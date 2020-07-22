緯創以138億元將昆山廠賣給陸企立訊精密，又宣佈投資125.64億元加碼立訊股票，角色從賣廠者變股東，正巧立訊副董王來勝則大賣持股，雙方似乎已有默契。

立訊前景看好？緯創跟和碩兩大代工廠22日不約而同出手加碼立訊精密（以下簡稱立訊）股票，兩大電子代工大廠合計買入價值150億元立訊股票。

「巧合」的是，同日立訊副董事長王來勝個人與立訊大股東立訊有限公司一同拋出1.85%持股，一方拋售，一方有人承接，雙方彷彿有默契似的，立訊股價不僅沒有賣壓，還大漲作收。這家號稱「小鴻海」的陸企立訊精密，頓時跟台系供應鏈的關係既競爭又合作。

緯創7月17日才用138億台幣代價驚天一賣：把位於昆山生產iPhone的「緯新資通（昆山）」賣給崛起中的中國代工廠立訊，引起台灣科技供應鏈一陣騷動，但緯創旋即在7月22日又出手，宣佈以在中國設立的四大製造事業體發動30億人民幣（125.64億台幣）買立訊股票，粗算買入每股成本人民幣53.2元。

緯創昆山廠預計年底賣給立訊，但轉過身，緯創又投資持股立訊，雙方關係變近。 緯創

特別的是，和碩也在22日宣佈買進立訊股票，1137萬8195股總計花費25.27億，平均每股購入成本每股人民幣53.03元。

立訊2019年以來股價漲勢驚人，2018年12月底，立訊股價為人民幣10.16元，從此股價有如吞下強身針，一路扶搖直上，到2020年7月22日收盤價為人民幣57.31元，為歷史新高價位，2年內股價漲了快5倍，以今日收盤價來說，緯創跟和碩目前都是投資獲利狀態。

買股動機不同，和碩：財務投資

不過，兩家代工大哥買立訊股票，各有不同的策略。和碩早就是立訊股東，買賣立訊股票經年，純為財務投資操作，而緯創則主要是建立策略伙伴關係。

和碩一直是立訊股東，2019年因立訊股價大漲，和碩順勢處份持股，就在立訊股票上大賺一票。2019年3月初，和碩宣佈上海昌碩購入立訊股票約2772.1萬股，總投資金額達25.29億，不過，在2019年底時，和碩也分兩批次「賣出」立訊股票，合計賣出30.6億元立訊股票，總計獲利18.58億元。

對於此次又出手買入立訊持股，和碩坦言仍是財務操作，會持續關注立訊股價表現，適當時機處分。隨和碩22日又加碼立訊持股，和碩總持有立訊股票已達3984萬5105股，持股成本86.56億元，持股比例0.57%。

和碩財務投資靈活，去年在立訊投資上獲利了結大賺18億元，今年又宣佈加碼。 王郁倫攝影

緯創：建立策略合作關係，持股超過和碩

緯創的故事則大不相同，過去緯創從未投資立訊，在宣佈售廠後，緯創又入股立訊，雙方關係顯然更趨緊密。

不過緯創選在22日出手以125.64億元買入立訊股票，時機頗值得玩味，因為立訊於7月27日將召開股東臨時會，而最後交易日就是7月20日，緯創在股東名簿截止日後才加碼立訊，雙方默契十足。

緯創出手買入立訊達0.81%股權後，由於緯創買進立訊持股金額125.64億元，與出售昆山廠金額138億元相近，一買一賣之間，也讓外界霧裡看花。

對此緯創發言系統指出，主要是透過公開市場購買立訊股票，並非洽特定人，而動機有兩個，第一是為加強雙方策略伙伴合作關係，使雙方有好關係順利展開。第二個目的是財務投資，換言之，緯創也不排斥在適當時機處分立訊持股，挹注收益。

對於兩筆交易金額相近，是否有所關連？緯創也強調，因為出售昆山廠時間在年底，目前資產交易尚未完成，還有實地查核（DD）等程序進行中，而買立訊股票是即刻完成，所以購買股票的資金跟售廠資金兩者獨立。

不過，由於緯創售廠交易成立後，立訊幾乎將無縫接軌接手昆山廠運作，甚至是包括昆山廠既有員工幹部，也因此，雙方勢必需建立合作關係，而未來立訊吃蘋果訂單產生的效益，緯創也將可從立訊股票收益中獲得回饋。