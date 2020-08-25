當疫情衝擊企業，轉型成為必然，面對疫情後的「新常態」，企業必須急速狂奔！怎麼做、如何做、跟誰做？怎麼跑、往哪跑、跟誰跑？為你揭曉後疫情時代轉型全攻略！
1 後疫情數位轉型全攻略 萬里雲用3秘訣助企業逆勢突圍
- COVID-19 翻轉企業數位轉型模式，遠距工作成轉型動力
- 加速數位轉型三大秘訣：建立分散式基礎架構、採用 Easy-to-use 數位轉型平台以及深化數據分析能力
- 疫後新趨勢：打造跨平台的數據分析機制成主流趨勢
- Google Cloud Next '20 推出全新服務，包括 Google BigQuery Omni 與機密運算（Confidential Computing）
近半年來，網路盛傳一句話：「是誰推動了數位轉型？答案不是資訊長（CIO）、技術長（CTO）、也不是執行長（CEO），而是新冠肺炎（COVID-19）疫情。」這或許是一個無傷大雅的笑談，但也彰顯了一件事情：沒有急迫的動力與誘因，企業的數位轉型腳步不如預期，值得特別一提的是，對企業來說，新冠肺炎（COVID-19）疫情的擴散，不僅是催化企業展開或者是深化數位轉型的關鍵，更是考驗企業面臨突發事件、危機的應用能力，因此，這一波的數位轉型尤其重視組織韌性（Organizational Resilience）的培育與深化。
COVID-19翻轉企業的數位轉型模式
協助超過330家企業進行數位轉型的萬里雲（CloudMile）創辦人暨執行長劉永信表示，COVID-19對企業營運造成的最大影響是，隨處辦公（Work from Anywhere；WFA）工作型態的興起與虛擬展會日趨普及。在工作型態這一點，他引用研究機構的調查結果指出，隨處辦公的工作者比例從疫情爆發前的3.6%提升到疫情爆發後的40%，為有效因應這一波變革，企業對協同合作平台與視訊會議平台等有助於確保持續營運、甚至能提升生產力的雲端服務需求極高。
「COVID-19改變了企業的數位轉型模式。」劉永信解釋，之前，企業進行的數位轉型投資比較側重在跟客戶互動有關的平台服務，包括建立電子商務（eCommerce）平台與顧客資料平台（Customer Data Platform；CDP）等，在那個時候，數位轉型的模式比較偏向於先採用基礎架構即服務（Infrastructure as a Service；IaaS），然後，視業務需求循序導入軟體即服務（Software as a Service；SaaS），COVID-19疫情發生後，數位轉型投資則是一步到位的以軟體即服務（SaaS）提升企業員工生產力，如採購雲端視訊會議服務建置未來工作場域，理由在於，不完善這一塊，企業將直接面臨營運癱瘓危機，也因如此，COVID-19爆發後的數位轉型與雲端服務幾乎畫上等號。
不過，該怎麼樣才能在後疫情時代發揮數位轉型的成效呢？
3步驟極大化數位轉型效益
劉永信表示，為協助更多企業透過數位轉型逆勢突圍，以卓越的即戰力因應高不確定市場，Google將Google Cloud Next '20 從原先的線下展會轉變成為期兩個月的線上會議，宣示將透過三個方式協助企業加速數位轉型步伐：首先是透過Google Anthos等服務協助企業建立分散式基礎架構服務（Distributed IaaS）以滿足企業營運與業務需求；其次是提供有利於企業進行數位轉型的平台服務，例如使用人數超過20億的G-Suite、或者是有助於提升企業數據分析能力的BigQuery服務等；最後是透過數據分析與人工智慧等服務協助零售、醫療、金融、製造與公部門組織打造專屬的數位轉型應用。
