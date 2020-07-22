耐能為了實踐AI普及的願景，推出了KNEOAI共享平台。對創辦人劉峻誠而言，這不僅是實現了AI平民化、同時也能讓更多台灣中小企業數位轉型之路更容易。

人工智慧裝置晶片（Edge AI）廠商耐能智慧（Kneron），在日前舉辦了開發者大會，宣布將推出首個AI共享平台：KNEO，看準終端裝置在AI時代下扮演「加速」各種智能應用的角色，期望能廣招開發者加速打造AI生態圈。

耐能智慧於2015年成立於美國聖地牙哥，主要是提供終端人工智慧解決方案，包括終端裝置專用的神經網路處理器以及各種影像辨識軟體，其中半導體知識產權（IP）提供商ARM、宏碁（Acer）、IC晶片設計半導體公司高通（Qualcomm）等都是耐能的合作夥伴。不僅在2018年完成由李嘉誠旗下的維港投資領投的A1輪融資，今年也入圍CB Insights公布的全球百大AI新創名單。

劉峻誠表示，推出KNEO平台是希望能讓更多人都能參與AI，實踐AI everywhere的願景。 簡永昌攝影

此次推出的KNEO平台，會以類似蘋果iOS「App Store」的形式對所有人開放，開發者可以將自行開發的各種AI應用上傳，供他人付費下載，耐能則可從中賺取抽成等相關費用，而其他用戶也能把下載的AI應用程式改良、更符合使用情境需求，實踐AI everywhere（AI無所不在）的願景。

由於目前KNEO剛推出，平台上僅有3款由耐能自己所開發的AI應用，因此希望能藉此機會廣發英雄帖，讓更多開發者可以創作出不同的AI應用、並上架到KENO提供給更多用戶選擇。

特色一：開放式設計，人人都能是AI工程師

耐能創辦人執行長劉峻誠認為，透過KNEO開放式平臺的設計，能讓AI更加平民化、讓每個人都能享受到AI為工作或是生活上所帶來的便利性，同時也希望可以在平台內容更加豐富之後，讓台灣更多中小型企業取用而省去培養AI團隊、開發的時間，加速中小型企業數位轉型。

KNEO以iOS App Store的概念出發，開發者可以上傳AI應用程式供使用者付費下載，耐能則從中抽佣賺取利潤。 簡永昌攝影

特色二：不聯網就能執行AI，結合區塊鏈更安全

另外，劉峻誠也一再強調數據資料「自主權」的重要性。

由於現在消費者各種網路足跡都會被上傳雲端記錄下來，自主性低，而耐能在開發KNEO時也設想到這個問題，因此KNEO不僅跟區塊鏈技術結合，提供終端裝置在邊緣運算上的一個安全網路，也能讓消費者建立自己的子網路，所有AI的處理都可不需要上雲、線下就能完成運算。

耐能表示，在所有安裝耐能AI晶片的終端裝置上，因為已經下載了AI應用程式的模組，因此就能進行AI相關的操作、而無需重新訓練，因此不需要上傳雲端進行機器學習，大幅降低了資料外流的可能性；至於產生出來的各種使用行為，則被保存在線下的裝置裡面受到區塊鏈保護，用戶可以自行管理這些數位資產。

特色三：搭配一款USB，就能讓終端裝置變「智慧」

KNEO的另一大特色是推出了一款「Kneo Stem」AI USB加速棒，Kneo Stem搭載了耐能KL520 AI晶片，只要上平台下載AI應用程式後、插入任何具備USB插孔的終端裝置，就能驅動裝置進行AI的應用，例如物件辨識、人數統計等等。

舉例來說，當攝影機1號插入了下載人臉辨識App的Kneo Stem後，使用者只要輸入需要被辨識對象的照片讓Kneo Stem學習，就能偵測進出人員的身份、執行AI的應用。

而若是加入了攝影機2號後，因為可以辨識的範圍加大、角度也可能不同，互相防守溝通。舉例來說，若攝影機1號主管門鎖，看到主人回家，就會自動開門，攝影機2號卻發現主人背後一尺有不熟悉的面孔出現，就能透過網路了連結跟攝影機1號進行溝通、判斷是否開門，以確保人臉辨識的效果跟執行「守門」的能力有最佳表現。

正也因為有了KNEO平台以及Kneo Stem等產品的誕生，使用場景將可能比過去更為豐富、也更為複雜。劉峻誠也透露，接下來耐能也將要推出KL720 AI晶片，算力也將比過去KL520 AI的0.42T提升到1.5T，能針對更多複雜的邊緣運算終端場景表現。

有鑒於新平台、新產品的登場，將會讓未來邊緣運算的場景更加豐富、複雜，劉峻誠也透露接下來將會推出全新一代的AI晶片，提高算力也滿足更多使用場景。 簡永昌攝影

對於新晶片的合作對象，劉峻誠賣了個關子，表示相關的合作廠商要等到8月底才能公布，但在此之前，他希望能全力衝刺KNEO這個以開放式概念而生的平台，讓所有有開發能力的人都可以豐富這個平台的內容，集眾人的智慧讓AI的使用場景更豐富、也讓更多人能用更容易的方式使用AI。

責任編輯：蕭閔云