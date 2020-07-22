大苑子在市政府捷運站旁開設了70坪的概念店，販售裁切水果、霜淇淋、冰品等，為的就是達成大苑子董事長兼總經理邱瑞堂口中：「大苑子手搖飲的下一步。」

鮮果飲品大苑子於今（22）宣布，位於忠孝東路70坪的概念店將於23日正式開幕。大苑子董事長兼總經理邱瑞堂表示：「我們要做的是手搖飲的下半場，把大苑子的核心，也就是水果，賣得更多樣化、更有價值。」

大苑子的市府夢想旗艦店位於市政府捷運站旁，擁有70坪的空間與80個座位。 陳君毅攝

位於市政府捷運站旁的大苑子概念店，共設有80個座位，除了平常販售的鮮果手搖飲之外，還有販售裁切水果、鮮果冰與當季水果製作的霜淇淋，「我們要讓水果走入日常。」邱瑞堂說。

打造冰果室概念店，讓水果進入社交圈

大苑子的首家概念店以冰果室作為設計概念，邱瑞堂表示：「現在年輕人的社交場合都在咖啡廳，但我們用以往台灣特色的冰果室文化來打造，希望也能打造一個社交場合，只是店內販售的食品都將圍繞著水果打轉。」

因此，大苑子不忘強調店內的「插座很多」，非常適合工作或朋友聚會。

大苑子概念店販售的裁切水果分為大、中、小三種，價格從69-189元不等。 陳君毅攝

「你現在想要找個地方吃新鮮水果，要去哪找？」這是邱瑞堂拋出的疑問，也是大苑子概念店想要解決的問題，概念店內除了以往平常販售的鮮果手搖飲之外，還加入了裁切水果，邱瑞堂透露，過往大苑子的裁切水果也提供台積電部分廠區，讓他們學習了不少經驗，「像是品質一定要最好，要切得漂亮、擺得漂亮。」

冰品也是大苑子概念店的新嘗試。 陳君毅攝

冰品也是大苑子的新嘗試，總經理邱瑞堂表示，找了很多師傅、學習了很多不同流派才制定下標準。 陳君毅攝

店內還有提供當季水果製作的霜淇淋，以及過往大苑子沒有的冰品，如芒果冰、鮮果冰等，「我們真的沒有冰品的經驗，找了很多老師，學了很多不同的門派才定下來。」邱瑞堂說。

而他也提到，概念店就是大苑子手搖飲的下半場。大苑子的核心是水果，下半場會圍繞著水果推出更多的產品，除了現在所看到的飲料、冰品、盒裝水果之外，未來希望推出果乾、果醬等，將水果的產品大量涵蓋進來。

「開一間店很簡單，重點是裡面要放什麼」

大苑子去年的營收約為新台幣18億元，2020年台灣受到新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的衝擊，邱瑞堂直說自己是幸運的一派，並沒有受到太大的影響，「上半年已經做了10億，全年20億應該沒有問題。」

翻開經濟部統計處的數據，飲料店受到疫情的衝擊，3月營業額年減4.8%、4月營業額年減16.6%、5月營業額年減8.3%。另外一個可以關注的數字是，大苑子已經連續三年（17、18、19）的營業額都維持在18億，在飲料店業者因疫情營業額下滑的情況下，大苑子仍能突破自我成長了10%，邱瑞堂只強調大苑子就是做好水果的把關，讓消費者喝到真正有保障的鮮果。

此外，大苑子在2019年底推出了訂閱制，一個月499元就能月喝10杯飲料，原先期望在2020年能達萬人訂閱，但大苑子目前僅表示，訂閱制會先著重於全台43家重點門市推廣，讓服務內容與機制能更完善、流暢。

而砸下千萬在信義區開店，大苑子就是希望能利用商圈的人流替概念店帶來流量，讓水果真正能走入日常生活中，「工作上班辛苦了一天，想要吃個漂亮的水果拼盤，這邊就有，我們從2007年開始深耕水果手搖飲，價格也很透明。」邱瑞堂說，他口中的價格透明，對標對象是夜市或商圈內沒有標價的水果盒。大苑子的裁切水果價格就是69、129、189元，分為小、中、大三種包裝。

在第一間概念店開幕後，大苑子也會持續觀察營運狀況，如果營運狀況良好，接下來將瞄準西門町、永康街開設新店面。

2001年，與家人湊錢在彰化開了第一間大苑子，一杯手搖飲10元、20元的賣，到現在2020年可以販售一碗280元的芒果冰、在熱鬧的街頭開設70坪的漂亮店面，一路走來邱瑞堂反而顯得很平靜，「開一間大店很簡單，重點是店裡面要放什麼，對大苑子來說，用不同的方式呈現最好的水果，就是我們要做的事情。」

責任編輯：蕭閔云