「在未來，不僅分散式的混合雲架構會成為未來趨勢，如何從分散的混合雲環境安全的蒐集、彙整與分析多元數據資料也很關鍵，將直接左右企業營收獲利表現。」劉永信表示，為有效舒緩企業面臨的痛點：不易搬遷（跨雲端平台上的）數據資料導致無法取得市場洞見，Google特於Cloud Next '20推出Google BigQuery Omni服務，讓企業可以在不搬遷數據資料的狀況下，查詢、分析存放在Google Cloud、AWS與Microsoft Azure上的數據資料，此外，因為BigQuery Omni的底層是Google Anthos，因此，可以輕鬆彙整企業透過Google Anthos佈署的混合雲架構裡的數據資料。
光是協助企業打破雲端資訊孤島、即時分析跨平台的數據資料還不夠，Google的目標是從生命週期的角度保障跨平台數據資料的安全性，而這，也是Google會於Cloud Next '20推出機密運算（Confidential Computing）服務的原因。劉永信表示，相較於其他業者是在資料傳輸過程與資料存放過程中透過加密手法保障安全性，或者是因應法規將數據資料放在沙盒中進行分析再利用，Google的機密運算則是突破框架，在不影響效能的狀況下，加密保護正在處理、運算的數據資料，真正的建立、完善數據全生命週期的安全防護。
作為Google亞太區的菁英合作夥伴，萬里雲在協助企業進行數位轉型的過程中，除會因應客戶需求介紹、引進Google系列產品服務，例如，在疫情爆發後協助信義房屋透過Google Maps API搓合出符合購屋者需求的物件，提升房屋買賣的媒合率，還會進一步提供系列加值服務，如因應企業客戶需求協助建立人工智慧服務、或者是提供人工智慧技術賦能的數位行銷服務–Ainotam等。「數據驅動的數位轉型將成為未來主流趨勢，我們將憑藉著豐富的數據分析經驗與專業技術，持續不斷的協助企業客戶深化數據分析力，將數據資料轉換成有益於提升營收獲利表現的新黑金。」
2 「上雲」只是開始，面對疫後新常態，企業該如何運用數據？
● Google Cloud NEXT 2020 核心重點
● 台灣企業常面臨的問題
● 零售業案例：PLTV
● 台灣企業該如何下一步？數據導向企業的六大步驟
因應新冠疫情，各大企業紛紛啟動數位轉型，本集 podcast 收錄企業數據上雲後的下一步應用，借鏡亞太地區疫情下的發展，邀請 CloudMile 新加坡代表分享客戶案例。為期 9 週線上舉辦的 Google 雲端年度大會也將進入尾聲，播出 200 集關鍵的雲端主題研討，整合 18 個子主題，包含雲端基礎架構、生產力與協同作業、資料管理與資料庫、資料分析、API 管理等，本集也將重點探討其中最被關注的突破性發展「BigQuery Omni」跨平台資料分析。究竟 Google 大神專注於跨雲平台重要性為何？是否全球企業的轉型方向已經不再只是談雲端、什麼才是轉型中需要注意之處？（活動詳情：繁體中文版 Google Cloud Next OnAir Recap: Taiwan）
欠缺數據 成台灣企業最大轉型痛點
根據「2019 台灣企業 AI 領先度大調查」指出，台灣企業在發展 AI 時，最重要的是「AI 基礎架構夠齊全」、次要則是「蒐集的資料量充足」。從這個調查能發現，台灣企業發展 AI 的背後，最重要的痛點還是在「資料」，而大部份的企業都還停留在「不了解數據該放在哪裡」、「不知道數據如何運用」的雲端服務需求階段，也有公司積極發展數據相關業務，透過累積、整合，甚至開始跨平台運用數據分析與預測創造更多業務成長。
在 2020 年第一季，美國軟體業者 Flexera 針對全球 750 名雲端決策者及使用者所展開的調查發現，擁有超過 1 千名員工的大型企業中，高達 93% 的企業都採用多雲方案，其中有 87% 採用混合雲、6% 為不同的公有雲，只有少數僅採單一公有雲或單一私有雲。如果可以同時在橫跨不同的公有雲服務上享有一樣厲害的的資料分析功能，對於開始選擇混合雲作為基礎架構的企業來說，無非是一大福音。
Google BigQuery Omni 打造跨平台分析
