中國科技公司印度大撤離，繼Tiktok之後，微信也停止服務印度用戶，而阿里巴巴馬雲則遭到前印裔員工起訴，被印度法院傳喚。

7月26日，據外媒報導稱，一份落款日期為7月20日的印度法院文件顯示，印度首都新德里一家地方法院因一起前僱員訴訟案，對UC印度、阿里巴巴創辦人馬雲和其他十幾家公司高階主管等作出傳喚，要求其在7月29日出庭或透過律師出庭。

對此，阿里巴巴市場公關委員會主席王帥在朋友圈留言回應，表示UC印度公司正按流程處理，至於退休後的馬雲本人是否知曉，王帥表示自己目前也不清楚，還幽默呼籲網友一起幫忙「尋人」。

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一名曾供職於阿里巴巴旗下UC瀏覽器的印度僱員普斯彭德拉·辛格·帕瑪（Pushpandra Singh Parmar）起訴稱，自己因對公司應用程式上的「審查制度」和「虛假新聞」內容提出反對，遭到解僱。帕瑪稱阿里巴巴旗下「UC News App」發布了關於印度的「假新聞」，尤其是標題部分。

帕瑪2017年10月前一直在印度的UC瀏覽器辦公室擔任副總監，目前正向阿里巴巴尋求26.8萬美元（約新台幣786.9萬元）的賠償。

另據證券時報援引孟買投資公司Iron Pillar報告數據，截至今年4月，阿里共投資了11家印度科技公司，涵蓋電商、政府、文娛、出行等高頻領域，投資總額據不完全統計已超過30億美元（約新台幣881.2億元）。

此外，印度科技媒體Entrackr報導稱，當地時間7月25日，微信正式限制其在印度的用戶發送和接收訊息。

微信在給用戶的通知中稱，「根據印度法律，我們目前無法為您提供微信服務。我們重視每一位用戶，數據安全和隱私對我們來說是最重要的。我們正在與相關部門接觸，希望未來能夠恢復服務。」

26日，多位微信印度用戶透露，自己在使用微信時不斷被強制登出，且無法重新登錄，使用VPN依然會被登出。

據了解，受影響的微信用戶均是使用印度本地號碼註冊的帳號，而用中國手機號註冊的仍能正常使用。有推斷稱，微信將使用印度手機號的用戶帳號停用，應是出於規避法律風險的考慮而主動採取的技術手段。

截至目前，微信印度官方未對此事置評。

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此前6月29日，印度電子訊息技術部以安全擔憂為理由宣布禁止包括UC News、UC瀏覽器、TikTok、微信、微博等在內的59款中國應用，認為這些APP損害印度主權、安全與公共秩序。

7月1日，據路透社，在美國同期也承受壓力的TikTok已在Google和蘋果的印度應用商店下架，已經下載在手機內的TikTok無法顯示任何影音。TikTok在一份聲明中表示，印度已邀請該公司回應禁令及提交說明，TikTok強調，該公司遵守所有的數據安全和隱私保護要求。但TikTok拒絕對此前公佈的印度市場發展計劃置評。

據證券時報報導，2019年中國APP在印度市場佔據了30％－40％的份額。

責任編輯：林芳如

本文授權轉載自：36氪