，Z世代很可能早在《要塞英雄》遊戲中就習慣於數位環境「閒逛」，如今他們長大了（18-19歲），Tinder能夠提供他們建立浪漫關係的功能與工具。 Tinder

「對Z世代、玩家（Gamer）來說，都非常習慣透過視訊產生連結（connection）。」艾力・賽德曼說，當Z世代登陸Tinder，這個將滿8歲的交友App也必須做出回應。（註：Z世代『Gen Z』泛指1995年至2005年出生的人）

必須雙方都有共識，才能開啟Tinder視訊功能

做視訊功能簡單，難的是如何做「安全」的視訊，避免視訊成為惱人，甚至性騷擾、具有攻擊性的負面功能。

Tinder端出的解決方式，是「雙解鎖啟動」。

Tinder視訊功能必須雙方都開啟，才能進行通話。 Tinder

就像是Tinder經典的左滑、右滑功能一樣，雙方必須有共識才能配對，視訊功能同樣地必須要雙方都同意才能啟用（撥打），若有一方不同意，連按下「撥打」都不行；成功撥打後，即可開啟滿版1:1的視訊畫面。

Tinder視訊通話畫面是滿版的1:1，能清楚看到雙方的內容。 Tinder

而Tinder也祭出了相關的規範，包含不允許18禁的色情、裸露內容，不得有騷擾與仇恨言論，且不能分享含有未成年或兒童不宜的內容。

在視訊通話結束後，任何的感想或反饋皆會被彙整通報給Tinder團隊，確保會員的使用體驗。

不過，規範是一回事，真正的使用情況又是另一回事，Tinder會如何處置違法的使用者，目前則尚未有細則。

視訊功能首波將於包含美國（部分地區）、台灣、巴西、澳洲、西班牙、義大利、法國、祕魯、智利、越南、印度、韓國、泰國等13個國家上線測試。

打破匿名的第一步，Z世代的互動模式

過去Tinder靠著單純的交友媒合，販售VIP解鎖進階功能，一年就能創下10億美元以上的營收，根據研調機構App Annie調查，Tinder是非遊戲類App中收入最高的軟體，2019年營收達11.5億美元（約新台幣345億元）。

一直以來，Tinder都存在一定的匿名性，名字不用放真的、照片可以朦朧、交談內容可以只存放在Tinder上。

但Tinder從「交友平台」轉變為「社交平台」，必然會損失部分的匿名特性，比如照片可以遮遮掩掩，而視訊理論上不行，雙方必須用一種更真實的方式來互動。

根據艾力・賽德曼的說法，Z世代已是Tinder最主力的用戶群，而這群人非常習慣用視訊互動。

實際上，這群人願意在Tinder上打開鏡頭嗎？又或者，非Z世代的使用者願意更進一步自我揭露嗎？

這個答案只能等Tinder後續公布相關的數據才能知道，可以確定的是，Tinder要在「左滑、右滑」上做出更多的變化，未來想必還會有更多動作。

責任編輯：張庭銉