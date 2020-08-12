當疫情衝擊企業，轉型成為必然，面對疫情後的「新常態」，企業必須急速狂奔！怎麼做、如何做、跟誰做？怎麼跑、往哪跑、跟誰跑？為你揭曉後疫情時代轉型全攻略！
1 後疫情數位轉型全攻略 萬里雲用3秘訣助企業逆勢突圍
近半年來，網路盛傳一句話：「是誰推動了數位轉型？答案不是資訊長（CIO）、技術長（CTO）、也不是執行長（CEO），而是新冠肺炎（COVID-19）疫情。」這或許是一個無傷大雅的笑談，但也彰顯了一件事情：沒有急迫的動力與誘因，企業的數位轉型腳步不如預期，值得特別一提的是，對企業來說，新冠肺炎（COVID-19）疫情的擴散，不僅是催化企業展開或者是深化數位轉型的關鍵，更是考驗企業面臨突發事件、危機的應用能力，因此，這一波的數位轉型尤其重視組織韌性（Organizational Resilience）的培育與深化。
COVID-19翻轉企業的數位轉型模式
協助超過330家企業進行數位轉型的萬里雲（CloudMile）創辦人暨執行長劉永信表示，COVID-19對企業營運造成的最大影響是，隨處辦公（Work from Anywhere；WFA）工作型態的興起與虛擬展會日趨普及。在工作型態這一點，他引用研究機構的調查結果指出，隨處辦公的工作者比例從疫情爆發前的3.6%提升到疫情爆發後的40%，為有效因應這一波變革，企業對協同合作平台與視訊會議平台等有助於確保持續營運、甚至能提升生產力的雲端服務需求極高。
「COVID-19改變了企業的數位轉型模式。」劉永信解釋，之前，企業進行的數位轉型投資比較側重在跟客戶互動有關的平台服務，包括建立電子商務（eCommerce）平台與顧客資料平台（Customer Data Platform；CDP）等，在那個時候，數位轉型的模式比較偏向於先採用基礎架構即服務（Infrastructure as a Service；IaaS），然後，視業務需求循序導入軟體即服務（Software as a Service；SaaS），COVID-19疫情發生後，數位轉型投資則是一步到位的以軟體即服務（SaaS）提升企業員工生產力，如採購雲端視訊會議服務建置未來工作場域，理由在於，不完善這一塊，企業將直接面臨營運癱瘓危機，也因如此，COVID-19爆發後的數位轉型與雲端服務幾乎畫上等號。
不過，該怎麼樣才能在後疫情時代發揮數位轉型的成效呢？
3步驟極大化數位轉型效益
劉永信表示，為協助更多企業透過數位轉型逆勢突圍，以卓越的即戰力因應高不確定市場，Google將Google Cloud Next '20 從原先的線下展會轉變成為期兩個月的線上會議，宣示將透過三個方式協助企業加速數位轉型步伐：首先是透過Google Anthos等服務協助企業建立分散式基礎架構服務（Distributed IaaS）以滿足企業營運與業務需求；其次是提供有利於企業進行數位轉型的平台服務，例如使用人數超過20億的G-Suite、或者是有助於提升企業數據分析能力的Big Query服務等；最後是透過數據分析與人工智慧等服務協助零售、醫療、金融、製造與公部門組織打造專屬的數位轉型應用。
「在未來，不僅分散式的混合雲架構會成為未來趨勢，如何從分散的混合雲環境安全的蒐集、彙整與分析多元數據資料也很關鍵，將直接左右企業營收獲利表現。」劉永信表示，為有效舒緩企業面臨的痛點：不易搬遷（跨雲端平台上的）數據資料導致無法取得市場洞見，Google特於Cloud Next '20推出Google BigQuery Omni服務，讓企業可以在不搬遷數據資料的狀況下，查詢、分析存放在Google Cloud、AWS與Microsoft Azure上的數據資料，此外，因為BigQuery Omni的底層是Google Anthos，因此，可以輕鬆彙整企業透過Google Anthos佈署的混合雲架構裡的數據資料。
光是協助企業打破雲端資訊孤島、即時分析跨平台的數據資料還不夠，Google的目標是從生命週期的角度保障跨平台數據資料的安全性，而這，也是Google會於Cloud Next '20推出機密運算（Confidential Computing）服務的原因。劉永信表示，相較於其他業者是在資料傳輸過程與資料存放過程中透過加密手法保障安全性，或者是因應法規將數據資料放在沙盒中進行分析再利用，Google的機密運算則是突破框架，在不影響效能的狀況下，加密保護正在處理、運算的數據資料，真正的建立、完善數據全生命週期的安全防護。
