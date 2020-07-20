台版餘額寶「街口託付寶」，在今（20）日宣布正式上線，執行長胡亦嘉在新聞稿中提到，過去數個月已經跟金管會充分溝通，目前託付寶的運作模式已經做出調整。

台版餘額寶「街口託付寶」在今（20）日宣布正式上線。今年初，託付寶尚未推出，正大作廣告，部分廣宣立刻受到金管會的關切而臨時喊停，爭議點在於街口年初強調「託管專戶」及「保證年化收益1.5%」，如今這兩個爭議在執行長胡亦嘉努力下似乎已經化解。

不再強調「保證年化收益1.5%」，胡亦嘉：已跟金管會充分溝通

街口表示，過去數個月已經跟金管會充分溝通，託付寶目前的運作模式，也已經做出調整。

修正版「街口託付寶」共有兩大特色：首先，是建立在基金長期走勢模型預估，與即時撥付上，因此沒有託管專戶；此外，更不再保證「年化收益1.5%」，化解了年初的爭議。

「街口託付寶」之所以會引發爭議，是因為今年1月3日，證期局剛核備電子支付帳戶可購買投信台幣計價基金，街口集團卻已早在1月2日打廣告預告「託付寶」服務要上路，強調有1.5%高年化收益，比銀行存款好。

但託付寶的營運架構與金管會規定、民眾必須各自跟電子支付與投信簽訂合約的方式不同，主管機關認為託付寶無法被金管會監理，擔心後續疑慮多。

為了做到全面的風險控管，當時胡亦嘉強調，託付寶將成立「託付寶服務託管專戶」，在服務啟動時，先放入2億新台幣資金做為託管金額，以保障消費者權益，不過金管會當時認為，保證收益為「類存款」概念，涉及到銀行業務，託付寶不合乎規定。

此次修正版的「街口託付寶」上市新聞稿中也提到，與金管會主委黃天牧的對談中，胡亦嘉充分感受到金管會積極推動金融科技發展的決心，在確定符合金融法規、充分保障消費者權益的前提下，才會宣布推出託付寶服務。

胡亦嘉對於街口的經營，一直十分有野心，不只是想做支付，更想跨入金融科技領域，成為台灣第一家金融科技獨角獸。 攝影 / 蔡仁譯

胡亦嘉對於街口的經營，一直十分有野心，不只是想做支付，更想跨入金融科技領域，成為台灣第一家金融科技獨角獸。

為了實踐目標，去年3月起，街口網絡股份有限公司宣布入主國票華頓投信25%股權，並於去年5月，更名為街口投信；去年11月街口網絡股份有限公司也正式更名為街口金融科技股份有限公司。

胡亦嘉認為，在全球FinTech快速發展的時代，台灣一直沒有一個真正有影響力的FinTech公司或產品，「託付寶將是台灣開啟金融科技大門的第一步，」他也預告，街口集團預計在今明兩年，推出更多創新的金融產品，突破傳統只能透過銀行接觸金融服務的框架，實現普惠金融。

街口

調整託付寶運作模式，不到一分鐘就能開戶

街口集團宣布，由集團下街口電子支付、街口投信、街口金融科技三家公司，共同推出「託付寶」服務，預期年化增長率為1.2%-2.5%，簡單來說，就是民眾可用電子支付買基金服務。

至於操作方法，用戶必須先成為街口電子支付實名制使用者，接著，可以在街口+APP中，連結至街口投信開立基金帳戶。經過記者實測，完成上傳雙證件、風險屬性評估、簽訂線上開戶文件等程序，大約可以在一分鐘內完成開戶。

在上線前，街口從7月8日至今（20）日，共13天時間，開放部分用戶試營運，街口表示，平均年化收益率有約1.87%。特色是，不分假日每日計算增長金額，託付寶餘額24小時隨時都能提出至街口帳戶，亦可再免手續費即時提領回銀行帳戶需要注意的是，用戶只能透過街口電子支付連結銀行帳戶，將錢存入託付寶帳戶，不能使用信用卡。

在上線前，街口從7月8日至今（20）日，共13天時間，開放部分用戶試營運，街口表示，平均年化收益率有約1.87%。 街口

整套服務，由街口電子支付公司提供實名制金流服務，基金演算模型預估與即時撥付的服務，則由街口金融科技公司提供。

街口強調：「街口投信公司單純提供投信開戶、基金的買賣及基金操作，而基金背後除了有專業的投資團隊，且僅投資低風險的固定收益型債券產品，配合外匯避險，絕不追求高報酬風險資產。」

關於「街口託付寶」的細節，胡亦嘉預計會在明（21）日接受聯訪，向外界說明清楚。