在談 Google BigQuery Omni 前，我們先來了解 Google BigQuery 是什麼。簡單來說，BigQuery (BQ) 是非常受到企業歡迎的全代管資料倉儲服務，它是一個 serverless(無伺服器) 的服務，讓使用者可以盡情地儲存數據並查詢資料。今年 Next’20 新推出的 BigQuery Omni，透過 Google Anthos 建立跨雲的通道，可以在Google、AWS 或 Azure 跨雲平台進行資料分析，解決了企業得在不同平台中搬移資料的消耗成本。
以往這麼強大的資料工具，過去僅能讓採用 Google 雲端服務(Google Cloud Platform) 的企業使用。而現在就不同了，使用者可以在原有的介面 (BigQuery UI) 中直接連結其他雲端平台，支援標準的 SQL 操作模式，同時也相容既有 BigQuery API 資源，讓應用服務對應「資料搜尋指令」，可以在統一介面上操作資料分析。
大型零售業者正視數據重要性，數位轉型不焦慮
舉 CloudMile 曾服務過的台灣某家零售業者為例，這家業者想針長期培養的龐大會員數據，透過顧客終生價值預測(pLTV)，來分辨哪些會員對企業來說是貢獻度高、有價值的客群，透過區隔用戶，進一步調整會員管理與行銷資源投放的重心。
而過去要分析這些會員在未來會消費幾次、花費多少，過去常用的手段都是使用統計的方式，透過 RFM 模型的三個指標（Recency 消費紀錄、Frequency 購買頻率、Monetary Value 消費金額）來分析出顧客的未來消費行為。而因為現今消費行為的改變，顧客可能因為瀏覽不同的社群平台、網路影音、數位廣告，這樣的做法漸漸無法精準預測會員的消費行為。但透過 AI 的模組訓練，可以加入更多不同維度的資料，如 Google Analytics、Facebook、Instagram 等行為資料，結合多方的歷史行為，訓練成更為精準的 pLTV AI 模型。
而這樣透過 AI 去分析消費者行為輪廓，把顧客的消費歷史推算出來，來預測客戶未來的消費行為，也更能延伸出對於商業營運上更有幫助的模組。像是產品 AI生成名單、AI 自動化推薦，運用 AI 了解如何做更精準的推薦、進而提升會員回購率；又或是讓提高營業員的銷售成功率變高，進而提高營收上的成長。這些應用不單只能應用於消費品產業，對於企業對企業的商業模式，也能有更多的應用，更是解決有限廣告資源，如何投放在有價值的客戶身上。
台灣企業的下一步？從「數據」轉型開始
在亞太地區服務超過 330 間企業轉型的 CloudMile 提出數據的六大流程：從最一開始的「資料來源」講起，企業需要重新思考什麼樣的資料對於公司來說有價值、是否有保留下來。第二步驟就是「擷取」，簡單來說就是存取資料的地方在哪。第三步則是「ETL」，資料清洗。再來的第四步「儲存」，透過長期的資料累積，擁有大數據後，則會有第五步「分析」。最後，你可以透過商業預測、機器學習的模組訓練，創造更多營收。而「資料視覺化」則是運用數位工具將資料分析結果視覺化、圖表化，更能清楚在企業內部整合分析結果。
對想要轉型的台灣企業而言，其實上雲只是數位轉型的第一步，決勝關鍵還是在企業如何就雲端上的資料，優化營運決策。 2020年的全球疫後常態，更顯示我們除了要適應形勢，更要持續維持市場優勢。期待台灣企業能漸漸走上數據導向的決策模式，疫情就不再是挑戰、而是機會的開始。
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3 Google Cloud線上研討會開跑，200堂主題專場免費開放，還有全中文精選解析！
Google Cloud Next OnAir於今（15）日揭開序幕，展開為期9周、共有200場以上免費主題研討會，提供產業人士理解、學習最新雲端創新技術。
