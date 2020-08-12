數位轉型全攻略：企業如何迎戰後疫情時代？ by 數位時代 ft. 萬里雲

近半年來，網路盛傳一句話：「是誰推動了數位轉型？答案不是資訊長（CIO）、技術長（CTO）、也不是執行長（CEO），而是新冠肺炎（COVID-19）疫情。」這或許是一個無傷大雅的笑談，但也彰顯了一件事情：沒有急迫的動力與誘因，企業的數位轉型腳步不如預期，值得特別一提的是，對企業來說，新冠肺炎（COVID-19）疫情的擴散，不僅是催化企業展開或者是深化數位轉型的關鍵，更是考驗企業面臨突發事件、危機的應用能力，因此，這一波的數位轉型尤其重視組織韌性（Organizational Resilience）的培育與深化。

COVID-19翻轉企業的數位轉型模式

協助超過330家企業進行數位轉型的萬里雲（CloudMile）創辦人暨執行長劉永信表示，COVID-19對企業營運造成的最大影響是，隨處辦公（Work from Anywhere；WFA）工作型態的興起與虛擬展會日趨普及。在工作型態這一點，他引用研究機構的調查結果指出，隨處辦公的工作者比例從疫情爆發前的3.6%提升到疫情爆發後的40%，為有效因應這一波變革，企業對協同合作平台與視訊會議平台等有助於確保持續營運、甚至能提升生產力的雲端服務需求極高。

「COVID-19改變了企業的數位轉型模式。」劉永信解釋，之前，企業進行的數位轉型投資比較側重在跟客戶互動有關的平台服務，包括建立電子商務（eCommerce）平台與顧客資料平台（Customer Data Platform；CDP）等，在那個時候，數位轉型的模式比較偏向於先採用基礎架構即服務（Infrastructure as a Service；IaaS），然後，視業務需求循序導入軟體即服務（Software as a Service；SaaS），COVID-19疫情發生後，數位轉型投資則是一步到位的以軟體即服務（SaaS）提升企業員工生產力，如採購雲端視訊會議服務建置未來工作場域，理由在於，不完善這一塊，企業將直接面臨營運癱瘓危機，也因如此，COVID-19爆發後的數位轉型與雲端服務幾乎畫上等號。

不過，該怎麼樣才能在後疫情時代發揮數位轉型的成效呢？

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3步驟極大化數位轉型效益

劉永信表示，為協助更多企業透過數位轉型逆勢突圍，以卓越的即戰力因應高不確定市場，Google將Google Cloud Next '20 從原先的線下展會轉變成為期兩個月的線上會議，宣示將透過三個方式協助企業加速數位轉型步伐：首先是透過Google Anthos等服務協助企業建立分散式基礎架構服務（Distributed IaaS）以滿足企業營運與業務需求；其次是提供有利於企業進行數位轉型的平台服務，例如使用人數超過20億的G-Suite、或者是有助於提升企業數據分析能力的Big Query服務等；最後是透過數據分析與人工智慧等服務協助零售、醫療、金融、製造與公部門組織打造專屬的數位轉型應用。

「在未來，不僅分散式的混合雲架構會成為未來趨勢，如何從分散的混合雲環境安全的蒐集、彙整與分析多元數據資料也很關鍵，將直接左右企業營收獲利表現。」劉永信表示，為有效舒緩企業面臨的痛點：不易搬遷（跨雲端平台上的）數據資料導致無法取得市場洞見，Google特於Cloud Next '20推出Google BigQuery Omni服務，讓企業可以在不搬遷數據資料的狀況下，查詢、分析存放在Google Cloud、AWS與Microsoft Azure上的數據資料，此外，因為BigQuery Omni的底層是Google Anthos，因此，可以輕鬆彙整企業透過Google Anthos佈署的混合雲架構裡的數據資料。

光是協助企業打破雲端資訊孤島、即時分析跨平台的數據資料還不夠，Google的目標是從生命週期的角度保障跨平台數據資料的安全性，而這，也是Google會於Cloud Next '20推出機密運算（Confidential Computing）服務的原因。劉永信表示，相較於其他業者是在資料傳輸過程與資料存放過程中透過加密手法保障安全性，或者是因應法規將數據資料放在沙盒中進行分析再利用，Google的機密運算則是突破框架，在不影響效能的狀況下，加密保護正在處理、運算的數據資料，真正的建立、完善數據全生命週期的安全防護。

作為Google亞太區的菁英合作夥伴，萬里雲在協助企業進行數位轉型的過程中，除會因應客戶需求介紹、引進Google系列產品服務，例如，在疫情爆發後協助信義房屋透過Google Maps API搓合出符合購屋者需求的物件，提升房屋買賣的媒合率，還會進一步提供系列加值服務，如因應企業客戶需求協助建立人工智慧服務、或者是提供人工智慧技術賦能的數位行銷服務–Ainotam等。「數據驅動的數位轉型將成為未來主流趨勢，我們將憑藉著豐富的數據分析經驗與專業技術，持續不斷的協助企業客戶深化數據分析力，將數據資料轉換成有益於提升營收獲利表現的新黑金。」