今年IKEA與旗下創新實驗室SPACE10，聯合十家創新工作室，共同推出Everyday Experiments計畫，希望藉由科技豐富人們的居家生活。

自動的、無螢幕的、仿人的、超現實的、晝夜自控的、極致感官的……

未來你的家會是什麼樣？

當科幻影像在你腦袋裡閃回時，IKEA的創意實驗室SPACE10有一群人，已經幫你開了一大堆現實的腦洞。

它們推出了一個新平台Everydayexperiments.com，在裡面設想了未來18種奇妙的家居生活。

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這個平台聚集了全球創新的設計和科技工作室，他們將在裡面持續展示關於未來有趣、瘋狂、具有探索性的空間實驗。

你可以看到最新科技怎樣改造我們的房間，以及它們如何重新定義我們的生活方式。

未來你家的18種生活

這18個有趣的創意，都發生在一個個小房間裡。

這些房間因此變得更人性化，更懂你要什麼，讓你更能享受生活——

當你瞅了一天電腦螢幕終於到家，坐在沙發上打開音響，這時候，音樂將不只能被聽，還能被看見。

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一種基於擴增實境的光學聲音系統，能讓你透過手機裡的AR應用程式，將播放的音樂變成彩色波浪的形體，在地板上隨著音律蔓延和流淌。

透過了解聲頻的傳播，人們還可以確定聆聽聲音的最佳場所，即發燒友所說的「最佳聽音點」。

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另外一個稱為「濾光器」的實驗，能讓家裡的燈光製造出隨著太陽的路徑而變化。

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不僅如此，燈泡還能根據空氣質量改變顏色，從此燈泡就不再只是燈泡了，還是一個空氣檢測儀。

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設計師蒂米·奧耶德吉（Timi Oyedeji）也在燈泡上進行了實驗，他讓用戶透過手勢就能控制自己家的物體，比如說，揮動手指或握緊拳頭，就能改變燈光的強度、顏色、溫度等。

不用擔心Siri聽不懂你的話，也不用在深夜跑到門口去關燈，揮指之間，燈就滅了。

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如果你不滿足現在的房間，想讓整個房間都換一下面貌，或者看看還有哪些空間沒被充分利用，首先要做的，必然就是測量工作了。

這時可以由一頭「充氣大象」來幫你。

借助擴增實境、LiDAR雷達（光檢測和測距）、空間映射等科技，你可以讓一頭「充氣大象」在家中不斷膨脹和填充，直至填滿，就可以精準檢測房間和角落的尺寸體積了。

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這種可愛的方式，不僅讓人可以重新思考家裡多餘的空間，也省了裝修時搭梯子量尺寸的麻煩。

測好了，當你準備開始佈置房間時，「Room Shuffle」實驗可以讓你預先用手機或平板電腦，透過3D方式查看所有空間。

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了解整個房間如何重新設計，無論從空間處理還是物件配置上來說，都是一件很複雜的事。

「Room Shuffle」已經透過演算法整合了室內設計規則，在你查看時，能給到你佈置的建議，比如可以把咖啡桌放在沙發前，或在餐廳桌子旁邊放椅子，床邊上擺放花束等等。

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這也得益於新的數位裝置諸如蘋果新iPad開始配備LIDAR感測器，才讓人們能更輕鬆地進行新的房間佈局，並在眼前看到每塊地方、每個家具按現實比例擺放在家裡會有何變化。

等到未來擴增實境眼鏡普及後，應該看起來就更方便了。

如果你家裡的家具有「毛病」了，Studio Random工作室開發的實驗，讓你還可以3D掃描破舊和損壞的家具，同時觀看家具的內部細節，包括釘子、螺栓和其他可見零件。

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這樣你就能快速判斷哪裡有問題，並查看各種解決方案，包括如何自己修理，或去購買零件並安裝的教程等，然後進行針對性地修復。

如果你想要一件最適合自己的家具，還有一個實驗能讓你直接在空中動手設計。

「Techno Carpenter」實驗中的應用程式，結合了AR和VR，能讓你在虛擬的環境中揮動手指，邊看邊做，用3D形式塑造出你「夢想」的椅子。

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不用擔心自己做出來會像積木一樣生硬堆疊，因為該應用程式的開發人員已在其演算法中輸入過6,000多種不同的椅子，讓它們以最合理的方式搭配契合。

除此之外，你甚至還可以讓所有家具「復活」。

在裝置鏡頭之下，家具的身上將能浮現出靈動的漫畫表情，就像變成一個個虛擬生物，這是為了讓孩子們在家裡也能釋放想像力。

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還有更多實驗，其中用到的科技，大部分都包括了人工智慧、機器學習、擴增實境、虛擬實境、空間智慧等等。