會中更將分享今年各產業的新合作客戶，包括德意志銀行（Deutsche Bank）、福斯體育（FOX Sports）、雷諾（Renault）、西班牙電信（Telefonica）和威訊通訊（Verizon）等。
而為了讓台灣企業與開發者更深度參與今年活動，Google Cloud台灣設立Taiwan Next Recap OnAir網頁，內容將自Google Cloud Next OnAir中精選台灣產業關注的主題，邀請Google Cloud台灣技術專家重新以中文拍攝解說並分享台灣成功案例，提供更多在地應用觀察。
Google CEO：未來工作將更數位化、需要合作、更有彈性
2020年因應新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的影響，不管是大眾生活或企業營運都因疫情迎來轉變，企業數位轉型與雲端應用更是迫在眉睫，面對疫情後的經濟振興挑戰，Google Cloud執行長Thomas Kurian指出：數位轉型是企業跨出第一步的重要布局，其中雲端技術的應用將是關鍵。
Google與其母公司Alphabet的執行長 桑德爾．皮蔡（Sundar Pichai）也透過影片的方式替Google Cloud Next OnAir開場，也設有中文字幕的版本：請點我。
「疫情與種族正義行動，讓我們必須用新的眼界去看待這個世界，隨著疫情趨緩，經濟活動重啟，我們會回到一個不同的世界。」桑德爾．皮蔡（Sundar Pichai）說。
而他也分享了Google在疫情期間觀察到的三大趨勢：
一：未來的工作型態會更加數位化，讓越來越多的企業數位轉型、走向雲端。
二：未來的工作更需要合作：雲端生產力套件、視訊工具很重要，但工具還會再進化。
三：未來的工作會更有彈性：工作將處處可行，不再綁定辦公室。
而上述的趨勢也讓Google受益，不論是上雲或是G Suite（包含Gmail、Google雲端硬碟等）業務量都獲得相當大的成長。以Google Cloud為例，業務量年增50%，預估年營收突破百億美元（2019財年，Google Cloud全年收入為89.2億美元）。
有鑑於許多企業仍尚未熟悉轉型所需的心態與過程，Google Cloud Next OnAir上共計超過200場的研討會，橫跨了製造業、金融服務、遊戲等討論，將完全免費開放。
Google Cloud台灣更設立Taiwan Next Recap OnAir網頁，內容將自Google Cloud Next OnAir中精選台灣產業關注的主題，邀請Google Cloud台灣技術專家重新以中文拍攝解說並分享台灣成功案例。同時，也提供觀看者透過線上QA提問，獲得即時的回應，將於7月29日起，每周三進行討論，讓台灣業者也能一同探索最新雲端技術與趨勢。
Google Cloud新服務：跨平台分析與機密運算
Google Cloud也在這時候發表了「BigQuery Omni」以及「機密運算（Confidential Computing）」智慧資料分析及安全性產品組合的全新解決方案。
BigQuery Omni由Google Cloud的開放平台Anthos支援，使用者可直接連結儲存在Google Cloud、AWS和Azure的資料並進行分析，也就是可以「跨平台進行資料分析」。Google Cloud台灣總經理邵光華表示：「混合式與多雲端環境逐漸成為常態，可跨平台分析的BigQuery Omni將是重要的發展里程碑。」
而「機密運算」則是為了解決企業的資安問題，Google Cloud雲端安全總經理暨副總裁Sunil Potti指出：「特別是受監管的產業，像是金融服務公司、醫療保健公司和政府機關，都希望採用最新的雲端技術，但資料隱私或法規遵循的嚴格規範經常成為障礙。」機密運算則可以讓使用者在處理資料的同時，就對使用中的資料加密。
關於BigQuery Omni與機密運算的最新進度，同樣也會於Google Cloud Next OnAir的研討會中提及。
責任編輯：蕭閔云