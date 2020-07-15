Google Cloud Next將推出超過200場的研討會，台灣還有全中文的會後解析，讓企業能對「上雲」的挑戰有進一步的理解。

Google Cloud Next OnAir於今（15）日揭開序幕，展開為期9周、共有200場以上免費主題研討會，提供產業人士理解、學習最新雲端創新技術。

會中更將分享今年各產業的新合作客戶，包括德意志銀行（Deutsche Bank）、福斯體育（FOX Sports）、雷諾（Renault）、西班牙電信（Telefonica）和威訊通訊（Verizon）等。

而為了讓台灣企業與開發者更深度參與今年活動，Google Cloud台灣設立Taiwan Next Recap OnAir網頁，內容將自Google Cloud Next OnAir中精選台灣產業關注的主題，邀請Google Cloud台灣技術專家重新以中文拍攝解說並分享台灣成功案例，提供更多在地應用觀察。

Google CEO：未來工作將更數位化、需要合作、更有彈性

2020年因應新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的影響，不管是大眾生活或企業營運都因疫情迎來轉變，企業數位轉型與雲端應用更是迫在眉睫，面對疫情後的經濟振興挑戰，Google Cloud執行長Thomas Kurian指出：數位轉型是企業跨出第一步的重要布局，其中雲端技術的應用將是關鍵。

Google與其母公司Alphabet的執行長 桑德爾．皮蔡（Sundar Pichai）。 Google Cloud Next

Google與其母公司Alphabet的執行長 桑德爾．皮蔡（Sundar Pichai）也透過影片的方式替Google Cloud Next OnAir開場，也設有中文字幕的版本：請點我。

「疫情與種族正義行動，讓我們必須用新的眼界去看待這個世界，隨著疫情趨緩，經濟活動重啟，我們會回到一個不同的世界。」桑德爾．皮蔡（Sundar Pichai）說。

而他也分享了Google在疫情期間觀察到的三大趨勢：

一：未來的工作型態會更加數位化，讓越來越多的企業數位轉型、走向雲端。

二：未來的工作更需要合作：雲端生產力套件、視訊工具很重要，但工具還會再進化。

三：未來的工作會更有彈性：工作將處處可行，不再綁定辦公室。

而上述的趨勢也讓Google受益，不論是上雲或是G Suite（包含Gmail、Google雲端硬碟等）業務量都獲得相當大的成長。以Google Cloud為例，業務量年增50%，預估年營收突破百億美元（2019財年，Google Cloud全年收入為89.2億美元）。

有鑑於許多企業仍尚未熟悉轉型所需的心態與過程，Google Cloud Next OnAir上共計超過200場的研討會，橫跨了製造業、金融服務、遊戲等討論，將完全免費開放。

Google Cloud台灣更設立Taiwan Next Recap OnAir網頁，內容將自Google Cloud Next OnAir中精選台灣產業關注的主題，邀請Google Cloud台灣技術專家重新以中文拍攝解說並分享台灣成功案例。同時，也提供觀看者透過線上QA提問，獲得即時的回應，將於7月29日起，每周三進行討論，讓台灣業者也能一同探索最新雲端技術與趨勢。

Google Cloud新服務：跨平台分析與機密運算

Google Cloud也在這時候發表了「BigQuery Omni」以及「機密運算（Confidential Computing）」智慧資料分析及安全性產品組合的全新解決方案。

BigQuery Omni由Google Cloud的開放平台Anthos支援，使用者可直接連結儲存在Google Cloud、AWS和Azure的資料並進行分析，也就是可以「跨平台進行資料分析」。Google Cloud台灣總經理邵光華表示：「混合式與多雲端環境逐漸成為常態，可跨平台分析的BigQuery Omni將是重要的發展里程碑。」

而「機密運算」則是為了解決企業的資安問題，Google Cloud雲端安全總經理暨副總裁Sunil Potti指出：「特別是受監管的產業，像是金融服務公司、醫療保健公司和政府機關，都希望採用最新的雲端技術，但資料隱私或法規遵循的嚴格規範經常成為障礙。」機密運算則可以讓使用者在處理資料的同時，就對使用中的資料加密。

關於BigQuery Omni與機密運算的最新進度，同樣也會於Google Cloud Next OnAir的研討會中提及。

責任編輯：蕭閔云