但與我們之前聽到這些科技時不同的是，它們並非高高在上，而是有機會進入我們日常生活之中，畢竟只有當科技進入日常生活，才得以實現它真正的效力。

特別之處就在於，這18個實驗之下，每個人都可以利用相同的科技，以不同的方式來思考家中的空間。

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IKEA為什麼要打造「明日之家」？

EverydayExperiments.com平台創立的初衷，是為了激發消費者、設計師、科技人員的靈感，讓人們重新看待家庭空間。

畢竟今年在疫情之下，全球很多人都被迫在家工作和生活，IKEA公佈這個消息時，萬事達卡SpendingPulse報告顯示，上個月人們對家居和生活裝飾的興趣也在同步成長，線上和店內的家具銷售額較去年同期上升了7.5％。

隨著這些先鋒的設計工作室和科技工作室的協作和互動、討論和挑戰常規，行動也正被一步步激發。

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不過以上實驗不會很快都進入人們生活之中，部分可能在數月後就開始出現，部分可能也會一直保持著原型概念的狀態。

譬如「光學聲音系統」將音樂可視化，就是基於一種推測性的想法。

但是背後的科技，無疑會IKEA接下來的產品中越來越頻繁地出現。

IKEA對AR就一直很感興趣。SPACE10創意實驗室多次暗示了AR在未來會被IKEA使用，AR近年來也一直是蘋果、Google等大公司的關注焦點。

事實上，2017年，IKEA就是與蘋果一起推出AR應用程式的首批品牌之一，IKEA的AR應用程式能讓人們在自己的客廳放下虛擬的沙發和椅子，模擬它們實際擺放在家中的樣子，讓人們在家裡就能體驗和購物。

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因此，這次的新平台以激發人們靈感為名，實質上也是為了展示IKEA在與家庭相關的人工智慧和機器學習等科技的潛力。

去年4月，IKEA母公司Ingka Group收購了3D和視覺AI科技公司Geomagical Labs，去年8月，這家家具零售商創建了「IKEA家居智慧」業務部門，正式將其劃分為自己的業務實體。

它們也嘗試在人們的家庭生活中採用新科技，融入到IKEA的產品之中，比如「無線」的智慧照明系統Trådfri，用app就能開關燈；比如與Sonos合作，推出的帶Wi-Fi揚聲器的Symfonisk檯燈和書架；比如和美國初創公司Ori合作，製造出一套機器人家具，它可以在大城市的小空間裡反覆「變形」適合人們站、坐、躺、工作、生活的各種需求。

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在這個價值觀驅動的品牌身上，科技正迅速成為IKEA用戶體驗和家居裝飾的重要組成部分。

其中的一些可行性高的專案，將變得更具體和落地，隨之適應更大的IKEA生態系統。

未來之家會更聰明，也會更懂人

家是人們日常互動和發展關係的地方，不僅讓我們居住和工作，也是我們以數位方式與世界聯繫的地方。

但在同一個空間中生活多年，人們很容易就習慣了自己的生活環境，也很難看到自己房屋的潛力。

數位化，讓我們得以重新看待居住空間，發現產生更多可能性的新視角。

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曾在科幻劇《我的機器人男友》裡想像的場景，智慧家電不但可以聽你的指令，還能相互連動、主動感知，對很多家庭來說都早就習以為常。

IKEASPACE10的創意總監巴斯·範·德·珀爾（Bas Van De Poel）表示，如今，科技已比以往任何時候都更能影響和改變我們的家庭生活。

5G、人工智慧、物聯網、大數據的新科技下，一家公司對設計和科技創新的未來涉獵得越多，也就能越快幫助人們創造更好的生活。

而未來家庭的智慧之處，也並不在於科技產品的換代更迭，而在於真實的生活場景之下，對生活方式的徹底顛覆。

它可以是幫你鎖定一顆蔬菜的營養，定制一次深入的睡眠，引導一次恰到好處的健身，消除一次凌晨歸家的疲憊，或者如同SPACE10的實驗那樣，製造出一個讓生活更簡單和有溫度的空間。

未來的家庭結構也會產生改變。日本建築師青山周平認為，我們會從大家族的1.0時代，到現在一對父母一個孩子的2.0時代，再到即將來臨的「一個人的家庭」的3.0時代。

在這樣的環境下，傳統的兩室一廳或三室一廳的建築格局會被打破，人們會更注重空間的自由發揮，回到人本身的需求之中。

所以，「未來的家居設計一定是更注重品質、個性，更智慧化、更人性化的」，青山周平說道。

這些「未來之家」，都需要發揮超前的想像，基於科技的革新，挖掘人性的需求，最後回歸生活的本質，達到詩意的平衡。

只是在人工智慧、增強現實、虛擬現實等科技被深研並普及之前，現在離理想的目標還尚遠。

SPACE10中的18個實驗，也只是IKEA一次牛刀小試。

更多「未來之家」還在翹首以盼中等待被製造。

責任編輯：林芳如

本文授權轉載自：愛范兒