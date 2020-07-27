Spotify以一億美元簽下知名脫口秀喜劇演員Podcast主持人Joe Rogan ，他的節目每個月約有1.9億的下載量，可帶來300萬廣告費。

快速成長的 Podcast 市場，印證了人們嶄新的需求興起——能夠輕鬆地用耳朵接收資訊，讓眼睛休息的同時，不需要「黏」在屏幕前，而能夠自由移動，也能空出雙手處理其他事情。

Podcast 市場仍然各據山頭，有以有聲書切入的 Amazon；以原生 App 切入的 Google 和 Apple，以及提供內容平台的喜馬拉雅、知乎等。而其中，眾所週知的音樂平台 Spotify 是 Podcast 市場最積極的玩家，夾帶本身龐大的音樂串流訂戶基礎，在全球 75 個地區擁有約 2 億多聽眾，是許多國家市佔率第一的 Podcast 平台。

日前 Spotify 大刀闊斧地以一億美元簽下知名脫口秀喜劇演員出身的 Podcast 主持人 Joe Rogan，他從 2009 年推出的 Podcast 節目《The Joe Rogan Experience》至今已累計每月 1.9 億的下載量，以及帶入約 300 萬美金的廣告量；自今年九月起，《The Joe Rogan Experience》於 Spotify 上架，在不到一年之內成為平台獨家節目，雙方展開一連串的策略合作。

36 氪

當聲音界的Netflix，DC英雄、美國前第一夫人也上線

Spotify 在原創聲音內容的企圖心十分明顯，今年 2 月以 1.96 億美元收購製作運動類 Podcast 節目的網站 The Ringer， 5 月以 1 億美元簽下 Podcast 主持人 Joe Rogan，6 月宣布將與 DC 英雄聯盟攜手推出原創 Podcast 節目，神力女超人、蝙蝠俠、小丑和小丑女等都將獨家獻聲演出。

美國前第一夫人蜜雪兒·歐巴馬（Michelle Obama）也與Spotify簽下獨家合約，第一季 Podcas 節目將於 7月 29 日上線。即便 Spotify 執行長過去在專訪時曾表示 Spotify 在音樂串流服務上 Netflix 有很大不同，但在 Podcast 原創內容的發展而言， Spotify 毫不猶豫地投注在與 Netflix 相同的發展方向。

根據 Spotify 的說法，自 2019 年初以來，平台上的 Podcast 用戶數幾乎翻倍，使用總時長增加超過一倍，未來 Spotify 平台上 20% 的使用行為將來自 Podcast。更重要的是，Podcast 聽眾轉為 Spotify 付費訂閱用戶的比例格外地出色，即便在疫情嚴峻挑戰下，訂戶仍然持續增長，Spotify 上季付費訂戶增長 31%，已達到 1.3 億人。

獨家內容與開放平台，Podcast 市場未來的分岔路口

Spotify 其實在 2019 年就已經開始佈局，買下兩個 Podcast 公司， Gimlet Media 和 Parcast，還收購了全球最大 Hosting 服務公司 Anchor ，據 Spotify 的說法，2020 年第一季的節目 有70% 都是在 Anchor 上打造的，連廣告功能都可以透過 Anchor 插入。其在聲音內容、廣告上的策略，未來 Spotify 更有機會像 YouTube 一樣分潤給 Podcast 創作者。

不只 Spotify 在聲音內容上著力，美國天狼星衛星（SiriusXM）廣播，也宣布將以 3.25 億美元收購 Stitcher ，這次的收購還包含了 Stitcher 旗下的主要業務：以時政新聞節目為主的 Stitcher、以喜劇節目為主的 Earwolf、與廣告聯播網 midroll。天狼星衛星廣播於去年才剛以 35 億美元收購音樂串流始祖Pandora，成為全球最大的聲音娛樂公司，年營收超過 70 億美元。

Podcast 市場未來將走向兩種不同的趨勢，一是開放的 Podcast 平台打造聲音的生態系，例如 Apple podcast，既不賣廣告也不收訂閱費，另一種是提供獨家、優質、難以取代的內容，像 Spotify 目前的佈局。 Netflix 在獨家內容上的巨大投資與回報，也讓新興媒體與平台有了借鏡的機會，未來像 Apple podcast 這種不賣廣告也不收訂閱費的開放平台，更需要思考在 Podcast 市場中的定位與獲利模式 。

不只用「聽」的，還要可以「看」：Spotify 推視訊功能讓使用者更接近喜愛主持人

昨（7/21）Spotify 於官方部落格公布，將推出供「免費用戶」及「付費用戶」皆可使用的影像內容服務。

之所以從「聽覺」延伸至「視覺」體驗，原因在於有許多粉絲期待更了解、且接近自己喜歡的 Podcaster（播客主持人），且平台上的創作者也十分樂於建立與聽眾之間的連結，因此許多主持人會轉往其他社群平台如 Instagram、Tiwtter、Facebook 等經營直播節目並與觀眾互動。

「推出視覺服務，粉絲可跟喜愛的主持人有更深的連結。」Spotify 於官方部落格表示，它們已於 7/21 推出第一版視訊播客功能，所有支持該節目的收聽者也能「收看」這些主持人所開的視訊節目。

「視訊播客（Video podcasts）加強了現有的聽覺體驗。」Spotify 官方表示，使用者可透過任何版本（手機 App、電腦下載版、網路版）的 Spotify 平台播放影像，且音訊和視訊會同時播放。而當使用者想要關閉手機螢幕、或同時使用其他 App 時，音訊不會受關閉影像影響，仍會在節約網路流量的情況下持續播放。目前這項功能提特定 Podcaster 將影像和聲音都帶到 Spotify 平台上，擴大收聽率並且加深聽眾的參與，對於粉絲而言，可同時享有聲音與視覺的體驗。

參考資料：

THE PODCASTING WORLD IS NOW SPOTIFY VERSUS EVERYBODY ELSE

Scripps agrees to sell podcasting business to SiriusXM for $325 million

Spotify Bought Joe Rogan For $100 Million. Now SiriusXM Is Buying Stitcher For $325 Million