作為Google亞太區的菁英合作夥伴，萬里雲在協助企業進行數位轉型的過程中，除會因應客戶需求介紹、引進Google系列產品服務，例如，在疫情爆發後協助信義房屋透過Google Maps API搓合出符合購屋者需求的物件，提升房屋買賣的媒合率，還會進一步提供系列加值服務，如因應企業客戶需求協助建立人工智慧服務、或者是提供人工智慧技術賦能的數位行銷服務–Ainotam等。「數據驅動的數位轉型將成為未來主流趨勢，我們將憑藉著豐富的數據分析經驗與專業技術，持續不斷的協助企業客戶深化數據分析力，將數據資料轉換成有益於提升營收獲利表現的新黑金。」
2 Google Cloud線上研討會開跑，200堂主題專場免費開放，還有全中文精選解析！
Google Cloud Next OnAir於今（15）日揭開序幕，展開為期9周、共有200場以上免費主題研討會，提供產業人士理解、學習最新雲端創新技術。
會中更將分享今年各產業的新合作客戶，包括德意志銀行（Deutsche Bank）、福斯體育（FOX Sports）、雷諾（Renault）、西班牙電信（Telefonica）和威訊通訊（Verizon）等。
而為了讓台灣企業與開發者更深度參與今年活動，Google Cloud台灣設立Taiwan Next Recap OnAir網頁，內容將自Google Cloud Next OnAir中精選台灣產業關注的主題，邀請Google Cloud台灣技術專家重新以中文拍攝解說並分享台灣成功案例，提供更多在地應用觀察。
Google CEO：未來工作將更數位化、需要合作、更有彈性
2020年因應新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的影響，不管是大眾生活或企業營運都因疫情迎來轉變，企業數位轉型與雲端應用更是迫在眉睫，面對疫情後的經濟振興挑戰，Google Cloud執行長Thomas Kurian指出：數位轉型是企業跨出第一步的重要布局，其中雲端技術的應用將是關鍵。
Google與其母公司Alphabet的執行長 桑德爾．皮蔡（Sundar Pichai）也透過影片的方式替Google Cloud Next OnAir開場，也設有中文字幕的版本：請點我。
「疫情與種族正義行動，讓我們必須用新的眼界去看待這個世界，隨著疫情趨緩，經濟活動重啟，我們會回到一個不同的世界。」桑德爾．皮蔡（Sundar Pichai）說。
而他也分享了Google在疫情期間觀察到的三大趨勢：
一：未來的工作型態會更加數位化，讓越來越多的企業數位轉型、走向雲端。
二：未來的工作更需要合作：雲端生產力套件、視訊工具很重要，但工具還會再進化。
三：未來的工作會更有彈性：工作將處處可行，不再綁定辦公室。
而上述的趨勢也讓Google受益，不論是上雲或是G Suite（包含Gmail、Google雲端硬碟等）業務量都獲得相當大的成長。以Google Cloud為例，業務量年增50%，預估年營收突破百億美元（2019財年，Google Cloud全年收入為89.2億美元）。
有鑑於許多企業仍尚未熟悉轉型所需的心態與過程，Google Cloud Next OnAir上共計超過200場的研討會，橫跨了製造業、金融服務、遊戲等討論，將完全免費開放。
Google Cloud台灣更設立Taiwan Next Recap OnAir網頁，內容將自Google Cloud Next OnAir中精選台灣產業關注的主題，邀請Google Cloud台灣技術專家重新以中文拍攝解說並分享台灣成功案例。同時，也提供觀看者透過線上QA提問，獲得即時的回應，將於7月29日起，每周三進行討論，讓台灣業者也能一同探索最新雲端技術與趨勢。
Google Cloud新服務：跨平台分析與機密運算
Google Cloud也在這時候發表了「BigQuery Omni」以及「機密運算（Confidential Computing）」智慧資料分析及安全性產品組合的全新解決方案。
BigQuery Omni由Google Cloud的開放平台Anthos支援，使用者可直接連結儲存在Google Cloud、AWS和Azure的資料並進行分析，也就是可以「跨平台進行資料分析」。Google Cloud台灣總經理邵光華表示：「混合式與多雲端環境逐漸成為常態，可跨平台分析的BigQuery Omni將是重要的發展里程碑。」
而「機密運算」則是為了解決企業的資安問題，Google Cloud雲端安全總經理暨副總裁Sunil Potti指出：「特別是受監管的產業，像是金融服務公司、醫療保健公司和政府機關，都希望採用最新的雲端技術，但資料隱私或法規遵循的嚴格規範經常成為障礙。」機密運算則可以讓使用者在處理資料的同時，就對使用中的資料加密。
關於BigQuery Omni與機密運算的最新進度，同樣也會於Google Cloud Next OnAir的研討會中提及。
責任編輯：蕭閔云